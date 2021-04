5 tips para reanudar la actividad física o el deporte

Realizar ejercicio con frecuencia mejora la salud y previene enfermedades crónicas y diferentes tipos de cánceres.

Los beneficios para la salud de hacer actividad física y ejercicio de forma regular no se pueden ignorar. Todas las personas se benefician del ejercicio, independientemente de la edad, el sexo o la capacidad física, por ello la importancia de retomar actividades, siempre y cuando se haga pausadamente y más cuando, por la pandemia ocasionada por el coronavirus y las restricciones para mitigarlo han afectado esa actividad física, por eso retomarlo debe ser un proceso planeado.

Por ejemplo, cuando los deportistas reanudan su actividad después de un período prolongado de descanso o una lesión, hay algunas medidas que pueden tomar para que la transición se produzca sin contratiempos. El doctor Christopher Camp, cirujano ortopedista de Mayo Clinic, ha tratado a todo tipo de deportistas, desde jóvenes recién iniciados hasta jugadores profesionales, por lo que ofrece cinco sugerencias para reanudarse en cualquier actividad que le sirve a todas las personas y puedan mantener un estilo de vida saludable.

1. Fijar metas adecuadas. Determine sus metas antes de reanudar un deporte. ¿Lo hace cómo ejercicio? ¿Desea competir de manera recreativa? ¿Tiene aspiraciones profesionales? Es importante que sea sincero consigo mismo respecto a sus ambiciones y capacidades, porque podrían estar por encima o por debajo de lo que puede hacer, pese a gozar de buena salud.

2. Escoger un momento adecuado. Si sabe que desea reanudar un determinado deporte para un momento específico, tenga claro lo que necesita para empezar a entrenar, de modo que no tenga que prepararse a toda prisa.

3. Establecer un progreso lógico en las actividades. Esto dependerá del deporte, de las exigencias del puesto que ocupa y del estado físico en que se encuentra. Independientemente del nivel del que empiece, lo mejor es que avance de forma lenta y haga un poco más cada semana, para no presentar indebidamente dolor ni inflamación.

4. Introducir solo una cosa nueva a la vez. Por ejemplo, si antes hacía tres deportes y quiere volver a practicarlos después de una lesión, no reanude los tres al mismo tiempo. Esto no significa que, al final, no pueda reanudar los tres, sino que debe priorizarlos y hacerlo uno a la vez.

5. Detectar toda lesión cuando todavía es menor e intervenir antes de que se convierta en algo mayor. El doctor Camp trabaja estrechamente con lanzadores y deportistas que hacen tiros por encima de la cabeza y dice que todo dolor proveniente del lanzamiento es anormal, en particular cuando el lanzador es joven. Muchos deportistas jóvenes no desean dejar de jugar y, por ello, tal vez hasta intenten esconder una lesión; pero tanto los entrenadores como los padres de familia deben estar atentos a la presencia de cualquier señal de alarma en los deportistas jóvenes, como cojear o moverse más lento de lo normal. La recuperación de la mayoría de las lesiones es mucho más corta cuando se la detecta pronto.

En el marco del Día Mundial de la actividad física estos son algunos de sus beneficios:

Una sola sesión de ejercicio que eleva el ritmo cardiaco puede reducir la presión arterial, mejorar el sueño, disminuir la ansiedad y mejorar la sensibilidad a la insulina el día que se practica. Otros beneficios, como la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y cánceres, comienzan a sumarse a los pocos días o semanas de actividad física regular.

La actividad regular prepara a la persona para mantenerse independiente a medida que envejece y reduce el riesgo de lesiones relacionadas con caídas. Para muchas personas con afecciones crónicas, puede reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas y por enfermedades específicas.

Se debe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda 150 minutos de actividad física a la semana para mantener un buen estado de salud. Y que entre esas actividades no solo está trotar o realizar ejercicios de alto esfuerzo, sino que lo que implique moverse, ya es una actividad beneficiosa para el cuerpo.

Entonces actividades como bailar, caminar, jugar tenis, montar bicicleta o saltar lazo por mencionar algunas, los cuales son aliados clave para ese cuidado de la salud y para que las personas tengan una buena calidad de vida. Lo importante es moverse y en tiempos de pandemia con todos los protocolos de bioseguridad.