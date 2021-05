Las empresas que le apuestan a la reactivación económica y el desarrollo social. Un trabajo para seguir adelante.

Una de las enseñanzas que ha dejado la pandemia, sin duda, es que en equipo y con un espíritu de solidaridad es la única forma de seguir adelante. Por ello, ahora que el país tiene el reto de reactivarse económicamente y darles solución a otros temas sociales, se hace urgente volver a unir fuerzas para dar soluciones e iniciar ese camino de reconstrucción.

Es el momento en que todos pueden ayudar y un aliado clave es el sector empresarial, al cual históricamente se le conoce por sus aportes al desarrollo, la innovación y la generación de empleo, y esta no es la excepción. “Como líderes empresariales, debemos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de ser propositivos y de aportar para ser parte de la solución. Este es un momento de asumir posturas sensatas, prudentes y sabias que nos permitan hallar consensos y salidas ante el difícil panorama, aportando para no intensificar la crisis y la incertidumbre”, señala Henry Bradford, rector del CESA.

Para ello es indispensable trabajar en equipo y a consciencia, aprovechando las ventajas que tiene Colombia con su diversidad, talento y su privilegiada geografía. Esto para dar paso a nuevas ideas y proyectos que marquen una diferencia y trasciendan en el tiempo.

En este contexto, en entrevista para El Espectador, varios líderes empresariales hablaron de qué es lo que más les gusta de Colombia y cómo desde las organizaciones que dirigen están aportando a ese cambio y reactivación económica. En palabras de Bernardo Vargas, presidente de ISA, “lo que más me gusta son sus paisajes y riqueza natural. La alegría y humor de su gente. Su cultura, arte y artesanías. Aportamos sirviendo a mi país desde mi trabajo, creando y gestionando empresa que da miles de empleos a colombianos con criterios de sostenibilidad y ética. Además, siendo ejemplo de buena gestión, compromiso y respeto a millones de colombianos que son tocados por la empresa a través de sus negocios”.

Una compañía de todos los colombianos

“El orgullo de ser colombianos parte de reconocernos como un país diverso en el sentido más amplio, en culturas, recursos naturales, capacidades de las personas, donde está nuestra mayor potencia. La suma de todos estos aspectos nos enriquece y permite aprender a vivir y pensar con otros la posibilidad de construir acuerdos de cara a un presente y un futuro que traigan mayores y mejores oportunidades para todos. Como organización, en SURA hemos contribuido por más de 76 años a un crecimiento armónico de la sociedad desde distintos frentes. En primer lugar, al ser una compañía democratizada en su propiedad y listada en Bolsa, hoy Grupo SURA es de millones de colombianos, a través de su ahorro en los fondos privados de pensiones. Así que las ganancias de la compañía también contribuyen a ese ahorro de largo plazo de los colombianos.

También conservamos más de 24 mil empleos formales y cualificados en el país durante la pandemia, además de crear más de 3 mil puestos de trabajo adicionales en aquellos frentes donde ha sido necesario; al tiempo, construimos tejido empresarial al acompañar a más de 20.800 proveedores colombianos, la inmensa mayoría pymes, para que tengan liquidez, conserven empleos y también reciban formación”: Gonzalo Pérez Rojas, presidente Grupo SURA.

Una apuesta por la educación y el trabajo

“La mayor razón por la que me siento orgulloso de mi Colombia es la gente, su calidad humana y el compromiso de los colombianos con siempre salir adelante, “llueva, truene o relampaguee”. Somos un país diverso desde su gente hasta la naturaleza que nos rodea. En Alquería nos hemos planteado el propósito de nutrir el futuro de Colombia transformando sueños en realidades. En esta línea, hemos realizado una fuerte apuesta en generar nutrición a los hogares colombianos, especialmente de aquellos que más lo necesitan.

Por otra parte, continuamos con nuestra apuesta en la educación como pilar fundamental de una sociedad más equitativa. Es por esto que generamos diversos beneficios en torno a la educación de manera interna con nuestros colaboradores y sus familias, pero además hemos realizado un fuerte trabajo externamente para mejorar la calidad educativa de los colegios oficiales de Cundinamarca para que en etapas posteriores los niños puedan acceder a educación superior”: Carlos Enrique Cavelier, coordinador de Sueños de Alquería.

La capacidad de entender las necesidades de la gente

“Dirigir una organización como Bancolombia me ha regalado la posibilidad de recorrer nuestro país y conocer de cerca las necesidades de la población en cada territorio. De mi país me enorgullece cada colombiano que se levanta todos los días a construir desde sus conocimientos y posibilidades un mejor país para todos. Desde Bancolombia tenemos un compromiso que trasciende nuestra actividad y que nos lleva, en calidad de ciudadanos corporativos, a cumplir con una misión que contribuya a impulsar los indicadores sociales y de bienestar para todos. Todos podemos ayudar. En momentos en que la economía colombiana busca caminos para la reactivación, en el primer trimestre del año 2021 nos enfocamos en acompañar a los hogares y al sector productivo del país con desembolsos de créditos por 18,6 billones de pesos. Con estos recursos, más de 215.000 clientes del banco, entre personas naturales, trabajadores independientes, pymes y empresas, pudieron atender sus necesidades en esta coyuntura, relacionadas con consumo, vivienda, capital de trabajo e inversión, entre otros”: Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.

Fortalecer un espíritu emprendedor

“Colombia es un país de oportunidades. Entre su diversidad cultural, étnica y ambiental, me ha permitido a mi familia y a mí consolidar un Grupo Empresarial a través del cual hemos podido brindar oportunidades de ocupación a miles de colombianos en los más de 50 años de fundación de la compañía. Juntos hemos logrado consolidar una empresa insignia que es símbolo del espíritu emprendedor de los colombianos, y a la vez es muestra de que cuando tenemos un propósito común es posible alcanzar el éxito y llevar el nombre de Colombia en alto. A partir de los desafíos que venimos enfrentando desde el último año, he aplicado una frase que se ha convertido en un motor para seguir adelante: ‘Vivimos tiempos difíciles, pero no imposibles’, y a partir de esta, nos hemos dedicado a encontrar las posibilidades para seguir construyendo país. Hemos realizado alianzas para atender coyunturas generadas por la pandemia, especialmente de cara a acompañar al personal médico, entre otras acciones con las que ratificamos nuestro compromiso con Colombia”: Carlos Arturo Calle: gerente general del Grupo Empresarial Arturo Calle.

Tiempo para trabajar en una sola dirección

“Ser colombiano es un orgullo por muchas razones. La diversidad de nuestro país, su gente, nuestra idiosincrasia, el folclore que nos caracteriza, pero especialmente por el empuje del colombiano. Desafortunadamente se nos olvida en ocasiones el espíritu resiliente que corre por nuestras venas y la visión de futuro que a muchas generaciones nos ha caracterizado. Nuestra empresa busca contribuir positivamente, entregando soluciones de higiene y aseo en armonía con el medio ambiente, generando prosperidad compartida. Además, desde nuestra estrategia de sostenibilidad buscamos contribuir a dignificar la labor de los recicladores de oficio como un eslabón fundamental para la economía circular y promover procesos de última tecnología, que a la vez contribuyan positivamente al medio ambiente.

Por último, y lo más importante, como compañía y trabajando unidos en una sola dirección, contribuimos a la generación de empleo directo e indirecto, promovemos el desarrollo de nuestros aliados de negocio y dinamizamos el ecosistema de innovación del país”: Andrés Felipe Gómez, gerente general de Grupo Familia.

Ejecución y más oportunidades

“El orgullo y amor por Colombia tuvo su origen en el seno familiar y de ahí fue creciendo y afianzándose a lo largo de la vida. Me siento orgulloso de ser colombiano por la alegría, la calidez y la cercanía de sus habitantes; por la riqueza y la diversidad de cada región; por la solidaridad que siempre mueve a todos los sectores en los momentos en que más se necesita; por la capacidad innovadora y transformadora de las diferentes empresas y organizaciones; por la capacidad que tienen las personas de no perder la esperanza y ante las dificultades levantarse y salir fortalecidas, porque Grupo Éxito cree en Colombia. Estamos en el cruce de caminos de más de 100 ciudades, cerca de 4.500 proveedores, 8 millones de clientes y 37.000 colaboradores que nos ha permitido comprender la capacidad que tenemos de contribuir a otros, de generar posibilidades de desarrollo y de transformar e impactar positivamente a los lugares en los que tenemos presencia y a los grupos de interés con los que interactuamos, y así, construir país. Construir país es buscar la erradicación de la desnutrición crónica infantil a través de la Fundación Éxito, fortalecer la compra local, dinamizar la industria textil nacional, preservar el empleo propio y el de nuestros proveedores”: Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente del Grupo Éxito.

Construir desde la confianza y la innovación

“Ser colombiano significa vivir con pasión y mostrar soluciones innovadoras ante las adversidades. Me siento orgulloso de Colombia por su riqueza cultural, por la majestuosidad de la naturaleza, porque los paisajes y el carisma de la gente nos hacen un destino especial para el turismo alrededor del mundo. Los colombianos sabemos que cuando nos unimos construimos grandes historias. En El Dorado trabajamos todos los días para construir país a partir de la confianza, la innovación, el esfuerzo y la sostenibilidad. Estamos mejorando y creando permanentemente nuevas conexiones que dinamizan y reactivan la economía del país a través del impulso a sectores como el turismo, el comercio, la agroindustria, entre otros. A diario, el aeropuerto se convierte en la plataforma que les permite seguir fortaleciendo la cadena de valor que hace crecer a Colombia”: Andrés Ortega, gerente general de OPAIN.

Ejemplo para transformar

“Me siento muy orgulloso de nuestra cultura y de nuestros valores sociales y colectivos. Somos un país que en medio de tantas necesidades sabe sobreponerse a la adversidad y ese empuje es una impronta que se reconoce en el mundo. Compensar es un escenario perfecto para contribuir a la construcción de un mejor país, porque ese es nuestro propósito, ser parte de la transformación social uniendo múltiples esfuerzos para generar progreso y bienestar integral. Así que ayudar a otros a tener una mejor vida, y hacerlo realidad día a día, es sin duda un gran aporte. De igual manera, dando ejemplo para crear un ambiente de cercanía y confianza y trabajar como colegas frente a un mismo reto. Se construye mejor generando confianza y reconociendo como pares a todos los interlocutores, quienes a su vez pueden recrear estos comportamientos e ir tejiendo comunidades con equidad en el trato y valoración personal. Solo necesitamos sentirnos y vernos como iguales para cambiar el mundo”: Carlos Mauricio Vásquez, gerente General de Compensar.

Inclusividad y más oportunidades

“Tengo muchas razones por las cuales sentirme orgulloso de ser colombiano. Por ejemplo: su gente es bondadosa, trabajadora, responsable y con excelente calidad humana. Tengo que destacar también que los colombianos somos emprendedores desde que nacemos, siempre que se aparece un bache en el camino buscan cómo superarlo con soluciones rápidas y efectivas. En el Grupo Gelsa contribuimos a la reactivación económica a través de servicios transaccionales de calidad a bogotanos y cundinamarqueses. Además, nos caracterizamos por nuestro ADN inclusivo, por eso ofrecemos oportunidades laborales para personas en condición de discapacidad, jóvenes que están iniciando su vida laboral, mujeres cabeza de familia y personas de la tercera edad, contando hoy con más de 3.700 empleados directos y cerca de 11.000 colaboradores indirectos. Nos articulamos con diferentes entidades para apostarle al crecimiento económico y social de Colombia”. Julio Cesar Andrade, gerente general de Gelsa/Paga Todo.

Un compromiso con Colombia

“Colombia es un país de oportunidades para el emprendimiento y las empresas más grandes. Es un país que sabe sonreírle a los problemas pues su historia ha marcado a su gente y a pesar de todo seguimos adelante, creemos y sabemos que se puede. Es un país que conserva tradiciones, sabe aceptar las tendencias, pero sabe cuidar sus arraigos como sociedad lo cual le da un balance social. Las bases familiares inculcadas han sido el pilar para cuidar una imagen como el principal activo como profesional y como persona lo cual se transmite en todos los campos laborales, cumpliéndole a Dios, a mí mismo al país de una forma transparente. En ese orden sabemos que debemos saber vivir en comunidad respetando a los demás, cumpliendo con nuestros deberes y de esta forma transmitirlo a nuestros equipos de trabajo, gremios, colegas”: Andres Vargas, gerente de Zula.

El propósito es cuidar a las personas

“Siento un inmenso orgullo por la gente, su alegría, fortaleza, compromiso, profesionalismo y su capacidad de lograr todo lo que se proponen. Sin duda, estas son las características que buscamos y valoramos en las empresas, porque contar con un equipo humano así, garantiza el desarrollo de los proyectos que fomentan el crecimiento y la prosperidad de un país.

En Keralty nuestro propósito es cuidar de las personas y creemos firmemente que no existe mejor contribución que esa. El último año nos ha demostrado que un país sano es un país fuerte y próspero, por eso, todas las decisiones las tomamos en función de cuidar los cerca de 4 millones de colombianos que nos confían parte de sus bienes más preciados: la salud y el bienestar propio y de sus seres queridos”: Sergio Martínez CEO de Keralty.

Una empresa de oportunidades

“Este país me ha hecho sentir como en casa y mi mayor orgullo, es lograr tener evidencia de que cuenta con personas realmente talentosas, como las que hacen parte de nuestra cadena de valor en PepsiCo. Hoy trabajo con más de 4.000 colaboradores brillantes y luchadores, que no solo trabajan día a día por el crecimiento de nuestro negocio, sino que también están comprometidos con la construcción de un sistema alimentario sustentable, que nos llevará a tener tanto una Colombia como un mundo mejor.

Desde el sector empresarial tenemos un reto muy importante en seguir aportando al crecimiento y desarrollo económico, social y ambiental del país, y en PepsiCo estamos firmemente convencidos de que, para contribuir y construir a ello, lo podemos lograr con nuestra gente. Como una empresa de oportunidades para los colombianos, entendemos que nos hacemos más fuertes cuando adoptamos la fortaleza de nuestras diferencias, creando espacios de trabajo más inclusivos, promoviendo un compromiso valiente e invirtiendo en cada una de las comunidades donde operamos”: Gustavo Salas, Gerente General de PepsiCo Alimentos

Cuidado por las personas y el medio ambiente

“A pesar de que llegué al país en abril, me siento orgulloso del trabajo incansable, la pasión y la amabilidad de los colombianos. Me di cuenta del enorme potencial que hay en Colombia y de las herramientas que tenemos para seguir creciendo. Hacia allí nos estamos enfocando. Contribuímos al país desde dos frentes. El primero: nos esforzamos en dinamizar el sector automotor y cuidar a todos nuestros grupos de interés para hacerlos sentir orgullosos de ser parte de la familia Toyota. En segundo lugar, queremos lograr una sociedad “carbono-neutral”. Para ello, estamos fortaleciendo la movilidad híbrida como una opción práctica y sostenible hacia ese objetivo”: Dino Tanaka, presidente de Automotores Toyota Colombia.

Humanidad y generación de empleo

“Me siento orgulloso de ser colombiano porque tengo unos padres que me enseñaron valores y principios, el respeto, el buen trato por el otro, una educación basada en una actitud positiva y resiliencia para enfrentar los problemas del día a día. Además, me siento orgulloso porque este es un país lleno de gente buena, trabajadora y amable que está siempre dispuesta a ayudar. Y por último porque es un país con una posición geográfica única, muy rico en su flora y fauna.

Desde nuestra compañía contribuimos a la construcción de un mejor país, liderando con humanidad, generando empleo y aplicando la tecnología analítica para que nuestros clientes y empresas colombianas mejoren sus indicadores, presten un mejor servicio y puedan generar oportunidades para transformar negocios y vidas en el país. Mediante la tecnología y su aprendizaje podemos impactar a las personas para que tengan una mejor calidad de vida en Colombia”: José Mutis O., Country Manager de SAS Colombia.

Más competitividad gracias al open source

“Sin duda alguna los colombianos somos gente trabajadora, honesta, divertida, alegre, creativa, valiente y valiosa. Dios nos regaló una geografía que es un paraíso, lleno de muchos recursos naturales con una ubicación privilegiada, tenemos unos jóvenes muy talentosos y una cultura sin igual, que nos ha permitido salir adelante ante las adversidades. Por esto me siento orgulloso de ser colombiano.

En Red Hat Colombia todos damos lo mejor para que las empresas colombianas sean más competitivas a partir de su modernización y digitalización con la innovación líder que viene del open source. Promovemos el desarrollo de capacidades requeridas en la nueva era digital en los jóvenes y adultos colombianos para que sean competitivos a nivel global y así su empleabilidad y capacidad de emprendimiento sean muy altas”: Jaime Bejarano, Gerente General de Red Hat Colombia

Empatía es la clave del progreso

“Nuestro país tiene la mejor gente, la más creativa, la más trabajadora. Me siento muy orgulloso de haber nacido en Colombia y de haber tenido la oportunidad de crear empresa en Barranquilla. Queremos seguir generando progreso y bienestar para nuestra patria y haciendo los mejores vidrios y ventanas del mundo, desde nuestro país. Haciendo las cosas correctamente, laborando sin parar y pensando siempre en el otro. La empatía es un principio fundamental que se refleja en Tecnoglass. Siempre buscamos ponernos en el lugar del otro, entenderlo, comprenderlo y escucharlo. Sabemos que hay que trabajar unidos para que todos salgamos adelante en momentos de dificultad. Colombia necesita empresas y empresarios que trabajen en pro de la construcción de un mejor país, y así lo entendimos desde el primer momento en Tecnoglass”: Christian Daes, COO Tecnoglass.

Capacidad de generar impacto positivo

“Trabajar en Colombia y para Colombia es algo que me llena de emoción. Trabajar con su gente es un estímulo permanente, que te hace ser mejor persona y profesional. En mi caso siempre he dicho que tengo la fortuna de tener un trabajo muy enriquecedor porque trabajar con una gran red de mujeres, nuestras consultoras, que buscan a través de la venta directa una forma de vida, un sustento para sus familias, una nueva oportunidad, no solo me permite compartir mi conocimiento, sino que aprendo de ellas todos los días. En Natura siempre nos preguntamos ¿qué podemos hacer por el mundo? Estamos convencidos que el valor de una empresa está asociado a su capacidad de generar impacto positivo en la sociedad. Nos necesitamos unidos para cuidar a nuestra gran red de relaciones. Nos movilizamos para CUIDAR, APOYAR Y ACOMPAÑAR para mantener vivo el negocio de nuestras más de 140.000 consultoras y consultores en el país”: Alexandre Lemos. Gerente General de Natura Colombia.