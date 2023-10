“Arauca es un atractivo turístico que aún no ha sido explotado”

Édgar Tovar Pedraza, alcalde de Arauca. Foto: Cortesía

¿Qué balance hace de su gestión como alcalde de Arauca?

Ha sido un período lleno de retos y desafíos, porque tuvimos que sortear una pandemia que frenó al mundo y luego un paro nacional. Tuvimos que atravesar 12 días sin energía eléctrica en el departamento de Arauca, debido a un movimiento de terreno súbito, que afectó la línea de interconexión; la crisis económica trajo como consecuencia que no pagaran los impuestos, dejando las finanzas por el piso. De la Alcaldía, las inversiones se redujeron; tuvimos que sacrificar muchos proyectos de impacto. Sumado a esto, el Gobierno Nacional, tomó los recursos que debía girar a los municipios para atender la pandemia. Prácticamente, computando los periodos de calamidades y cese de actividades, en estos cuatro años, solo gobernamos dos. Sin embargo, avanzamos en varias líneas como agroturismo, infraestructura, inversión social, gas domiciliario, proyectos productivos, educación y el apoyo a los pequeños microempresarios.

¿Cuáles iniciativas o proyectos destacarían?

Invertimos en varios sectores. En el agropecuario, por primera vez hicimos mejoramiento genético con embriones en pequeños y medianos productores ganaderos de carne y leche; entregamos más de 60.000 plántulas de cacao; dimos una solución al problema de sequía durante el verano con bombas solares; establecimos unidades productivas agrícolas, implementamos sistemas silvopastoriles intensivos; fortalecimos el avistamiento de aves, abrimos el camino para tecnificar la recolección de miel de alta calidad y fortalecimos la piscicultura. En infraestructura, adelantamos obras como la construcción y dotación de una nueva biblioteca pública, dos miradores para promover el turismo, andenes y ciclorrutas; seguimos adecuando la malla vial urbana en distintos puntos de la ciudad y el área rural; la construcción de un nuevo Centro Integral de Capacitación a la Familia (CICAF). Sumado a esto, logramos mantener el Programa de Alimentación Escolar en los cuatro años, y dotamos con mobiliario e infraestructura tecnológica a las instituciones educativas públicas. Implementamos políticas públicas como apoyo a las personas mayores, suministro de ración servida de lunes a sábado a 1.104 adultos mayores, por primera vez con suministro de kits nutricionales para los adultos mayores del sector rural; actividades para la generación de ingresos de la persona mayor a través de talleres y adecuación del Centro de Bienestar del Adulto Mayor del municipio de Arauca.

¿Cómo le fue a la estrategia “Así todos ganamos” en Arauca?

Arauca ganó un posicionamiento nacional que no tenía. Tuvimos, por ejemplo, a todos los consejeros de Planeación del país; fueron más de 300 personas que se llevaron una imagen positiva de la ciudad. Trajimos a empresarios de diversas regiones de Colombia interesados en invertir y en cada escenario aprovechábamos para que más personas conocieran los encantos de esta tierra llanera. Fortalecimos la vivienda digna, porque sin miramientos políticos sacamos adelante programas que estaban estancados. Ganamos, haciendo realidad el servicio de gas domiciliario, realizamos el cambio de la obsoleta luz amarilla de sodio por instalación de alumbrado público con tecnología LED. Ganamos en vivienda nueva, soluciones, mejoramientos y construcción en sitio propio, que al 31 de diciembre sumará 1.200 familias beneficiadas. Seguiremos dedicando esfuerzos y presupuesto para darles un hogar digno a las familias que lo necesitan. Fortalecimos la educación ambiental y establecimos la política pública de bienestar animal.

¿Cómo aportaron al desarrollo sostenible?

Dirigimos nuestra mirada hacia la sostenibilidad de la zona rural como motor de desarrollo. Es así como pusimos en marcha un proyecto para llevar agua con puntillos y paneles solares para darle de beber al ganado y a la fauna silvestre durante la temporada de verano, que tanto afecta a la economía. Son incalculables las pérdidas de los ganaderos por cuenta de la muerte de los animales y esta iniciativa minimiza el impacto. Asimismo, avanzamos en las hectáreas de cacao sembrado en el municipio, ya que tenemos todo para ser potencia. La otra gran apuesta es el mejoramiento genético con embriones, enfocándonos en leche y carne. Somos sostenibles y hemos tenido grandes avances generosos. Le apostamos al cultivo de maracuyá, apoyando a la Asociación de Productores de Maracuyá (AMARA) del área rural, con el establecimiento de 13.200 plantas. Ellos cuentan además con asistencia técnica, fertilización, control de plagas y enfermedades. Una planta de maracuyá puede dar frutos por cuatro años, convirtiéndose en sustento para nuestras familias campesinas.

¿Por qué Arauca es un destino para visitar?

Esta es una pregunta que me ensancha el corazón: es ver la naturaleza en su estado natural. Los animales recorren libremente las sabanas araucanas y es fácil encontrarlos sobre las vías, muchas veces tomando el sol. Arauca es un atractivo turístico que aún no ha sido explotado, pero hemos comenzado a promocionarlo con la creación del primer semillero de avistamiento de aves; tenemos una enorme variedad y hemos definido para los turistas una serie de rutas; fortalecimos y promocionamos el agroturismo en el municipio, presentamos las rutas ecoturísticas que estarán dispuestas para los visitantes. De igual forma, el otro potencial es nuestro folclor, el baile del joropo, los juegos tradicionales, las faenas llaneras, los cantos de vaquería o de trabajo de llano, se les reconoce por ser expresiones orales ligadas a la actividad tradicional de la ganadería en territorios colombo-venezolanos, inscritos por la Unesco en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, que requiere medidas urgentes de salvaguardia. No hemos escatimado esfuerzos por mantener vivas las tradiciones de nuestros ancestros. Todo esto acompañado de una buena y variada gastronomía como carne a la llanera, cachapa, pira, cerdo sabanero, hayacas, picadillo, dulces y postres llaneros, entre los más deliciosos platos, que están invitados a probar.

¿Cuáles son los retos en los que debe seguir trabajando la ciudad?

Quedan muchos desafíos y poco dinero para atender las necesidades. Se requieren políticas claras desde el Gobierno Nacional, con respecto a la población migrante. Somos zona de frontera y tenemos un aumento significativo de habitantes de calle y crecimiento en asentamientos. De igual forma, el impulso en la generación de empleo que puede dar el Estado, con la construcción de programas de vivienda de interés social y, de paso, servirían para reubicar a las familias que invadieron el dique perimetral y algunas zonas aledañas al casco urbano. Es urgente atender la malla vial urbana y rural, pero los recursos del municipio son insuficientes. Arauca es un municipio para hacer inversión, hay todo por hacer por parte de la empresa privada; Dios permita que se materialice pronto.