Así es como los agentes culturales y creativos de Bogotá pueden acceder a créditos

Capital Creativo facilita el acceso a créditos económicos por parte de las y los agentes culturales y creativos en Bogotá. Foto: Pexels

Históricamente, personas involucradas al sector cultural y creativo no han tenido la oportunidad de solicitar créditos, un recurso fundamental a la hora de emprender, materializar sus proyectos y de fortalecer empresas, pensando en esto, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte creó Capital Creativo, un programa innovador que facilita el acceso a créditos económicos por parte de las y los agentes culturales y creativos en Bogotá.

Pensando en la importancia de la iniciativa y los beneficios que tiene para decenas de personas, se realizó un Facebook Live entre El Espectador y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Allí, Alejandro Franco, director de Economía, Estudios y Política de la institución, habló acerca de las fortalezas de Capital Creativo, las fechas que se deben tener en cuenta, los requisitos para quienes quieran participar, entre otros datos relevantes de la iniciativa y del sector.

“Capital Creativo es una iniciativa muy importante porque Bogotá es una de las mecas de la creatividad en América Latina. La gente cada vez viene más a esta ciudad hacer eventos, conciertos, teatro, pero nuestro sector tiene una debilidad que también se vuele una gran oportunidad de mejora, que es que no es fácil que nos presten plata. Los bancos no entienden nuestros negocios, no entienden los modelos a través de los cuales generamos riqueza. Bogotá nunca había tenido una línea de crédito, hasta Capital Creativo, que se ha convertido en la primera línea de crédito para empresas culturales y creativas”, reconoció Alejandro Franco.

“En Bogotá hay 27.000 empresas que se dedican a actividades culturales y creativas: empresas de publicidad, de teatro, de música, audiovisuales... de estas 27.000 solo el 4 % logra acceder a créditos bancarios, al 96 % restante no le prestan plata. Y, como la Secretaría de Cultura no es un banco, nosotros no prestamos esta plata, los créditos se pueden solicitar en: BBVA, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Serfinanza, Banco Agrario, Contactar y la Fundación Coomeva”, afirmó el director de Economía, Estudios y Política de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Tenga en cuenta, que, las microempresas podrán acceder hasta 25 SMMLV en crédito por empresario o empresaria, mientras que las pequeñas y medianas empresas tendrán un margen desde 25 SMMLV hasta $100 millones para cartera microcrédito y cartera comercial.

Por su parte, como aliado estratégico de Capital Creativo, el Fondo Nacional de Garantías cumplirá con la función de ser el garante de los créditos solicitados y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte cubrirá el 70 % del costo total de la garantía.

Entre tanto, Alejandro Franco en el Facebook Live también aseguró que el objetivo del programa es fortalecer a las organizaciones y a las empresas culturales y creativas.

“Bogotá ha sido muy buena fortaleciendo proyectos culturales, lo hacemos con las becas, con los estímulos públicos, pero el problema de estos es que, uno, fortalecen proyectos, no empresas; dos, son montos muy pequeños, de 40 o 50 millones; y el tercer problema con los estímulos y las becas públicas es que usted se gana esa plata, hace su proyecto, pero no le queda dinero para invertir en maquinaria, en equipos, en capital de trabajo para su empresa... entonces, la idea con Capital Creativo es fortalecer a las organizaciones, a las empresas culturales y creativas de Bogotá y hacer una cosa que también es muy importante, por eso vale la pena repetirlo, que es facilitar el acceso a bancos”, enfatizó el director. Y agregó: “Queremos que los proyectos culturales y creativos tengan recursos, porque cada vez que un proyecto cultural no se hace la ciudad pierde”.

Tenga en cuenta que Capital Creativo, como cuenta Alejandro Franco, “ya está disponible para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector cultural y creativo que tengan su domicilio principal en Bogotá, que no estén reportadas en Datacrédito y que la empresa exista hace más de un año”.

“Cultura y creatividad cubre una cantidad muy amplia de actividades económicas, son más de 40. Entonces cuando hablamos de este sector, nos estamos refiriendo a empresas de publicidad, de teatro, de fotografía, empresas editoriales, que se dediquen al circo... el otro día nos contactaba una señora que fabricaba velas preguntando si eso funcionaba, y sí, sí le sirve, porque las artesanías también están cobijadas por esto”, dijo Franco.

Es clave resaltar que toda la información necesaria y otros datos clave se pueden encontrar en www.culturarecreacionydeporte.gov.co.

Asimismo, otro de los temas de los que se habló en el Facebook Live, es que hay dos maneras de acceder al crédito. “La primera es acercándose directamente a las sucursales bancarias de alguna de las instituciones, y la segunda es yendo a un evento que nos hemos inventado que se llama “Rueda de Oportunidades”, que son espacios en los que citamos a los bancos y la gente va, hace ronda banco por banco y mira cuál es el que más le conviene”, dijo el director de Economía, Estudios y Política de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

La siguiente Rueda de Oportunidades será el próximo miércoles 15 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede de Chapinero, en la Calle 67 con carrera 9, desde las 8:30 a.m., hasta el mediodía. Todos los interesados pueden asistir.

“Hace tres semanas se lanzó la iniciativa, entonces en cualquier momento las personas pueden acercarse a alguno de los bancos o ir a las Ruedas de Oportunidades. Lo importante es que lo hagan pronto, hay plazo hasta el 31 de diciembre para pedir el crédito o hasta que se agoten los recursos. Actualmente estamos con una bolsa total de $3.500 millones”, aseguro Alejandro Franco. Y agregó: “La invitación es que pidan su crédito ya, hay pocos recursos, no hay mucho tiempo. Ya logramos hacer la parte más difícil que era convencer a los bancos de que paga invertir en cultura, ahora no podemos quedarnos cortos y que la gente no solicite los créditos”.

Un sector cada vez más fuerte

Entre otros temas, en el Facebook Live también se habló sobre la importancia del sector cultural y creativo, y sobre la reciente noticia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que anunció junto con el DANE, que esta industria aportó en 2022 $17,2 billones al valor agregado de Bogotá, superando a sectores como la construcción y las finanzas.

“Otro dato que hay que resaltar es la tasa a la cual estamos creciendo anualmente. Nosotros hemos crecido durante más de tres años consecutivos a una tasa superior al 15 %, esa es una fuerza económica fundamental hoy en día en Bogotá y cada año se convierte en una aún más relevante”, dijo Alejandro Franco.

Aquí puede revivir el Facebook Live entre El Espectador y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

“Hoy en día hay 203.000 personas en Bogotá que se dedican, que trabajan en actividades relacionadas con la creatividad y la cultura. El mensaje que queremos mandar a la sociedad, a las entidades financieras y a todo el ecosistema creativo de Bogotá es que hay gente con vocación empresarial que también se dedica a la cultura y a la creatividad, y emprender en estos temas es una fuerza económica importante en la ciudad”, recalcó el director de Economía, Estudios y Política de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Y añadió: “A diferencia de otras profesiones u otras vocaciones, cuando uno decide dedicarse a la cultura o al arte, la primera gran duda que uno tiene que responder es: ¿yo voy a poder vivir de esto? y una de las razones por las cuales muchos no pueden hacerlo es porque no hay un primer empujón, una primera persona que confíe en uno y le diga que le presta la plata. Capital Creativo es una manera para que más proyectos culturales, más empresas y más artistas puedan dedicarse a su vocación: el arte, la cultura y la creatividad”.

Entre tanto, Franco también habló sobre la amplia oferta cultural con la que cuenta la ciudad y que usted puede encontrar en las redes sociales de la Secretaría.

Recuerde que toda la información acerca de Capital Creativo y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte la puede encontrar aquí.