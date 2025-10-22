Bogotá acoge el Día Mundial de las Ciudades 2025, epicentro del debate urbano

Durante tres días, la ciudad será escenario de visitas técnicas, recorridos urbanos y encuentros culturales en zonas revitalizadas. Foto: Cortesía Secretaria General de la Alcaldía Mayor De Bogotá

Bogotá se prepara para recibir al mundo. Los próximos 30 y 31 de octubre, la capital colombiana se convertirá en el epicentro global de la conversación sobre sostenibilidad, innovación y gobernanza urbana durante el Día Mundial de las Ciudades 2025, el encuentro insignia de ONU-Hábitat.

Bajo el lema “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, el evento reunirá a más de 2.500 participantes de 49 países, incluidos alcaldes, ministros, académicos, urbanistas y representantes de más de 60 entidades públicas y privadas. Durante dos días, Bogotá será el escenario donde se discutirán las ideas que marcarán el rumbo de las urbes del siglo XXI.

“Esta es una oportunidad para que Bogotá muestre al mundo su proceso de transformación, su apuesta por la sostenibilidad y su liderazgo en políticas urbanas centradas en las personas”, señalaron desde la organización.

Las voces que imaginan el futuro de las ciudades

El encuentro contará con la participación de figuras clave del urbanismo y la arquitectura contemporánea. Entre ellas, Peter Bishop, profesor de The Bartlett School ofArchitecture (Reino Unido) y responsable de proyectos emblemáticos como King’s Cross en Londres, abordará la revitalización y gobernanza urbana.

El reconocido arquitecto Craig Dykers, cofundador del estudio Snøhetta (Noruega/EE. UU.) —creadores de la Ópera de Oslo y la renovación de Times Square— hablará sobre “Diseñar ciudades para las personas”. También participará Jeremy Siegel, del estudio Bjarke Ingels Group(BIG), con una conferencia sobre “Ciudades azules y verdes”, enfocada en la recuperación del espacio público y la adaptación al cambio climático.

Otro de los nombres destacados será Carlo Ratti, director del MIT Senseable City Lab, quien explorará cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida en las urbes con su charla “Ciudades inteligentes y servicios para todos”.

El evento abrirá con una intervención de AnacláudiaRossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, quien hará un llamado global a construir ciudades más inclusivas, resilientes y equitativas.

Paneles que definirán el rumbo urbano

El programa girará en torno a tres grandes ejes: hábitat e inclusión, gobernanza inteligente y participación, y resiliencia y sostenibilidad.

Habrá debates de alto nivel como “Financiamiento para la vivienda asequible”, con expertos del Banco Mundial y la CAF; “Revitalización urbana: una apuesta por gestionar e inducir la transformación de la ciudad”, liderado por el BID; y “Ciudades habitables: facilitando el acceso a bienes y servicios públicos”, con experiencias de América Latina, Europa y Asia.

El evento culminará con un Panel de Alcaldes, donde líderes de distintas regiones del mundo compartirán experiencias sobre participación ciudadana y gobernanza inteligente.

Bogotá, un laboratorio urbano vivo

Más allá de los auditorios, la ciudad entera será protagonista. Durante tres días, se realizarán recorridos técnicos, visitas urbanas y actividades culturales en zonas revitalizadas, para mostrar a los asistentes los proyectos que están transformando el paisaje bogotano.

Además, se desarrollarán siete eventos satélite en espacios como el Jardín Botánico, el Planetario y la Cámara de Comercio de Salitre, donde se abordarán temas de movilidad infantil, biodiversidad urbana, innovación, equidad y digitalización territorial.

Estos encuentros, liderados por distintas secretarías distritales, estarán abiertos a la ciudadanía y contarán con la presencia de expertos internacionales, reforzando el mensaje de que las ciudades deben construirse con y para las personas.

Un hito para la ciudad y la región

El Día Mundial de las Ciudades 2025 cuenta con el respaldo de ONU-Hábitat, el Banco Mundial, el BID, la CAF, la IFC, C40 y Metrópolis, consolidando a Bogotá como un referente de diálogo global sobre el desarrollo urbano.

Más que un evento, esta será una experiencia inmersiva y colaborativa que permitirá imaginar cómo serán las ciudades del futuro: más verdes, más humanas e inteligentes.

Aquí puede encontrar más información.