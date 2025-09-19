Bogotá está lista para la EXPEDICIÓN BODYTECH 2025

La organización premiará a los ganadores de cada categoría con afiliaciones a BODYTECH. Foto: Cortesía

El próximo domingo 21 de septiembre, Bogotá será escenario de la EXPEDICIÓN BODYTECH 2025, uno de los eventos deportivos más esperados del año que busca promover hábitos saludables a través del atletismo. La competencia hace parte de un circuito nacional que ya pasó por Bucaramanga y Medellín, y que cerrará en Cali el 26 de octubre.

La carrera, organizada por BODYTECH, ofrecerá tres recorridos con salida y llegada en el Centro Comercial Gran Estación – Plaza de los Alfiles, diseñados para que puedan participar niños, jóvenes y adultos:

3K : pensado para principiantes o familias que quieran correr juntas, con un trayecto corto por la Calle 26, la Carrera 59 y la Calle 24A.

6K : un reto intermedio que recorre vías como la Av. Carrera 50, la Calle 44 y la Av. Carrera 60 antes de regresar al punto de partida.

12K: la prueba más exigente, que incluye un paso por el Parque Metropolitano Simón Bolívar y puntos de hidratación en los kilómetros 4 y 7.

Además de celebrar la participación, la organización premiará a los ganadores de cada categoría con afiliaciones a BODYTECH y obsequios de marcas patrocinadoras.

“Colombia vive un boom de las carreras y en BODYTECH queremos ser protagonistas de ese movimiento que está transformando vidas. La EXPEDICIÓN BODYTECH es una invitación abierta a movernos, compartir en familia y sembrar el valor del deporte desde la infancia hasta la adultez, como una forma de construir una sociedad más saludable y feliz”, afirmó Bryan Loaiza, gerente de nuevos negocios de BODYTECH.