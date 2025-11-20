Bogotá incentiva la matrícula vehicular local con beneficios en movilidad y tarifas

Matricular o trasladar la matrícula de un vehículo a Bogotá es un trámite fácil, seguro y sin intermediarios. Foto: Ventanilla Única de Servicios

Considerando que tres de cada diez vehículos que circulan en Bogotá están matriculados en otros municipios, la ciudad invita a la ciudadanía a registrar su vehículo en la capital o trasladar su matrícula. Quienes lo hagan no estarán sujetos al pico y placa los sábados, una medida que aplicará dos sábados al mes, a partir de 2026, únicamente para los automotores registrados por fuera de Bogotá. También pagarán un valor menor por el Pico y Placa Solidario, ya que el ajuste tarifario previsto para 2026 aumentará la tarifa para vehículos matriculados en otros municipios.

Los trámites se realizan de manera directa, segura y sin intermediarios en los 19 puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.

Matrícula de vehículo automotor

La matrícula puede realizarse a través del concesionario donde se adquiere el vehículo o de manera personal en la Ventanilla Única de Servicios. Para esta última opción, se deben seguir los siguientes pasos:

Consultar los requisitos en https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/matricula

Asistir sin cita a una sede de la VUS con la factura electrónica de venta y el manifiesto. Allí se realizará la preasignación de la placa.

Realizar el pago del SOAT e impuesto del vehículo.

Agendar una cita en https://www.ventanillamovilidad.com.co/ en cualquiera de los 19 puntos de atención.

Asistir a la cita y radicar los documentos solicitados.

Estar inscrito en el RUNT.

Pago del impuesto vehicular.

Tener SOAT vigente.

Estar a paz y salvo por multas.

Llevar improntas del vehículo (tomadas por el concesionario).

Formulario diligenciado del trámite.

Pagar la tarifa establecida, que para carros en 2025 es de COP 589.200.

Una vez aprobado el trámite, reclamar la licencia de tránsito y las placas (delantera y trasera) en el mismo punto donde se realizó el trámite.

Este proceso puede iniciarse de forma virtual, cargando la documentación, y concluir de manera presencial en alguno de los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.

Más beneficios

Otros de los beneficios de registrar su vehículo en Bogotá o trasladar su matrícula son:

Descuentos en impuestos durante los primeros cinco años: 60 % para eléctricos particulares nuevos; 70 % para eléctricos nuevos de servicio público tipo taxi; y 40 % para híbridos eléctricos nuevos.

Exención de pico y placa para vehículos híbridos y eléctricos.

Traslado de matrícula

El propietario del vehículo puede solicitar el traslado de matrícula a Bogotá siguiendo estos pasos:

Acercarse al organismo de tránsito donde está matriculado el vehículo y solicitar el traslado a Bogotá. Allí se informará el costo del trámite.

El organismo de tránsito cuenta con hasta 60 días hábiles para enviar la carpeta del vehículo a la VUS en Bogotá. Una vez recibida, la VUS contactará al propietario al número telefónico registrado en el RUNT para continuar el proceso.

Agendar una cita en www.ventanillamovilidad.com.co , en uno de los 19 puntos de atención.

No olvide asistir con los siguientes requisitos:

Documento de identidad original o digital verificado. Estar inscrito en el RUNT. Estar al día en obligaciones tributarias. Tener SOAT vigente. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente. Improntas del vehículo (tomadas por el concesionario). Estar a paz y salvo por multas. Formulario diligenciado del trámite.

También debe pagar la tarifa establecida, que para carros en 2025 es de COP 400.200.

Reclamar la licencia de tránsito y las placas (delantera y trasera) en el punto donde se realizó el trámite.

Aquí puede encontrar más información.