Bogotá incentiva la matrícula vehicular local con beneficios en movilidad y tarifas

Considerando que tres de cada diez vehículos que circulan en Bogotá están matriculados en otros municipios, la ciudad invita a la ciudadanía a registrar su vehículo en la capital o trasladar su matrícula. Quienes lo hagan no estarán sujetos al pico y placa los sábados, una medida que aplicará dos sábados al mes, a partir de 2026, únicamente para los automotores registrados por fuera de Bogotá. También pagarán un valor menor por el Pico y Placa Solidario, ya que el ajuste tarifario previsto para 2026 aumentará la tarifa para vehículos matriculados en otros municipios.
Los trámites se realizan de manera directa, segura y sin intermediarios en los 19 puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.
Matrícula de vehículo automotor
La matrícula puede realizarse a través del concesionario donde se adquiere el vehículo o de manera personal en la Ventanilla Única de Servicios. Para esta última opción, se deben seguir los siguientes pasos:
- Consultar los requisitos en https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/matricula
- Asistir sin cita a una sede de la VUS con la factura electrónica de venta y el manifiesto. Allí se realizará la preasignación de la placa.
- Realizar el pago del SOAT e impuesto del vehículo.
- Agendar una cita en https://www.ventanillamovilidad.com.co/ en cualquiera de los 19 puntos de atención.
- Asistir a la cita y radicar los documentos solicitados.
- Estar inscrito en el RUNT.
- Pago del impuesto vehicular.
- Tener SOAT vigente.
- Estar a paz y salvo por multas.
- Llevar improntas del vehículo (tomadas por el concesionario).
- Formulario diligenciado del trámite.
- Pagar la tarifa establecida, que para carros en 2025 es de COP 589.200.
- Una vez aprobado el trámite, reclamar la licencia de tránsito y las placas (delantera y trasera) en el mismo punto donde se realizó el trámite.
Este proceso puede iniciarse de forma virtual, cargando la documentación, y concluir de manera presencial en alguno de los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.
Más beneficios
Otros de los beneficios de registrar su vehículo en Bogotá o trasladar su matrícula son:
- Descuentos en impuestos durante los primeros cinco años: 60 % para eléctricos particulares nuevos; 70 % para eléctricos nuevos de servicio público tipo taxi; y 40 % para híbridos eléctricos nuevos.
- Exención de pico y placa para vehículos híbridos y eléctricos.
Traslado de matrícula
El propietario del vehículo puede solicitar el traslado de matrícula a Bogotá siguiendo estos pasos:
- Acercarse al organismo de tránsito donde está matriculado el vehículo y solicitar el traslado a Bogotá. Allí se informará el costo del trámite.
- El organismo de tránsito cuenta con hasta 60 días hábiles para enviar la carpeta del vehículo a la VUS en Bogotá. Una vez recibida, la VUS contactará al propietario al número telefónico registrado en el RUNT para continuar el proceso.
- Agendar una cita en www.ventanillamovilidad.com.co, en uno de los 19 puntos de atención.
No olvide asistir con los siguientes requisitos:
- Documento de identidad original o digital verificado.
- Estar inscrito en el RUNT.
- Estar al día en obligaciones tributarias.
- Tener SOAT vigente.
- Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
- Improntas del vehículo (tomadas por el concesionario).
- Estar a paz y salvo por multas.
- Formulario diligenciado del trámite.
- También debe pagar la tarifa establecida, que para carros en 2025 es de COP 400.200.
- Reclamar la licencia de tránsito y las placas (delantera y trasera) en el punto donde se realizó el trámite.
