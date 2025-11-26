Bogotá reduce 22 % las muertes en corredores críticos gracias al Plan de Gestión de Velocidad

Bogotá ha puesto en marcha un plan integral de gestión de velocidad. Foto: Cortesía

Bogotá avanza en la consolidación de un modelo de seguridad vial basado en la gestión de la velocidad, la infraestructura segura y el control inteligente. Con corte al 30 de septiembre de 2025, la ciudad registra 410 fallecidos por siniestros viales, una cifra que sigue mostrando la gravedad del fenómeno, pero también los resultados de las intervenciones estratégicas ejecutadas desde 2024.

Un panorama que exige acción

Durante el año pasado, los siniestros viales dejaron 573 personas fallecidas y más de 22.000 lesionadas. Los actores viales más vulnerables —motociclistas, peatones y ciclistas— concentraron la mayoría de las víctimas:

47 % de los fallecidos eran motociclistas hombres entre 20 y 29 años.

37 % eran peatones mayores de 80 años.

12 % eran ciclistas, principalmente hombres entre 25 y 29 años.

Cinco corredores arteriales concentraron el mayor número de muertes: las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Caracas, NQS y Américas, lo que llevó a priorizar estas zonas dentro del Plan de Gestión de Velocidad.

En 2025, la tendencia muestra que las víctimas siguen siendo mayoritariamente motociclistas (49 %) y peatones (38 %), especialmente hombres (78 %). El 50 % de los siniestros fatales ocurre entre viernes y domingo, y en franjas nocturnas.

Un plan integral que salva vidas

Desde 2024, Bogotá implementa un Plan de Gestión de Velocidad enfocado en infraestructura segura, control, comunicaciones, análisis de datos y gestión social. En los puntos más críticos —donde históricamente ocurre el 25 % de las muertes anuales— las fatalidades han disminuido 22 %, lo que significa 66 vidas salvadas en 2025.

Entre los resultados más destacados:

Control:

Cámaras de fotodetección: reducción de hasta 30 % en fatalidades y 27 % en siniestros graves.

Operativos en vía: en zonas con control se registraron 21 muertes menos (-22.1%) y 284 lesionados menos (-6.4%) que en áreas sin presencia institucional.

Comunicaciones:

La ciudad lanzó campañas masivas como “No somos una cifra, respeta el límite” y “El exceso de velocidad mata”, orientadas especialmente a motociclistas, con mensajes que refuerzan el control y la corresponsabilidad.

Infraestructura segura: resaltos parabólicos

La medida más innovadora ha sido la instalación de resaltos parabólicos, un tipo de reductor de velocidad diseñado para vías arteriales que modera la velocidad sin afectar la fluidez del tráfico ni generar vibraciones.

Desde 2024 se han implementado 164 resaltos en vías principales y 26 adicionales en vías intermedias y locales. Los resultados son contundentes:

Más del 90 % de los vehículos respeta los límites de velocidad en los tramos intervenidos.

Reducción de más del 45 % de lesionados vulnerables en los tramos intervenidos de la Avenida Guayacanes, Villavicencio y Boyacá.

9 vidas salvadas directamente asociadas a estas intervenciones.

Alta costo-eficiencia, sumando el valor de ahorro por cada fatalidad y herido que se evitan en las vías, se obtiene que por cada peso invertido, la ciudad se ahorra 75.

En 2025, nuevos corredores como la Av. Mutis, la Av. Rincón, la Av. 9.ª y las conectantes de la Calle 26 por Av. 68 también recibieron esta intervención.

De no haberse ejecutado esta estrategia, Bogotá habría tenido 14 % más víctimas fatales este año.

Una medida diferencial y reconocida internacionalmente

Bogotá es la primera ciudad del país en aplicar resaltos parabólicos en vías arteriales con impacto directo en motociclistas. Esta estrategia suma evidencia internacional con apoyo de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS) y evidencia local. Esto, sumado a la articulación entre Secretaría de Movilidad, IDU y UAERMV, ha llevado a que otras ciudades de Colombia y de países como Ecuador, Brasil y Argentina vean este modelo como una referencia replicable.

La intervención incluye señalización reforzada, pintura reflectiva y pictogramas de velocidad, lo que mejora la visibilidad nocturna y el comportamiento de los conductores.

Además, Bogotá fue seleccionada por Bloomberg Philanthropies como una de las dos ciudades ganadoras de la categoría Oro del primer ‘Reto Global de Velocidades de Seguridad Vial’. Este galardón reconoce los esfuerzos de los gobiernos locales a nivel global para mejorar la seguridad vial por medio de estrategias de gestión de velocidad, como los resaltos parabólicos.

Lo que viene: más seguridad en los corredores críticos

La ciudad proyecta una estrategia a dos años para intervenir 50 km de vías arteriales donde se concentra la mayor mortalidad vial. Entre los próximos corredores están:

Av. Guayacanes (Calles 63 Sur a 43 Sur): 37 resaltos, con potencial de salvar 4 vidas y evitar hasta 112 lesionados al año.

Av. Ciudad de Cali (Calles 6D a 15A): 17 resaltos, con estimaciones de salvar 4 vidas y reducir hasta 67 lesionados anualmente.

Estas acciones se complementarán con mejoras en señalización, cierres de aperturas en separadores y optimización semafórica para reducir conflictos entre vehículos.