Bogotá tendrá su propia sede para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los organizadores proyectan recibir a más de 53.000 asistentes durante los diez días de operación pública. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque Colombia no será uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados tendrán un escenario diseñado para vivir cada partido como si estuvieran en las tribunas de un estadio mundialista. Del 27 de junio al 19 de julio, el Parqueadero Norte del Estadio El Campín será la sede de Tribuna Club, un festival urbano que reunirá a miles de hinchas alrededor del fútbol, la música y el entretenimiento.

La iniciativa es impulsada por los aliados oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia: Coca-Cola, Visa, Buchanan’s, Don Julio, Smirnoff, Michelob Ultra, Betano, adidas y Lenovo, quienes por primera vez se unen para crear un espacio que busca trasladar la emoción del torneo a los aficionados colombianos bajo el concepto “Una sola sede. Una misma pasión.” A esta experiencia también se suma Grupo Aval, a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale!, gracias a Visa como Socio Mundial de la FIFA.

La propuesta parte de una realidad compartida por millones de colombianos: aunque el país no albergará partidos del Mundial, el fútbol se vive con la misma intensidad que en cualquier nación anfitriona. Cada encuentro despierta expectativa, nerviosismo y celebraciones que tradicionalmente se comparten en familia o entre amigos. Ahora, esa pasión tendrá un lugar de encuentro diseñado exclusivamente para los fanáticos.

Durante diez jornadas, Tribuna Club ofrecerá la transmisión en vivo de 23 partidos, desde la fase de grupos hasta la gran final del 19 de julio, en más de 255 metros cuadrados de pantallas gigantes de alta definición. La programación también incluirá música en vivo con más de diez artistas, una amplia oferta gastronómica, experiencias inmersivas, activaciones de las marcas oficiales y actividades pensadas para toda la familia.

Otras experiencias

Más allá de Bogotá, algunos de los aliados oficiales también extenderán la experiencia mundialista a otras regiones del país. Es el caso de Don Julio, que, inspirada en su campaña global “El Corazón en la Garganta”, llevará encuentros especiales a Medellín, Cali y Cartagena para acompañar a los aficionados durante los partidos de la Selección Colombia.

La iniciativa comenzó el pasado 17 de junio en Bogotá y continuará con activaciones en espacios reconocidos de la vida cultural y nocturna de cada ciudad, como Mala Audio Bar en Medellín, Callao en Cali y La Movida en Cartagena. La apuesta de la marca busca convertir estos lugares en puntos de encuentro donde los aficionados puedan compartir la tensión previa al pitazo inicial, celebrar cada gol y vivir colectivamente la emoción que despierta el Mundial.

A diferencia de los tradicionales bares deportivos, la estrategia privilegia escenarios que hacen parte de la conversación cultural de cada ciudad, integrando música, entretenimiento y experiencias alrededor del fútbol. Las jornadas estarán acompañadas por degustaciones de Don Julio 70 Cristalino, la expresión protagonista de la campaña global de la marca.

“En Don Julio creemos que las grandes celebraciones nacen de emociones genuinas. El Mundial es uno de esos momentos en los que millones de personas sienten exactamente lo mismo al mismo tiempo. A través de ‘El Corazón en la Garganta’ queremos acompañar esa emoción colectiva y convertirla en experiencias que permitan a los aficionados reunirse, compartir y celebrar juntos cada partido”, afirmó Eric Strauss, director de marketing de Diageo.

Mientras Tribuna Club se consolida como el gran escenario para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Bogotá, iniciativas como la de Don Julio buscan ampliar esa experiencia a otras ciudades del país, demostrando que la pasión por el fútbol trasciende las sedes oficiales del torneo y encuentra nuevos espacios para reunirse y celebrarse.

La agenda de Tribuna Club también contempla los llamados Fan Days, jornadas especiales en las que los asistentes podrán participar por premios exclusivos y sorteos de entradas para conciertos de artistas como Caifanes, Rosalía, Maroon 5, Carlos Vives, Paulo Londra, Umbe y el Festival Cordillera.

Las marcas participantes desarrollarán activaciones interactivas durante todo el evento, complementando una experiencia que combinará deporte, entretenimiento y tecnología. La boletería oficial estará disponible exclusivamente a través de Ticketmaster.

Los organizadores proyectan recibir a más de 53.000 asistentes durante los diez días de operación pública, con un promedio superior a 4.500 personas por jornada de partido, consolidando a Tribuna Club como uno de los principales espacios de encuentro para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia.