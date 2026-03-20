Bogotá vibra con la apertura del Festival Estéreo Picnic 2026 junto a Don Julio

La “shotería”, una propuesta que busca transformar el ritual del tequila en una experiencia sensorial. Foto: Cortesía

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En Bogotá, la cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic 2026 no comenzó con el primer acorde, sino con un brindis. Por primera vez en la historia del evento, la marca de tequila Don Julio asumió la apertura oficial con una fiesta VIP de gran formato que marcó el tono de lo que serán tres días de música, cultura y experiencias elevadas.

La celebración inaugural, concebida como un encuentro exclusivo, reunió a invitados especiales, artistas y figuras clave del entretenimiento en un momento pensado para transformar la expectativa en euforia. Así, antes de que los escenarios reciban a nombres como Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter y The Killers, el festival ya había encendido su energía con una experiencia que apostó por la exclusividad y la intensidad.

Más allá de la inauguración, la presencia de Don Julio se extenderá durante todo el festival con un espacio VIP diseñado como refugio dentro del dinamismo del evento. Este lugar, inspirado en la estética de la hacienda mexicana, combina materiales nobles, iluminación cálida y detalles que evocan el origen del tequila, creando una atmósfera que mezcla sofisticación y tradición. Allí, artistas, influencers e invitados podrán encontrarse y vivir el festival desde una perspectiva distinta.

Uno de los puntos centrales de este espacio será la “shotería”, una propuesta que busca transformar el ritual del tequila en una experiencia sensorial. Con diferentes toppings y combinaciones, la marca pretende convertir cada brindis en un momento memorable, alineado con su narrativa: “Hay fuego detrás de este frío”. Una idea que conecta la pureza del tequila servido frío con la intensidad del agave y la pasión de su elaboración.

Esa misma dualidad se traslada al espíritu del festival, donde la música actúa como catalizador de emociones. Cada beat, cada coro y cada encuentro colectivo refuerzan el vínculo entre la bebida y la experiencia cultural, en una apuesta por integrar marca y entretenimiento de forma orgánica.

“El Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como una de las plataformas musicales y culturales más importantes de la región. Para Don Julio, el tequila más amado de México y también el número uno en percepción de marca en Colombia, es un orgullo inaugurar esta edición y acompañar a los asistentes durante tres días con una experiencia que conecta música, cultura y tequila”, afirmó Eric Strauss, Director de Marketing de Diageo.

La edición 2026 del festival no solo refuerza su relevancia en la escena musical latinoamericana, sino que también evidencia cómo las marcas buscan integrarse de manera cada vez más sofisticada en las experiencias culturales. En este caso, a través de una premisa clara: incluso en medio del frío bogotano, el fuego puede sentirse en cada momento compartido.