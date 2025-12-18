Bogotá y sus alrededores en Navidad: tres planes imperdibles con Alpina para fin de año

La Villa Alpina, un conjunto de villas navideñas que ofrecen preparaciones especiales creadas exclusivamente con productos de la marca, diseñadas para resaltar los sabores típicos de la época. Foto: Cortesía

Con la llegada de diciembre, Bogotá se transforma. Las luces se encienden, la música invade parques y plazas, y la ciudad —junto a sus alrededores— se convierte en un escenario perfecto para reencontrarse, salir de la rutina y compartir en familia. Entre grandes espectáculos urbanos, experiencias culturales y escapadas campestres, la Navidad se consolida como una invitación a redescubrir el territorio. Estos son tres planes imperdibles para vivir la temporada decembrina y cerrar el año con momentos memorables.

La Cabaña Alpina: tradición y sabor navideño en Sopó

A pocos kilómetros de Bogotá, en Sopó, La Cabaña Alpina renueva su propuesta y se posiciona este año como uno de los destinos navideños más atractivos de la sabana. Reconocida durante décadas como parada obligada para disfrutar los sabores tradicionales de Alpina —marca con 80 años de historia en los hogares colombianos—, ahora se convierte en un recorrido completo pensado especialmente para la temporada.

La experiencia inicia con arcos y senderos iluminados que conducen a un espacio completamente decorado, donde la atmósfera cálida y festiva envuelve a los visitantes desde el primer momento. El punto central es un árbol de Navidad de cerca de 20 metros, concebido como lugar de encuentro para fotografías, reuniones familiares y celebraciones. A su alrededor se despliega la Villa Alpina, un conjunto de villas navideñas que ofrecen preparaciones especiales creadas exclusivamente con productos de la marca, diseñadas para resaltar los sabores típicos de la época.

Más que una visita gastronómica, La Cabaña se presenta como un plan integral que une tradición, entorno campestre y experiencia culinaria, ideal para quienes buscan una alternativa diferente, al aire libre y cerca de la ciudad.

Navidad urbana: cultura, ciencia y luces en Bogotá

Para quienes prefieren quedarse en la capital, la agenda cultural de diciembre ofrece opciones para todos los gustos. Grandes espectáculos toman plazas, parques metropolitanos y el centro de la ciudad, con producciones que combinan música, efectos especiales y decenas de artistas en escena. Muchas de estas funciones son gratuitas o de bajo costo, lo que las convierte en planes accesibles y masivos.

La ciencia también se suma a la celebración. El Planetario de Bogotá presenta jornadas especiales de Navidad con observación del cielo, contenidos sobre el solsticio y proyecciones inmersivas, una alternativa que combina la magia de la temporada con propuestas educativas para toda la familia.

A esto se suman los festivales de luces inmersivos, como “Brilla Sueños”, un recorrido nocturno con más de 20 espacios temáticos, escenarios interactivos, ambientes mágicos, pista de hielo y un paseo de aproximadamente dos horas. Abierto hasta el 12 de enero de 2026, el festival está diseñado para públicos de todas las edades e incluso permite la asistencia de mascotas, consolidándose como uno de los planes más completos de la temporada.

Escapadas luminosas: de Monserrate a los pueblos cercanos

La Navidad también invita a salir de la rutina y explorar los alrededores. En diciembre, el Cerro de Monserrate se ilumina con figuras y recorridos temáticos que, sumados a la vista nocturna de Bogotá, ofrecen una experiencia breve pero intensa para quienes buscan caminata, fotografía y contemplación.

Más allá de la capital, pueblos de Cundinamarca y Boyacá se visten de luces, pesebres y decoraciones que transforman plazas y parques. Destinos como Guatavita, Tenjo o Cajicá, así como municipios boyacenses de fuerte tradición navideña, se convierten en opciones ideales para una escapada de un día: recorrer la plaza principal, disfrutar un chocolate caliente, visitar el alumbrado y apoyar la oferta gastronómica local.

Entre grandes shows urbanos, festivales de luces, experiencias culturales y planes campestres, Bogotá y sus alrededores ofrecen un menú diverso para vivir la Navidad y despedir el año compartiendo, celebrando y creando recuerdos que iluminan más allá de diciembre.