Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga. Foto: El Espectador

¿Cuáles son los resultados más significativos de su gestión como alcalde de Bucaramanga?

Bucaramanga ha sido el milagro económico en Colombia después de pandemia, eso soportado en el registro que tenemos de los últimos 12 meses, con una tasa de desempleo de un dígito. De hecho, el último dato reportado por el DANE en abril fue de 8,5 %, mientras que en pandemia fue más o menos del 25 %. Hemos reducido casi a la tercera parte esta tasa de desempleo, con tasas muy bajas en jóvenes y mujeres. También reducimos en 12 puntos la informalidad en la ciudad, hoy estamos en el 45,6 %, y eso significa 30.000 bumangueses que hoy tienen mejor calidad de vida; por eso hablamos del gran milagro económico pospandemia.

¿Qué proyectos o iniciativas les permitieron alcanzar estos logros?

Resalto el enfoque en microcréditos a través de IMEBU, que es el instituto municipal de empleo y emprendimiento. Iniciamos en el primer año con $27.000 millones y rápidamente incrementamos lo del gobierno anterior y superamos los $84.000 millones. También hicimos una asignación presupuestal para subsidios a la nómina, fueron más de 2.000. De igual forma, revisamos el estatuto tributario de la ciudad, para dar descuentos a sectores que fueron muy afectados, no perder empleos ni cerrar empresas, además de unos apoyos al sector de calzado y confección, llegando a obtener ventas de más de cuatro millones de pares de zapatos en un fin de semana.

¿Cuáles son los principales retos que ha encontrado durante su mandato?

Han sido varios. Destaco la necesidad de fortalecer las finanzas municipales, pues llegamos con dificultades financieras y logramos actualizar el estatuto tributario, volvernos gestores catastrales del área metropolitana y eso nos llevó a pasar de $360.000 millones en el año 2020 de ingresos tributario, a $600.000 millones este año; es decir, vamos creciendo cerca del 65 %. Ese ha sido uno de los grandes retos para poder triplicar la inversión y la recuperación de la malla vial de Bucaramanga, duplicar recursos para el deporte y la cultura, triplicados los recursos para el sector rural, y duplicamos ingresos para atender población vulnerable como adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.

¿Por qué Bucaramanga es una ciudad que piensa en el desarrollo sostenible de sus habitantes?

Porque, primero, somos una biodiverciudad inteligente, donde aplicamos una visión de sostenibilidad partiendo de algo fundamental que es el agua. Por ello me he dado a la tarea de defender de manera exhibida el páramo de Santurbán. Partimos de ser una de las ciudades que puede abastecer, con el cambio climático y el fenómeno de El Niño, sin problema por tres meses en estos períodos de sequía. Hemos destinado $8.000 millones a la provincia de Soto Norte como un efecto de corresponsabilidad, pues no existe en estos momentos un mecanismo de ley, de forma que sea permanente. También implementamos pago por servicios ambientales a campesinos que estén en estas zonas hídricas, de manera que no deforesten y tengan una compensación económica y que también subsistan cultivos sin utilizar pesticidas ni insecticidas que afecten las fuentes hídricas. También establecimos en las metas del plan de desarrollo la planta de tratamiento de aguas residuales que no tiene el área metropolitana de Bucaramanga.

¿Cuáles son las principales necesidades en las que se debería seguir trabajando en los próximos años?

Entre las necesidades plantearía seguir fortaleciendo la educación pública en la ciudad. Hemos hecho la mayor inversión, tal vez en gobiernos recientes, por más de $150.000 millones y es necesario trabajar en todo lo que tiene que ver con educación; es pertinente que podamos seguir avanzando: cuando iniciamos, había 11 jóvenes por computador, ahorita estamos en tres, ojalá podamos llegar a un estudiante por computador; eso sería una gran meta. El gran reto en términos de seguridad es sin duda combatir la droga, estamos inundados de droga, y mientras sea tan rentable esa industria y de tanto poder económico, tenemos que actuar. Una intervención integral como Estado en primera infancia, educación pertinente, ocupación del tiempo libre y emprendimiento de los jóvenes.

¿Qué oportunidades encuentra la ciudad en el fenómeno migratorio?

Deberíamos plantearnos, en el caso particular de Bucaramanga, ser capaces de visualizar la integración con Venezuela como una oportunidad. Todo el proceso migratorio verlo como una oportunidad y no como un problema; sin duda, es un esfuerzo inicial alto, dado que no tenemos recursos de organismos internacionales, ni tampoco del Gobierno Nacional, porque no está incorporada la población migrante en el Sistema General de Participaciones, pero esta inversión hay que verla como que a la vuelta de unos 10 años vamos a tener seguramente cinco puntos de aporte al PIB.