Calentadores infrarrojos, bajo consumo a un alto beneficio

Esta tecnología implica un 70 % de ahorro comparado con sistemas de combustión y un 50 % con sistemas eléctricos.

Cada vez son más los hogares que se preocupan por mantener un estado de bienestar. Tanto tiempo en casa ha demostrado lo importante que resulta estar cómodo en el lugar en el que se vive. Y en zonas frías es aún más importante mantener una buena condición en el ambiente.

Por eso, los sistemas de calefacción cada vez más toman más importancia porque el clima cambia, las temporadas de lluvia y frío son mucho más intensas y eso ha creado una demanda de estos servicios.

Dentro de la oferta para calentar el ambiente de una casa, un apartamento, un jardín, hoy en Colombia se pueden encontrar compañías que ofrecen sistemas de calefacción infrarroja, como I.R Radiant, la cual se ha dedicado en el último tiempo a instalar paneles infrarrojos en techos, jardines, paredes y hasta debajo de escritorios.

Otro gran plus de este sistema es el aporte que hace a la salud al no calentar el aire. “Elegir un sistema de calefacción infrarroo es pensar en cuidar el bolsillo, el medio ambiente y la salud de los que queremos”, dice Alejandro Ríos, gerente de I.R Radiant.

Los calefactores apenas requieren instalación, y destacan por proporcionar calor desde el mismo momento que se encienden. Además, presentan un diseño robusto y elegante, con un alto grado de protección IP 5.5. Por todo ello, pueden integrarse en todo tipo de ambientes ya que soportan perfectamente el agua sin deteriorarse.

Por ser algo relativamente nuevo en el país, Alejandro Ríos respondes algunas preguntas básicas sobre el sistema.

¿Qué es la calefacción infrarroja?

Es una tecnología nueva en nuestro continente. En Europa hay zonas donde es obligatorio tener sistemas de calefacción y antes la mayoría usaba sistemas que calientan el aire; pero eso levanta polvo, ácaros y hongos cuando ese aire recircula.

Por el contrario, el sistema de calefacción infrarrojo funciona de la misma manera a cuando el sol calienta una pared. Es un sistema diseñado para personas asmáticas o con cualquier tipo de problema respiratorio. Lo ideal es instalar la longitud del infrarrojo bajo una medida estándar entre 4 y 14 micrómetros.

¿Cuál es la diferencia con otros sistemas?

La calefacción por infrarrojos es un sistema que calienta los cuerpos. Ese calor elimina la humedad en los muros y disminuye el frío, mientras que con un sistema de calefacción por conexión (que es el que calienta el aire) hay que tener todo cerrado, porque es el aire lo que está caliente; entonces, si se escapa, voy a empezar desde cero. En cambio, con este sistema de calefacción infrarrojo no hay pérdida de calor, así sea en un espacio abierto o donde haya circulación de aire. Además, no levanta polvo, no genera alergia ni propicia la proliferación de hongos y bacterias.

¿Qué ahorro brinda este sistema?

Para calentar una habitación de tamaño promedio, el sistema de calefacción por infrarrojo requiere cerca de 750 vatios. Estos equipos están diseñados hasta una altura máxima de tres metros. Por ejemplo, en los exteriores tenemos lámparas de 1.000 vatios en adelante. Si una persona usa de cuatro a cinco calentadores de gas, primero esa calefacción es enfocada, no es óptima con los espacios, el viento se va a llevar el calor, comparado con un sistema de gas. Se ahorra del 30 % al 50 % con respecto a otros sistemas.

¿Cómo funciona el sistema?

Depende del área que se vaya a cubrir. Se define equipo, su tamaño y potencia, como paneles que se ponen en el cielo. El rayo infrarrojo es una luz invisible. La instalación de este tipo de paneles no supera las dos horas. Un termostato regula la temperatura del ambiente y la enciende y apaga cuando la persona lo indique, pero dentro de ese horario también regula el ambiente. Incluso desde el celular se puede hacer. El consumo está entre los 1.500 y 2.500 vatios para una habitación de 10 metros cuadrados, en espacios pequeños solo usa 600 vatios. El sistema ahorra un 50 %.