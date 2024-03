Coctelería: así puede participar en el World Class 2024

El ganador de este desafío para la región tendrá la posibilidad de participar en el World Class global, que para la conmemoración de sus 15 años se realizará por primera vez en China. Foto: Cortesía

Para todos los amantes de la mixología y apasionados del buen beber es hora de levantar las copas y celebrar la innovación en la coctelería porque llega la edición 2024 de World Class, la cual desde su lanzamiento en 2009 se ha convertido en una plataforma vital para promover la cultura de la coctelería en el mundo, fomentando el desarrollo de habilidades en bartenders y otros profesionales de la industria. Se elegirán tres representantes por Colombia para competir con los representantes de México y Brasil y así elegir al mejor de la región.

En un contexto donde la creatividad y el ingenio se fusionan con los sabores más exquisitos, World Class trae para este año un reto para desafiar la imaginación llamado: Palomas of the future, que invita a bartenders profesionales o en formación a reinterpretar el clásico cóctel Paloma utilizando el excepcional tequila Don Julio y la historia del mismo Julio González como su gran inspiración.

Hasta el 7 de abril, los participantes tienen la oportunidad de compartir su visión única a través de Instagram capturando la esencia de Don Julio y el concepto “Palomas of the Future” en una foto o video. Aquí, los bartenders deberán transmitir la pasión y el arte que hay detrás de cada creación, desde los reels más vibrantes hasta las fotografías más cautivadoras. Aquí, la creatividad no tendrá limites en este desafío donde la única condición será realizar una inscripción previa, desarrollar un curso en Diageo Bar Academy y etiquetar las cuentas de @worldclass_co, @diageobarac_lac, @donjulio.col y usar los hashtags #DONJULIOPALOMASOFTHEFUTURE y #WORLDCLASSLAC24.

Para Alfonso Ibañez, Trade Manager Advocacy de Diageo Colombia y quien será uno de los jurados de esta edición de World Class en Colombia expresa sus sensaciones de cara a este año. “Estamos emocionados por la convocatoria de World Class 2024 y las expectativas son altas, este año, hemos introducido un emocionante cambio en el formato de la competencia”. “Tras la selección rigurosa de los contenidos en Instagram escogeremos los 10 mejores participantes para tener una semifinal el próximo 2 de mayo y así escoger los 3 mejores que tendrán el privilegio de viajar a México. Allí, competirán con los 3 mejores bartenders de Brasil y México en una competencia unificada que escogerá al mejor representante de la región en Latinoamérica”, señaló.

El ganador de este desafío para la región tendrá la posibilidad de participar en el World Class global, que para la conmemoración de sus 15 años se realizará por primera vez en China, desde la ciudad de Shanghai, junto a participantes de más de 60 países y pruebas con varios de los principales licores del mundo como Johnnie Walker. Esta es una invitación a hacer parte de la revolución de sabores con “Palomas of The Future” y dejar huella en la historia de la coctelería. Un llamado a todos aquellos que sueñan con desafiar lo establecido y trascender los limites de lo convencional y así elevar la coctelería colombiana a nuevas alturas.

Realice su inscripción para World Class 2024 en: https://cloud.comms.diageo.com/worldclass