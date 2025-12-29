Cócteles para preparar en fin de año: 5 recomendados para hacer con whisky

Cada vez más el whisky ha ganado nuevos espacios en la coctelería, dándole un nuevo protagonismo en otros públicos. Foto: Pexels

La palabra cóctel apareció por primera vez en una publicación impresa el 13 de mayo de 1806, en el periódico estadounidense The Balance and Columbian Repository, de Hudson, Nueva York. Desde entonces, estas mezclas han trascendido la barra para convertirse en símbolos culturales, reflejos de época y excusas perfectas para el encuentro. Es más que claro que cada vez más, este mes de cierre de año, en donde la familia y amigos están reunidos, la coctelería se convierte en protagonista y brinda la oportunidad de levantar la copa con estilo para brindar con un buen trago por el nuevo año y por la compañía.

En ese espíritu, Ramón Cardona, sommelier experto en destilados premium y Brand Ambassador de The Macallan en Colombia, comparte tres recetas que exaltan la elegancia del whisky single malt. Desde clásicos atemporales hasta preparaciones con carácter contemporáneo, cada cóctel es una invitación a disfrutar la sofisticación de una de las casas más emblemáticas de Escocia.

1 Old Fashioned: el origen de todo

Reconocido como el primer cóctel de la historia, el Old Fashioned es un imprescindible para quienes disfrutan sabores profundos y equilibrados. Su sencillez es su mayor fortaleza: pocos ingredientes que permiten que el destilado sea el protagonista. Para esta versión, Cardona recomienda The Macallan Double Cask 12 años, un single malt con notas de miel, cítricos y jengibre que aportan un final redondo y sedoso.

Ingredientes

1/4 oz de syrup simple o azúcar

2/3 dash de Angostura

Hielo

1 twist de naranja

1 oz de The Macallan Double Cask 12 años

Preparación En un vaso mezclador, combine el syrup simple, la angostura y el whisky. Agite suavemente, añada hielo hasta enfriar y sirva en un vaso old fashioned con un gran bloque de hielo. Decore con un twist de naranja.

Maridaje sugerido: postres de chocolate semiamargo o crumble de manzana.

2 Whisky Sour: equilibrio y frescura

Documentado desde 1862, el Whisky Sour es un clásico que equilibra dulzura, acidez e intensidad. En esta versión, The Macallan Double Cask 15 años aporta suavidad y notas de caramelo de mantequilla y especias dulces, elevando la experiencia.

Ingredientes

50 ml de The Macallan Double Cask 15 años

20 ml de jugo de limón

10 ml de jarabe de azúcar morena

1 clara de huevo

10 ml de jerez oloroso flotante

Preparación Agite en seco todos los ingredientes excepto el jerez. Añada hielo y agite nuevamente. Sirva en un vaso old fashioned con hielo y, con ayuda de una cuchara de bar, agregue el jerez flotando sobre la espuma.

Maridaje sugerido: pay de limón o cheesecake de maracuyá.

3 Rob Roy: carácter escocés

Creado en Nueva York en 1894, el Rob Roy es la versión escocesa del Manhattan. Inspirado en el legendario héroe que le da nombre, este cóctel resalta los sabores intensos de The Macallan Sherry Oak 18 años, con notas de jengibre, chocolate negro y dátiles.

Ingredientes

25 ml de The Macallan Sherry Oak 18 años

15 ml de vermut dulce

2/3 dash de Angostura

Cereza para decorar

Preparación Mezcle todos los ingredientes en un vaso con hielo durante 30 segundos. Sirva en una copa de martini previamente enfriada y decore con una cereza.

Maridaje sugerido: quesos curados o tarta de frutos rojos.

Sabores que evocan Navidad: la apuesta de Jack Daniel’s

Las celebraciones de fin de año están marcadas por la memoria sensorial: el aroma de la canela, el dulzor de los postres tradicionales y la calidez de los encuentros. Bajo esa premisa, Jack Daniel’s propone recetas sencillas que conectan con lo emocional y celebran el placer de compartir.

4 Punch de miel y arándanos

Un cóctel dulce, fresco y visualmente atractivo, ideal para abrir la noche.

Ingredientes

2 oz de Jack Daniel’s Honey

2 oz de jugo de arándanos

1 oz de jugo de naranja

1 oz de miel o almíbar simple

Preparación Agite todos los ingredientes con hielo en una coctelera. Sirva en un vaso corto con más hielo y decore con romero y arándanos frescos. Para intensificar el aroma, puede encender el romero brevemente.

5 Toddy caliente de canela

Una bebida reconfortante, pensada para noches frías y conversaciones largas.

Ingredientes

2 oz de Jack Daniel’s Fire

3 oz de agua caliente

½ oz de miel

½ oz de jugo de limón

1 rama de canela

Clavos de olor

Preparación Infusione el agua caliente con la canela y los clavos. Añada la miel y revuelva hasta disolver. Incorpore el whiskey y el limón. Sirva caliente.

La Navidad y las celebraciones pasan por la memoria como una sucesión de aromas y sabores. Que este año, a esos recuerdos se sume el gusto de un cóctel preparado sin prisa, con técnica y compartido con afecto. Porque más allá de la receta, el verdadero valor está en el momento que se crea alrededor de la copa y que mejor excusa que estas fechas. Salud.