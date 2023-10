“ConectiVIDAd para Cambiar Vidas” es un paso más en el propósito de conectar el 85 % del país para 2026. Foto: Cortesía MinTIC

Internet es considerado un elemento de las necesidades básicas para la humanidad. De acuerdo con declaraciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Asimismo, según Digital Report 2023, la última edición del estudio anual realizado por We Are Social, el número de usuarios de internet en el mundo alcanzó los 5.160 millones de personas, lo que representa al 64,4 % de la población mundial. El número de internautas se incrementó un 1,9 % respecto de 2022, en 98 millones de personas; sin embargo, hay zonas en el mundo, y más concretamente en Colombia, que aún no tienen internet.

Pensando en esto, y con el objetivo de que más colombianos tengan conectividad, aprovechen sus beneficios y de esta manera se logre un crecimiento económico y un impacto en el bienestar social, hay que celebrar la noticia de que el Gobierno del Cambio llevará internet de banda ancha al Pacífico y La Guajira.

¡Porque es una realidad! Gracias al programa “ConectiVIDAd para Cambiar Vidas”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC), antes de finalizar 2023 se beneficiarán 447.097 personas pertenecientes a 144.225 hogares de estratos 1 y 2, así como las Comunidades Organizadas de Conectividad.

Esa es la primera fase del proyecto, pues en su totalidad beneficiará a 384.000 hogares de estratos bajos, Comunidades de Conectividad (persona jurídica de naturaleza pública o privada sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales que estén unidas por lazos de vecindad y colaboración mutuos) e instituciones educativas públicas por medio de la integración de los ISP locales, en 175 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia (región del Urabá) y La Guajira, los cuales cuentan con una penetración de conectividad inferior al 12 %.

Recuerde que su proveedor de servicios de internet (ISP) es la empresa que le brinda el acceso a internet.

El acuerdo está firmado

La buena noticia se compartió en Quibdó, Chocó. Allí el ministro TIC, Mauricio Lizcano, lanzó “ConectiVIDAd para Cambiar Vidas”, y junto con el gerente general de Internexa, Arbey Gómez Urbano, firmaron el acuerdo para llevar internet de banda ancha a 38 municipios priorizados en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia, que tienen costa sobre el Pacífico, así como La Guajira.

“Este es quizás el resultado más grande del Gobierno para todos los colombianos del Pacífico. Venimos a firmar un acuerdo para que mañana inicien las obras. Todo el Pacífico colombiano y La Guajira van a quedar conectados con banda ancha, son los municipios con menos conectividad del país, con lo que llegaremos a 1.190.000 personas. En 10 años vamos a invertir $2,2 billones, será un subsidio por parte del Gobierno para garantizar este suministro de internet. Vamos a transformar el Pacífico, y por eso nos sentimos muy orgullosos de presentar este proyecto”, aseguró el ministro Mauricio Lizcano.

“Pero eso no significa que el proyecto se demore 10 años en hacerse, no. Lo vamos a hacer en dos, simplemente que también garantizaremos el subsidio de internet por parte del Gobierno por 10 años”, enfatizó el ministro TIC.

De igual manera, en el evento donde estuvieron presentes el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, y el alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez, se comunicó que de los alrededor de $2,2 billones de la alianza entre el MinTIC e Internexa, este año se destinarán $270.000 millones.

“Para Internexa es un honor estar conectados con este propósito, que es generarles más oportunidades a más personas en el país. La banda ancha es apenas un medio para que puedan acceder a una mejor educación, una mejor salud, a vender sus productos, y ese es el compromiso con el cual nos sumamos para sacar esto adelante”, enfatizó Arbey Gómez durante el lanzamiento en Quibdó.

Conexión a internet como reflejo de igualdad

Vale la pena resaltar que este nuevo acuerdo se dio posterior al Convenio Interadministrativo Marco que se firmó el pasado 12 de julio, que tiene como objetivo aunar esfuerzos y recursos para estructurar, diseñar y ejecutar proyectos que brinden soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones.

Por lo tanto, con la ejecución de este proyecto se fortalecerán las redes troncales existentes y la construcción de estas en los municipios donde actualmente no existen. Gracias a esto, se mejorarán las condiciones de disponibilidad del servicio de telecomunicaciones en los municipios beneficiados.

En referencia a esto, el ministro Lizcano compartió: “Vamos a fortalecer las troncales, es decir, los grandes cables de internet. Solo por dar un ejemplo, ¿en Quibdó por qué se va tanto la señal? Porque solo tiene un cable que casi está copado, con este proyecto ya quedará redundante y esto va a mejorar la conectividad”.

Alcance en Chocó

“ConectiVIDAd para Cambiar Vidas” llevará internet de fibra óptica a cerca de 57.000 hogares de 30 municipios de Chocó, a través de los ISP locales. Con la implementación del acuerdo se conectarán antes de finalizar 2023 los dos municipios priorizados en el departamento: Quibdó, con 22.529 conexiones a internet fijo, y El Carmen de Atrato, con 571. Está proyectado que los 28 municipios restantes sean conectados durante 2024.

Municipios priorizados

Los 38 municipios que primero se beneficiarán con el proyecto son: Turbo (Antioquia); Caloto, Corinto, Morales, Padilla, Piendamó, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villa Rica (Cauca); El Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó); Barrancas, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, San Juan del Cesar, Urumita y Villanueva (La Guajira); Albán, Belén, Buesaco, Colón, El Peñol, El Tablón de Gómez, El Tambo, La Florida, La Unión, Nariño, San Bernardo, San Pablo y Yacuanquer (Nariño), y Andalucía, Buenaventura, Bugalagrande, Dagua y Vijes (Valle del Cauca).