Cuatro beneficios del coaching empresarial para el desarrollo de equipos exitosos

Para aplicar un programa de coaching empresarial lo más importante es tomar acción y comprometerse con el proceso. Foto: Pixabay

El coaching empresarial es un recurso muy valioso y de alto impacto en el crecimiento de los trabajadores, los equipos, los líderes y las organizaciones, y este a su vez impacta en las dimensiones personales y relacionales de quienes los reciben. En otras palabras, cuando las organizaciones implementan el coaching empresarial fomentan que las personas crezcan de manera integral.

Según Beto Bravo, CEO y fundador de Rise Latam, agencia especializada en Liderazgo Desarrollo de equipos y coaching ejecutivo “todas las empresas enfocadas en el bienestar de su gente - aquellas que no solo estén pensando en los dividendos y la rentabilidad- cumplen con mayor fluidez sus objetivos corporativos y lo más importante, abren el espacio para el desarrollo de seres humanos íntegros. El coaching empresarial como recurso, debería ser parte de todos los planes de formación, de desarrollo e incluso de bienestar, no solo para los denominados “High potential” o “potenciales”, sino para todos aquellos que conforman el ecosistema productivo”.

El coaching empresarial, no es un privilegio de pocos, por el contrario, es una oportunidad que tienen todos aquellos que desempeñan un rol, cumplen una función o llevan a cabo una labor. Por eso, aunque cada vez más organizaciones ofrecen estos procesos como parte del programa de desarrollo de sus trabajadores, las personas no deberían limitarse a vivir esta experiencia incluso si no es dado por parte del empleador. Todas las personas pueden disfrutar de estos procesos por su cuenta y verificar los resultados que esto les trae de manera integral.

Ahora bien, para aplicar un programa de coaching empresarial lo más importante es tomar acción y comprometerse con el proceso. Por esa razón, Beto Bravo no solo acompaña a altos ejecutivos por solicitud de las organizaciones para las que trabajan, también acompaña a muchos empresarios, emprendedores e independientes que por su cuenta buscan estos espacios para crecer y alcanzar el éxito, también cuenta cuáles son los cuatro beneficios del proceso de coaching empresarial a continuación:

Es un espacio conversacional que busca armonizar el Yo persona, el Yo relaciones y el Yo Productivo del coachee.

Es una relación basada en el deseo de transformación, la necesidad de adquisición de nuevos recursos y el anhelo de crecer y avanzar.

Es una estrategia que potencia la confianza y permite encontrar el “lugar mágico” de cada profesional, es decir, conectar con curiosidad (el deseo de conocer más, aprender más y alcanzar más), desafío (verificar que se puede avanzar por su propia cuenta y superar obstáculos y edificar puentes) y seguridad (Tener la certeza de contar con los recursos necesarios en el momento preciso).

El modelo creado por Beto Bravo y aplicado en su agencia de consultoría Rise Latam, evidencia que aquellas empresas que decidan orientar sus objetivos hacia el Coaching Empresarial verán resultados en el crecimiento en el desarrollo de habilidades, personales, sociales y de liderazgo como: comunicación, gestión de equipos, liderazgo, pensamiento estratégico, inteligencia emocional y relacional, entre otras.

Debemos ser conscientes que después del 2020 se redefinieron conceptos como bienestar, desempeño, liderazgo, equipo, es decir que la perspectiva de las empresas frente al cuidado de sus empleados ha cambiado, la visión de los empleados frente a su rol productivo ha cambiado y las maneras de acompañar el desarrollo y la satisfacción de necesidades desde el Coaching se ha perfeccionado y sensibilizado.

“Estoy convencido que el Coaching Empresarial es para aquellos que sienten el deseo de armonizar su dimensión profesional, relacional y profesional, así como los que necesitan trascender limitantes, superar bloqueos y construir estrategias para avanzar. Y para los que quieren prepararse para enfrentar nuevos desafíos y abrir nuevos caminos que los lleven a ser mejores personas, mejores miembros de equipo y mejores profesionales”, concluye Beto Bravo.