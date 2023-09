“Dejamos a Cali con mayores ingresos y un mejor perfil presupuestal”

Jorge Iván Ospina menciona sus logros y los temas pendientes para quien quede electo en octubre. / Cortesía: Alcaldía de Santiago de Cali. Foto: Cortesía: Alcaldía de Santiago de Cali.

A diferencia de otros alcaldes, usted volvió al cargo tras dejarlo en 2011. ¿Qué logró en esta administración que no alcanzó a concretar en la primera?

En el período que estamos prontos a terminar nos concentramos en lo estratégico y en las demandas de las juventudes del siglo XXI. Dejaremos cinco parques para la vida que van orientados a la reconciliación de la ciudad. Resignificamos el espacio que perteneció al narcotráfico y se lo compramos a la Sociedad de Activos Especiales para construir el Parque Tecnológico de Innovación San Fernando.

Pero no fue lo único. Atendimos también la solicitud de cuidado del medio ambiente con el Ecoparque Corazón de Pance, que tendrá 100 hectáreas al lado y lado del río y avanzamos en la construcción del Bulevar de Oriente, en el corazón del Distrito de Aguablanca, enfocado en la reconciliación de los habitantes de los barrios localizados en este sector de la ciudad.

Adquirió varios compromisos en medio de su plan de gobierno inicial. A estas alturas, ¿considera que cumplió con ellos?

La verdad es que no con todos. Hay muchos asuntos que se nos quedan en el tintero y no pudimos desplegarlos con las capacidades y fuerza que hubiésemos querido. No pudimos, por ejemplo, establecer el modelo que pretendíamos desarrollar en nuestras plazas de mercado o en la consolidación del componente de telecomunicaciones Emcali (Empresas Municipales de Cali). Nos genera tristeza no haberlo logrado; pero los tiempos no fueron los mejores.

¿Qué factores influyeron? ¿Cuáles fueron los grandes desafíos que encontró?

Tuvimos dos eventos que nadie tenía previstos: la pandemia y la manifestación social. La primera ocurre cada 100 años y en esos casos los alcaldes nos convertimos en el primer eslabón de atención, por lo que tuvimos que reorientar las premisas porque nuestra prioridad era y seguirá siendo cuidar la vida. Para ello adelantamos incluso acciones que les correspondían a las EPS e IPS, porque la pandemia cobró la vida de 8.100 caleños.

El segundo gran reto fue evitar que nuestra ciudad se convirtiera en el punto de inicio de una guerra civil, a partir de lo que se llamó el estallido social en 2021. Un evento que generó dolor y miedo, que surgió como respuesta a lo ilógico que era gravar los alimentos con más impuesto mientras nos recuperábamos de las afectaciones del covid-19; sin embargo, logramos construir una solución conjunta a través del diálogo.

El conteo regresivo para que deje su cargo ya empezó. ¿Cuál es su balance de gestión?

Es bueno, aunque les diría a los caleños que nos miraran con la lupa; pero que tengan presente también los dos eventos que acabo de mencionar. Nos repusimos a pesar de que las actividades gubernamentales fueron disfuncionales, porque la misma actividad pública lo fue. Estas anomalías sociales trajeron impactos en la salud mental y la cotidianidad. Bajo estas condiciones, lo más seguro es que ningún alcalde salga con una buena calificación a pesar de todo lo que haga.

Pasaron dos administraciones desde que usted dejó su mandato inicial. ¿Cómo encontró Cali y cómo la deja tras su paso?

Creo que todo proceso evolutivo es mejor. Tanto Guerrero como Armitage aportaron a la transformación de la ciudad y no tengo mayores críticas. No hago política desde la destrucción, aunque han hecho eso conmigo. Dejamos una estructuración financiera sólida, con mayores ingresos y un mejor perfil presupuestal. Cali queda con estructuras educativas en desarrollo para mejorar la vida de 7.400 jóvenes vinculados a la educación superior.

Adicionalmente, entregamos una red de semaforización inteligente que se reajusta automáticamente si hay mayor tráfico, accidentes, afectaciones por el clima, etc. Sumado a que implementamos una solución estructural al Sistema de Transporte Masivo MIO. Son apenas un par de todos los aportes valiosos que le quedarán al futuro gobernante y a las familias caleñas. Entre ellos, la estrategia de Corazón Contento con 762 comedores comunitarios que suministran 89.000 raciones diarias, además de convertir el IPC en la Universidad de las Artes cuya sede será el emblemático Edificio Coltabaco, hoy sometido a remodelación.

La proyección a futuro es importante y más en una ciudad capital. ¿Cuáles deberán ser las prioridades de su sucesor?

Lo más importante es que no caigan en la trampa de hacer política desde el estigma, el señalamiento, la maximización de los errores y la minimización de los logros. Esto lo planteo desde mi experiencia, entendiendo lo difícil que es gobernar en ese contexto. Dicho esto, mi invitación se divide en dos escenarios: quienes no ganen deben aportar a la despolarización y acompañar a quienes queden electos.

Así mismo, quienes ganen la contienda deben seguir con las iniciativas que dan resultados. No se debe partir de la idea de que nada funciona, empezar de cero solo ralentiza las soluciones. Por ello se debe dar continuidad a programas como “Todas y todos a estudiar”, la consolidación del Centro de Bienestar Animal, así como darse la oportunidad de renegociar los contratos de operación de recolección de basuras en la ciudad, porque no son oportunos ni eficientes.