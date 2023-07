“Dejaremos una proyección de ciudad a 20 años”

Luis Antonio Ruiz Cicery, alcalde de Florencia, Caquetá. Foto: Cortesía Asocapitales

¿Cuáles considera que son los mayores logros de su gestión?

Nosotros concentramos los esfuerzos después de analizar cómo estaba el municipio y comprobamos que Florencia tenía deudas desde el año 2010, por sentencias que se han fallado en contra de la ciudad, y por eso centramos los esfuerzos en sanear fiscalmente el municipio; esa fue la primera estrategia. La segunda estuvo en aumentar los ingresos. Nosotros recibimos unos ingresos propios por recaudo de los diferentes impuestos cercanos a $42.000 millones, que se recaudaron en el año 2019. Ya en 2020, año de pandemia, bajamos a $36.000 millones. Eso nos puso en riesgo para perder la categoría del municipio. Ya en 2021, aumentamos los ingresos a $46.000 millones, en el año 2022 fueron $56.000 millones y esperamos que este año recaudemos $70.000 millones y dejamos proyectado un presupuesto de $80.000 millones.

Ese crecimiento en el recaudo se ha dado a raíz de tres mecanismos que implementamos: el primero es que logramos modificar el estatuto tributario, que establecía que el predial se cobraba por estratificación, por estrato, y no por avalúo. Inicialmente en el año 2020, el Consejo no aprobó, pero en 2021 sí avalaron esa modificación y ese hecho hizo aumentar cerca de $10.000 millones el presupuesto. Tuvimos como segunda estrategia de recaudo la normalización de legalización de predios. Nosotros recibimos 46 barrios productos de invasión, de esos hemos legalizado 8.600 predios, lo que ha generado ingresos para la ciudad de aproximadamente $2.000 millones. Y como tercera estrategia fue la implementación del catastro multipropósito. Desde septiembre del año pasado, somos gestores catastrales, y eso ha permitido que comience a vincularse a predios que nunca pagaban, que no tributaban. Y estamos haciendo la actualización catastral urbana este año y el próximo.

También recibimos la ciudad con las calles deterioradas y acabadas y por eso hemos venido recuperando las vías, pavimentando el asfalto en caliente, y el reto es pavimentar en concreto para embellecer la ciudad.

¿Qué iniciativas cree que vale la pena destacar por haber transformado la vida de los ciudadanos?

Hemos contribuido a la transformación de vidas. Estamos haciendo un programa de vivienda para víctimas, en las que esperamos entregar de 20 a 30 casas mensuales a personas y víctimas que llevaban cerca de 15 o 20 años esperando una vivienda. También hemos trabajado en la legalización de predios, así como en el fomento de escuelas de formación artística, culturales y deportivas como un espacio para que los niños tengan en qué invertir el tiempo libre. Y ahí tenemos aproximadamente unos 7.000 niños, que hoy tienen otra vocación, otra mirada, otros espacios de ir a jugar microfútbol o voleibol, o entrar a una escuela de baile y teatro.

¿Cómo deja la ciudad?

Para resolver un poco el problema de movilidad, estamos construyendo tres puentes en diferentes comunas y sectores. También, gracias al aumento de los ingresos, el próximo año el nuevo alcalde recibirá una ciudad sin deudas y con el doble de presupuesto, de tal forma que pueda hacer todas las inversiones que requieran los ciudadanos.

También vamos a adoptar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y ya tenemos con el Gobierno Nacional 42 proyectos para OCAD centro sur y OCAD Paz, y en los diferentes ministerios que ya se encuentran en etapa tres. Por eso dejaremos una proyección de ciudad a 20 años, un POT que va a ayudar a resolver problemas de urbanismo y movilidad que hoy tiene Florencia.

¿Qué pasos debe seguir la ciudad en materia económica para continuar con ese crecimiento?

Junto con una política financiera seria, hay que trabajar porque la comunidad vea que los impuestos que están pagando se están invirtiendo bien. Debemos, como ciudad, empezar a generar otras estrategias en la economía local y regional. Tenemos que pasar de la ganadería y del turismo a la agroindustria. Nosotros dejamos proyectado un parque agroindustrial para que aquí en Florencia se pueda transformar o sacar los productos derivados de la leche. El Caquetá produce tres millones de litros diarios de leche y el 15 % de esa cantidad lo compra Nestlé, que lo lleva a transformarlo al Valle; el resto termina en queseras.

Teniendo el parque agroindustrial y una gran central de abastos, una planta de sacrificio para aves y peces —que hoy no existe—, podríamos dar un gran paso para ubicar la industria. Yo creo que dando estos avances también se comienza a generar empleo y cambiar un poco la economía de Florencia, que hoy tiene en el primer renglón a la ganadería; en un segundo, al turismo, que lo hemos venido acreditando como un verdadero destino del sur de Colombia, aunque debemos llegar a la agroindustria.

¿Cómo ha trabajado Florencia en el turismo?

El turismo está muy ligado a la seguridad. Si el gobierno de Gustavo Petro logra convencer a todos los actores que están en conflicto y logramos la paz total que todo el mundo anhela, no solamente el Caquetá, sino también Putumayo y Cauca van a tener una estrategia real de fortalecimiento del turismo y del ecoturismo. Para el caso nuestro, ha crecido precisamente porque desde los acuerdos firmados en La Habana nos ha dado una mayor seguridad. Hoy, cualquier ciudadano se puede desplazar a cualquier área urbana o rural de Florencia sin problema. El turismo lo hemos venido fomentando con recursos del Gobierno Nacional, a través de Fontur para la viabilización de la ciudad y el ecoturismo, además de un enfoque muy fuerte en el fortalecimiento del turismo campesino y las cadenas del turismo que han venido surgiendo. Todos esos componentes son fundamentales y tienen la tendencia de crecer en la medida en que haya seguridad”