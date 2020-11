La presidenta de Asovinos, Luz María González de Bedout, cuenta cómo está el panorama del vino en el país y lo que esperan para un próximo año lleno de retos.

¿Cómo se han comportado las ventas de vinos en la pandemia?

Las ventas de vino se han incrementado en un 8 % en total al último corte que tenemos. Realmente, se ha potencializado mucho el crecimiento de los vinos de gama baja, lo cual quiere decir que el recaudo de los departamentos ha disminuido.

Consultoras como Nielsen señalan un aumento en el consumo. ¿A qué se debe?

Al cambio de hábito del consumidor y al hecho de estar en casa, que han influenciado positivamente el consumo. También que las personas han podido acceder al vino de una manera más económica.

¿En qué consiste el papel de Asovinos en el sector?

Tenemos una asociación que es sin ánimo de lucro, de carácter gremial, que representa y promueve los intereses de la cultura del vino en Colombia. Desde esa óptica, trabajamos en tres frentes muy importantes. Uno es el consumo responsable. En Colombia, representamos a Wine in Moderation, y por eso seguimos sus políticas, capacitamos a todo nuestro personal, participamos activamente en ferias y en todo lo que rodee al consumo responsable. También mantenemos a todos nuestros asociados debidamente informados de todos los cambios reglamentarios que van existiendo y en especial durante estos meses de pandemia, en los que ha existido tanto movimiento de leyes y decretos de toda índole. Y, hacemos todo lo político que nos ayude a contribuir a la lucha contra el contrabando, la adulteración y demás.

¿Cómo han trabajado ustedes estos meses para afianzar la cultura del consumo del vino?

Creamos la campaña “En casa con Asovinos”, donde hablábamos de las copas que mejor se adaptan a cada tipo de vino y datos curiosos sobre regiones vitivinícolas para fomentar la cultura del vino. También hemos realizado campañas de consumo responsable, no solamente bajo la mirada de la moderación, sino también en el autocuidado. Otra de las campañas se llama “Acudimos a ti”, en donde fomentamos la reactivación del canal On, pero con autocuidado, para ayudar a cuidar a los demás. Otra campaña es: “Una copa de buenas decisiones”, en donde invitamos a las personas a asistir espacios seguros, no a fiestas clandestinas. Lo que hemos hecho desde Asovinos es decirle a la gente: “Usted tiene que cuidarse, cuidar a los demás, tomar con moderación y responsabilidad, y en sitios seguros”.

¿Qué campañas o estrategias para un consumo responsable promueve Asovinos?

En Asovinos, recientemente realizamos un concurso en nuestras redes sociales donde entregábamos cinco cenas dobles acompañadas de una botella de vino a 5 ganadores en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla; el objetivo de este concurso fue promover la reactivación del canal On de una manera responsable. Además, nuestros asociados, como Novili, Dislicores y Almacenes Éxito, entre otros, hacen catas con consumidores, concursos en los que virtualmente presentan sus productos y los maridan. Hay que promover el consumo de manera responsable y enseñar la cultura del vino en Colombia; en eso hemos trabajado incansablemente de la mano con Wine in Moderation, una organización internacional que fomenta la educación del consumo moderado del vino en el mundo. Ellos son nuestro sello de calidad y el de nuestros asociados.

¿Qué proyectan para 2021?

Nosotros calculamos que si el otro año sale la vacuna y la pandemia termina, las cosas tenderían a estabilizarse. Si esto continúa, vamos a seguir trabajando incansablemente para conservar los resultados que se obtuvieron el año anterior.