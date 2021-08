Educación financiera, motor para un buen ahorro pensional de cara al futuro

En Colombia, existe un desconocimiento generalizado sobre la importancia y la necesidad de comenzar a construir su futura pensión.

Los factores detrás de este comportamiento se deben a la falta de educación financiera que existe sobre entender cómo funciona el sistema pensional en Colombia y los beneficios de aportar a Pensión Obligatoria de forma constante durante la vida laboral, teniendo en cuenta que el ahorro pensional es el ahorro más a largo plazo y sin lugar a duda, uno de los más importantes que realiza una persona durante su vida.

Por ello, es necesario entregar a las personas información clara sobre la importancia de realizar sus aportes con constancia, bien sea como trabajador independiente o como dependiente (empleado).

Por lo anterior, el próximo jueves 26 de agosto, a las 4:30 p.m., Colfondos llevará a cabo “Futuro al Día”, un evento virtual en el que todos se podrán conectar de manera gratuita y que tiene como objetivo informarles a los colombianos, especialmente aquellos que están entre los 20-40 años, sobre lo fundamental que es planear su futuro pensional desde temprana edad con miras a la etapa de retiro, por lejana que se vea en el tiempo.

“En el caso de los jóvenes, existen mitos alrededor de las pensiones, lo que contribuye a que este tema no les interese ni les preocupe; incluso creen que no se pensionarán, pero la respuesta sobre si será posible o no dependerá de cada uno teniendo en cuenta las decisiones que desde jóvenes tomen frente a cómo proyectan y planean asegurar sus ingresos en la vejez”, explica Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos.

Quienes cotizan en una AFP, tienen la posibilidad de elegir entre tres alternativas de inversión, para que sus ahorros pensionales sean administrados de acuerdo con sus objetivos y edad, lo anterior se conoce como Multifondos de Pensión Obligatoria. Este esquema pretende que los afiliados a pensiones elijan dónde depositar su ahorro pensional según su momento de vida, siendo tres las alternativas: Fondo de Mayor Riesgo, Fondo Moderado y Fondo Conservador.

Según expertos de Colfondos, y bajo el esquema de Multifondos, el Fondo de Pensiones Obligatorias de Mayor Riesgo es la opción que recomiendan para los jóvenes que inician su vida laboral y para quienes están en la mitad de su etapa productiva, dado que así podrán aprovechar mejor el crecimiento de su capital, vía la rentabilidad que podrán generar sus aportes a lo largo del tiempo, hasta llegar al momento de su pensión.

¿Cómo obtener un ahorro significativo para la vejez?

De acuerdo con Marcela Giraldo, estas son algunas recomendaciones que toda persona en su etapa de 20 a 40 años debería tener en cuenta para lograr un ahorro importante para su vejez:

Empezar a realizar aportes desde joven y de manera constante

Si se encuentra fuera del país siga cotizando, su dinero va a una cuenta individual a su nombre y es de su exclusiva propiedad

Seleccionar el Multifondo de acuerdo con la etapa de vida y perfil de riesgo para potencializar sus ahorros

Realizar aportes voluntarios a Pensión Obligatoria

Revisar periódicamente sus extractos pensionales, así como su historia laboral, con el fin de conocer cómo se han venido comportando su saldo de ahorros pensionales

“Nuestro propósito es entregarles a las personas la mejor asesoría pensional de acuerdo con su etapa de vida y junto con nuestros expertos acompañarlos a llegar a su meta financiera, para que en su retiro tengan tranquilidad. Para ello, es fundamental desarrollar ciertas prácticas esenciales como lo es el hábito de ahorrar, comenzar a invertir y evitar deudas innecesarias con el fin de llevar a cabo una buena planificación pensional desde joven, que brinde a futuro una estabilidad para así cumplir con los objetivos de vida propuestos”, expresa Giraldo.

Es así como a través de este evento pensional, Colfondos les recordará a las personas que están iniciando su vida laboral o quienes se encuentran en la mitad de su etapa productiva, la importancia de empezar a realizar sus aportes pensionales lo más pronto posible, pues la pensión es justamente el vehículo de ahorro que garantizará de cara al futuro la tranquilidad durante el retiro.