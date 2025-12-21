El buen momento del Huila grande

Rodrigo Vilalba, gobernador del Huila, comenta que se ha desarrollado un proyecto de departamento en el que cada arista se articula con los otros objetivos. Foto: Gobernación Huila

Faltando menos de dos semanas para concluir el 2025, llega el momento de hacer balances sobre qué funciona, qué tuercas ajustar y, ante todo, cómo mejorar en los años venideros. Durante el último año, la Gobernación del Huila se consolidó como uno de los pesos pesados en productividad, desarrollo agrícola y bienestar social.

El departamento opita aprovechó algunas de las riquezas y los buenos proyectos que tiene en su territorio para empezar a competir con los grandes departamentos que han liderado la productividad y el bienestar social en Colombia, como Antioquia y Cundinamarca. A la par de sus parajes turísticos, producción agrícola y buena gestión pública, Huila se posiciona para ser, además de una despensa agrícola que alimenta a millones de ciudadanos, un territorio donde el desarrollo sostenible sí puede ir de la mano con la extracción de recursos naturales y el ascenso económico de sus ciudadanos.

Rodrigo Villalba, gobernador y artífice de estas apuestas, explica algunas de las iniciativas con las que busca, como lo describió en su plan de gobierno, que el departamento siga avanzando pasos para convertirse en un paraíso por descubrir y hacerle honor a lo que es: un Huila grande con desarrollo.

Una potencia agrícola

Por más de una década, el Huila ha dado con la fórmula de que sus hectáreas productivas se conviertan en fábricas de alimentos que se consumen en Colombia y otras latitudes del mundo. Al departamento se le reconoce por la calidad y cantidad de producción de café que, vale la pena recordarlo, lleva 15 años liderando con cerca del 20 % de la cosecha nacional, y por su sector piscicultor, que ha transformado el mercado de tilapia en un patrimonio. En veredas, corregimientos y territorios rurales hay otros cultivos, como arroz, cacao, panela y aguacate, que son fuente de ingresos para casi un millón de campesinos y que, al ser exportados, representan una ganancia colateral para los municipios urbanos y el departamento.

Epicentro del turismo

Los clásicos destinos de San Agustín e Isnos cumplen tres décadas siendo un destino turístico atractivo para los colombianos y miles de extranjeros, y como Patrimonio de la Humanidad. Hay nuevos puntos en el mapa del Huila que se han posicionado como puntos imprescindibles para visitar en tiempos festivos, como el desierto de la Tatacoa, la Ruta Mágica del Café y los miradores a cientos de metros de altura que muestran la naturaleza del departamento.

Cuanto mayor turismo haya, más desarrollo económico se vive en los hogares huilenses. Así lo demuestra el DANE, que concluye que el turismo, acompañado de una oferta culinaria y cultural que ofrece el Huila, representa el 3,8 % del producto interno bruto del departamento.

Minería: partida doble

La extracción de uno de cada 10 minerales fosfóricos, claves para la producción de fertilizantes, se da en jurisdicción del Huila. Esto no solo es una oportunidad para que Colombia, que por más de una década ha importado esas materias primas desde Rusia y EE. UU., pueda aprovechar el potencial minero que reside en el subsuelo opita. También posiciona al Huila como un actor estratégico a futuro que podría, a la par que deposita comida en las mesas de los colombianos, convertirse en protagonista de estos materiales que hoy se extraen en los municipios de Palermo, La Plata, Paicol y Yaguará, que en el último lustro han dejado cerca del 24 % de regalías para el Estado.

Energías verdes

Huila demostró en 2025 que su territorio también puede acoger grandes proyectos energéticos que garanticen el abastecimiento de miles de colombianos. Por más de 15 años ha visto cómo las hidroeléctricas de El Quimbo y Betania alimentan el 4 % de la demanda de electricidad en Colombia.

Con una inversión superior a los COP 3.800 millones, se busca que 122 comercios migren hacia el consumo de energía solar, fácil de almacenar en los desiertos huilenses. Esta apuesta se complementa con algunos parques solares que funcionan en el territorio y, además de atraer inversión privada al departamento, generan más de 300 megavatios de capacidad y devuelven regalías al departamento.

*Contenido realizado en alianza con la Gobernación del Huila