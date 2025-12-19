La caravana que transporta regalos de navidad anticipados para los niños del Huila

La caravana recorrerá más de 10 municipios y poblaciones de Huila para atender a los jóvenes y ofrecerles espacios de festejo en esta navidad. Foto: Gobernación Huila

Una pequeña caravana adornada con colores llamativos y acompañada por villancicos recorre por estos días municipios y veredas del Huila. No se trata solo de una antesala a la Navidad: es una apuesta simbólica y territorial para recordarle a los niños y niñas del departamento que sus derechos, sueños y anhelos siguen siendo una prioridad para la administración departamental.

La iniciativa, liderada por Ángela Parra Fajardo, gestora social del Huila, se desarrolla por segundo año consecutivo y ya se ha convertido en una tradición esperada en varias comunidades. A través de recorridos por zonas urbanas y rurales, la caravana lleva regalos, actividades lúdicas y espacios de encuentro familiar, pero también un mensaje claro de protección, amor y esperanza para la niñez huilense.

El pasado martes, la Gobernación anunció el inicio de la segunda fase de esta caravana navideña, que busca llegar a cientos, sino miles, de menores de edad en distintos puntos del territorio opita. El lanzamiento se realizó en Neiva, en un evento que contó con la presencia de la gestora social Ángela Parra, el gobernador Rodrigo Villalba y otros representantes del gobierno departamental, quienes reafirmaron su compromiso con un enfoque de niñez que va más allá de lo asistencial y apunta a garantizar derechos y oportunidades de largo plazo.

“Hoy, desde este lugar que simboliza esperanza, queremos enviar un abrazo a todo el departamento y desear que la paz y la unión iluminen cada hogar. La invitación es a celebrar con alegría, amor y tranquilidad, para que sigamos siendo ese Huila Grande que brilla en Navidad y cuya luz nos acompañe durante todo el año que viene”, señaló el gobernador Villalba durante el acto inaugural.

La ruta contempla 13 paradas en grandes centros urbanos como Neiva y en municipios rurales donde el acceso a actividades recreativas suele ser limitado. En cada punto, independientemente de su tamaño o densidad poblacional, se habilitan espacios para que los niños sean escuchados, participen en actividades artísticas y disfruten de presentaciones culturales, danzas navideñas y espectáculos pensados especialmente para ellos.

Durante los primeros días de diciembre, la ruta ya ha recorrido Pitalito, Timaná, Acevedo, Suaza, Pital y Agrado.

Este sábado 20 de diciembre, por ejemplo, la caravana llegará a Baraya, Tello y Villavieja, municipios ribereños del río Magdalena, donde los menores podrán acceder a experiencias poco habituales en su cotidianidad, como shows culturales y eventos recreativos que buscan hacer de la Navidad una celebración incluyente y memorable.

Más allá de la entrega de obsequios, la iniciativa se enmarca en una estrategia integral de la Gobernación del Huila orientada a la protección de la niñez y la adolescencia. Durante las jornadas, Parra, la gestora social insiste en la importancia de garantizar entornos seguros para los menores, alejados de riesgos como el reclutamiento forzado, el trabajo infantil, el consumo de drogas y otras amenazas que comprometen su bienestar y su futuro.

En un departamento donde, de acuerdo con las cifras del DANE, uno de cada 10 habitantes es menor de 18 años, este tipo de apuestas toman relevancia. Parra comenta que la inversión del departamento no se reduce únicamente a infraestructura u otros rubros administrativos, sino que también tiene un gran porcentaje destinado al bienestar de los jóvenes.

“Esta iniciativa reafirma una apuesta de comprometernos con el bienestar social, la cultura y la construcción de espacios que fortalecen la convivencia y la esperanza (...) Esto lleva un mensaje de luz a cada rincón del departamento”, comenta la Gobernación.

La cercanía de Ángela Parra con las comunidades, su presencia constante en el territorio y su trato directo con niños, padres de familia y líderes locales han sido valorados como un gesto de compromiso real, que combina acciones pedagógicas, prevención y acompañamiento social.

Con esta caravana, el Huila envía un mensaje claro: los niños y niñas no solo son el futuro del departamento, sino una prioridad del presente. Una apuesta que se construye con presencia institucional, sensibilidad humana y la convicción de que cuidar la infancia es también una forma de gobernar.