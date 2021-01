El rezago en el aprendizaje y la deserción, los retos que tiene la educación para 2021

Dentro de las proyecciones de este nuevo año está la adaptación de un modelo de alternancia que reduzca las inequidades entre estudiantes. Estas y otras propuestas para repensar cómo se va a enseñar mientras no termine la pandemia.

De acuerdo con cifras de la Unicef, la pandemia ocasionada por el coronavirus afectó la continuidad de la educación del 90 por ciento de los estudiantes del mundo. Así mismo, se estima que el tener los centros educativos cerrados y funcionando solo de manera virtual o a distancia ha dejado sin acceso a la educación a un tercio de la población estudiantil.

Con el inicio de este nuevo año, y con un panorama similar a lo que fue todo 2020 desde que comenzó la pandemia, dentro de las proyecciones para este 2021un tema central y obligado a debate es la educación. Para niños, para jóvenes y todo el sector universitario. Por eso, hablamos con la codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, Luz Karime Abadía, quien señaló puntos importantes para la educación en este 2021.

¿Cómo se puede ver impactada la educación este año con la pandemia?

El impacto dependerá de qué tan rápido se logre adecuar todas las IE oficiales para abrir los jardines y colegios y retornar a la aulas, de lo contrario el impacto más grave en la educación estará por un lado en los rezagos de aprendizaje de los estudiantes que aún continúan en el sistema educativo y, por otro lado, la deserción de aquellos que definitivamente no lograron continuar con sus estudios.

¿Qué tanto puede funcionar un modelo de alternancia en Colombia?

Mientras no se garantice cobertura universal en vacunación, acceso a internet y a herramientas tecnológicas, la alternancia seguirá siendo un generador de inequidades. Favorecerá a algunos pero a los más vulnerables no les ayudará. Es lamentable la falta de acceso a herramientas tecnológicas de la mayoría de estudiantes oficiales, así como el mal estado de muchas instituciones educativas públicas en términos de infraestructura y servicio de agua para hacer la alternancia segura. Si ambos aspectos no están resueltos, será muy difícil que el modelo de alternancia sea efectivo.

¿Qué se debe hacer para que no aumenten las brechas con las instituciones de educación en zonas rurales y con dificultad de conectividad?

Ojalá la respuesta fuera solo garantizar acceso a internet y herramientas tecnológicas, pero no, también debería ir acompañado de capacitación para darle un buen uso a estás herramientas. Lo esencial en estos momentos será nivelar a los estudiantes, sin que estén expuestos a contagios, es decir, deberían entrar dentro de las poblaciones prioritarias para la vacunación. En el proceso, se deberían incorporar o reubicar a docentes capacitados para nivelar a los estudiantes.

¿Cómo se están adaptando las universidades a esta nueva realidad educativa?

En la incorporación de nuevas tecnologías y software especializado para las clases virtuales. Capacitación a los profesores en pedagogía innovadora con el uso de herramientas tecnológicas. Ofrecimiento de alivios financieros. Generación de conocimiento para la toma de decisiones. Alternativas para actividades deportivas y culturales remotas.

¿Cómo ha cambiado la vida estudiantil sin el acceso a los campus?

Sin duda los estudiantes extrañan la falta de interacción social y el disfrute de actividades que ofrece un campus como el deporte, la cultura y la recreación. Sin embargo, esto ha permitido abrir espacios de innovación para reinventar espacios de interacción remota (por ejemplo, bibliotecas virtuales con más recursos de consulta) y crear nuevas formas para comunicarse e hiperconectarse de forma digital

¿Cómo fomentar los espacios para compartir conocimiento en esta coyuntura?

Se ha fortalecido el uso de plataformas tecnológicas para realizar eventos como webinars, charlas y talleres que permiten tener estos espacios de manera fácil y rápida, sin el despliegue logístico que muchas veces implicaba altos costos. Sin embargo, esta posibilidad en cualquier caso depende del acceso a las herramientas tecnológicas y al Internet.