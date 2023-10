Emprendimiento busca ayudar en el cuidado de las pieles sensibles de manera natural

Purezza se dedica a crear productos libres de químicos dañinos que pueden alterar el estado de la piel. Foto: Cortesía

Para nadie es un secreto, que detrás de gran parte de la elaboración las cremas, el maquillaje, los champús entre otros productos cosméticos, existe una triste realidad en las que los animales son utilizados para hacer testeos que puedan garantizar que estos artículos no generen algún riesgo para los consumidores. Por otro lado, los cientos de químicos que se incorporan en las fórmulas que, aunque hacen vernos, olernos y sentirnos “bien” con una exposición prolongada pueden llegar a convertirse en un peligro para la salud.

Estos ensayos cosméticos conllevan a que los animales deban soportar pruebas de productos sobre las partes de sus cuerpos y experimentos que se convierten en prolongados y repetitivos que implican el malestar y el sufrimiento de los mismos hasta llegar al punto de degenerar su salud o perder la vida. Tanto así que, la estimación mundial de utilización de animales en el año 2015 de Cruelty Free International, calculó que al menos 192,1 millones de animales son usados con fines investigativos. Esto incluye, que se han hecho casi 80 millones de experimentos con animales.

Es así como hoy en día, cada vez más marcas de belleza han tomado conciencia del impacto ambiental que están causando los cosméticos que parecen ser “inofensivos”, y empezaron a buscar soluciones libres de crueldad y de químicos altamente peligrosos como los parabenos puesto que muchos estudios han observado que estos son capaces de imitar químicamente la actividad estrogénica que conduce a resultados adversos a la salud o los formaldehidos cuyo uso ha sido relacionado por varios estudios con la aparición de cánceres y se utiliza como conservantes para los cosméticos.

Con esta idea en mente y siendo conscientes de esta problemática, hace 5 años nace Purezza, una marca natural y 100% colombiana especializada en el cuidado de las pieles sensibles dirigida a todas aquellas personas que buscan alternativas accesibles para ayudar al tratamiento de afecciones como la dermatitis, la psoriasis, la rosácea o la resequedad extrema causadas, así como también las alteraciones por la quimioterapias y alergias, entre otras necesidades dermatológicas.

Por otro lado, Purezza se dedica a crear productos libres de químicos dañinos que pueden alterar el estado de la piel, puesto que la mayoría de las sustancias que contienen los cosméticos convencionales pueden llegar a provocar alergias, dermatitis, acné, deterioro prematuro de la piel, entre otras consecuencias.

La emprendedora de esta marca es Cindy Vanegas, Ingeniera Química egresada de la Universidad de Los Andes, una joven que desde sus 16 años se preocupó por la importancia y el bienestar de la piel y buscar soluciones efectivas, seguras y naturales para las afecciones de la piel, así como pieles sensibles y secas.

“Nuestra misión es proporcionar a los colombianos opciones de cuidado de la piel que sean naturales y altamente efectivas. Trabajamos constantemente en la investigación y el desarrollo de nuevos productos que se adapten a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y que les permitan lucir y sentir una piel saludable y radiante. Purezza, nace de mi experiencia con los productos convencionales, me generaban alergias e irritaciones, mi piel es sensible, por lo que, me comprometí a buscar nuevas alternativas para la salud y el bienestar de la piel brindando soluciones confiables, de calidad y seguras para toda la familia.” Menciona Cindy Vanegas.

Actualmente, Purezza funciona de manera virtual y cuenta con cobertura a nivel nacional. Cuenta con distribuidores en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Por otro lado, busca expandir su portafolio de productos y abrir su primer punto físico. Algunos de sus productos clave incluyen cremas hidratantes enriquecidas con ingredientes naturales como aloe vera y caléndula, que ayudan a mantener la piel suave y saludable. Además, ofrecen soluciones específicas para el alivio de la picazón y la irritación, así como productos diseñados para el cuidado de la piel durante la quimioterapia.