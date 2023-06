“Escuchar a la gente ha sido la clave del éxito”

Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería. Foto: Cortesía

¿Qué significó para su plan de gobierno afrontar el covid-19?

Fueron dos años en los que cambió la dinámica: la prioridad era salvar vidas y preservar la salud de los monterianos. Por eso creamos un comité técnico científico para el covid-19, que quizás era pionero en Colombia. Implementamos también la estrategia PRASS desde Montería, siendo la primera capital en el país, al igual que fuimos la primera en poner en funcionamiento un hospital de campaña completamente dotado; así logramos articular todos los esfuerzos para salvar vidas. También un gran reto que teníamos era empezar a disminuir las cifras de desempleo, que en Montería llegaron al 24,8% en el pico de la pandemia y, por supuesto, esto representó un gran reto que afrontamos con responsabilidad, hoy esa cifra la logramos reducir en más de 11 puntos porcentuales, quizás somos de las capitales del país que más bajó en puntos la cifra de desempleo.

¿Por qué decidió no modificar el Plan de Desarrollo cuando tuvo la oportunidad para hacerlo?

Fuimos fieles a lo que nos propusimos y a lo que construimos en el diálogo con la ciudadanía en plena campaña. Nadie estaba preparado para la pandemia. La consigna era salvar vidas y, aunque eso demandó parte de los esfuerzos iniciales, no fue obstáculo para que tuviéramos siempre claro el compromiso que sellamos con la gente de lograr saldar esas deudas históricas en los barrios, veredas y corregimientos. Nos pusimos al servicio de los monterianos en un gobierno que logramos interlocutar en plena pandemia a través de la virtualidad y logramos emplear el 100% de esas obras, que son producto del consenso ciudadano y tienen como objetivo que todos estemos bien.

El Caribe sufre con los altos costos de las tarifas de energía, ¿qué más hacer para lograr que haya equidad en esta región?

Hay una premisa fundamental de nuestro gobierno, la cual es que no podemos estar bien, si todos no estamos bien. Lógicamente, la inequidad del precio del kilovatio hora que pagamos con relación a otras partes del país pone en dificultades la vida de los casi 12 millones de colombianos que vivimos en la costa Caribe y además de ello, ocho millones de estas personas son estrato uno y dos, y quizás el 85% está en la informalidad, esta situación no la podemos seguir permitiendo. Por eso, desde el Gobierno de la Gente planteamos iniciar la transición energética con la instalación de paneles solares en los sectores vulnerables, con el único objetivo de reducir en más del 90% las pérdidas no técnicas. Seguiremos alzando la voz por toda la comunidad de la región Caribe hasta que logremos tarifas justas.

Ha indicado que es necesaria la creación de un Plan Decenal para las Regiones con el objetivo de articular más rápido y que se apropien mayores recursos. ¿En qué consiste su iniciativa?

Será esa hoja de ruta para diseñar y desarrollar una lista estratégica de objetivos y proyectos a partir de una visión de alto nivel que nos permita definir y articular los proyectos de gran impacto para las comunidades. La finalidad de esto es adelantar mesas de trabajo conjuntas en las que se revise al detalle los proyectos, para luego dejarlos radicados en un plan que conviene invertir a corto, mediano y largo plazo, que a su vez garantice que los mandatarios no desestimen proyectos de sus antecesores. Además, para su funcionamiento, apuntándole a resolver problemas importantes, se conformaría una junta en la que estén el Ministerio de Hacienda, DNP, Consejería para las Regiones, Asocapitales, ANDI, comisión de expertos, ProColombia, y en la que también estarían las cámaras de comercio y las corporaciones ambientales para que entre todos logremos articular lo verdaderamente importante.

Su lema ha sido el de trabajar por la gente, ¿ha logrado ese objetivo?

Montería ha cambiado para bien porque entendemos que el desarrollo no podía ser limitado a sectores exclusivos, y eso es lo categórico en el lema del Gobierno de la Gente. Nosotros le apostamos al ciudadano y a sus ideas, a la visión que ha surgido de la mente, del corazón y de los anhelos de cada monteriano. Aquí los sueños y las esperanzas que nacieron del concurso ciudadano están a la vista de todos. De allí que el sur, la margen izquierda y la zona rural, dejaron de ser Cenicientas y pasaron a ser tenidas en cuenta en las políticas públicas de transformación social que implementamos. Por ejemplo, invertimos el 40% del presupuesto en zona rural, cuando desde hace 20 años solo se destinaba el 5%. Hemos mejorado más de 600 kilómetros de vías terciarias, cuando solo se manejaba por vigencia alrededor de 60 kilómetros. Crecimos en más de 200%, con relación a los últimos 20 años, en pavimentación en vías de zonas corregimentales. Destinamos más de 225.000 millones en pavimentación de 95 kilómetros, 42 kilómetros más que el gobierno anterior. Hoy Montería es la ciudad más segura del Caribe. También construimos más de 140.000 metros cuadrados de espacios públicos. Culminamos el hospital de la Comuna 6, que es el segundo hospital más grande en Córdoba. Todo bajo el concurso ciudadano de un Gobierno de la Gente, entendiendo que los ciudadanos no viven solamente de lo que tienen, sino de lo que esperan, y lo que esperan es la esperanza.

Montería tendrá nueva Villa Olímpica y la Universidad del Sur

“Son dos proyectos importantes para Montería y para los monterianos del sur y el occidente. El CIS - Universidad del Sur es la primera infraestructura desarrollada con recursos propios del municipio, en la que se abrirá el espacio a diferentes universidades para que capaciten a los monterianos. Estructura en la que también construimos la primera Biblioteca Pública Municipal, auditorios, salas de conferencias y una gran área deportiva. Esto, sin duda, se convertirá en uno de los grandes epicentros de pensamiento e investigación de la región y del país. De lejos, quizás es de los proyectos más lindos que tiene Colombia en este momento en ejecución, con un poco más del 45% de avance de obra. El segundo proyecto que llevo en el corazón es la Villa Olímpica de Occidente: después de 40 años construimos una nueva villa olímpica para los monterianos, y estamos a pocos días de entregar esta obra, que será epicentro del deporte, no solo de la zona occidental, sino de toda la ciudad y del departamento”.