“Esta administración es un reflejo de lo juiciosos que somos los tunjanos”

Foto: Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja. / Cortesía Asocapitales

¿Cuáles eran los principales retos que tenía Tunja al momento de su llegada a la Alcaldía?

Uno de los más importantes: el empleo. Recibimos en 2020 la tasa de desempleo en un 16,5 y con corte a abril de este año ya está en 10,2, pese a la pandemia. De hecho, en lo que va corrido de esta administración creamos más de 16 mil empleos nuevos. Quisiera hablar también de un reto en el cual estamos trabajando: que Tunja cambie su condición de turismo “de paso” y se convierta en una ciudad de turismo de establecimiento. Somos la capital de un departamento hermosísimo, y esa belleza forma parte de Tunja. Queremos invitar a quienes nos leen en El Espectador a que se queden en nuestros hoteles, conozcan nuestra riqueza natural representada en la reserva natural de El Malmo, se enamoren de nuestra arquitectura histórica y visiten nuestras 13 iglesias.

¿Cuáles son los puntos en los que Tunja sobresale a nivel nacional?

La educación, nuestra clave. Somos la primera ciudad en el país con mayor puntaje en Pruebas Saber Pro. Como ya les había contado, Tunja se destaca como una ciudad que genera trabajo para sus habitantes, especialmente para los más jóvenes. En época de pandemia, esta población enfrentó una tasa de desempleo del 42 %. Actualmente esta se encuentra en 18,2 puntos, lo que representa la generación de más de 5 mil puestos de trabajo para quienes están empezando en el mundo laboral. En materia de salud, digo con orgullo que no nos dejamos ganar la batalla contra el covid-19: fuimos la primera ciudad en cumplir metas de vacunación y la primera en Colombia que implementó la estrategia PRASS. Atendimos a todos nuestros pacientes en instalaciones propias sin necesidad de trasladarlos a otras regiones. De hecho, la pandemia aceleró la puesta en marcha del Hospital Metropolitano de Tunja, beneficiando a más de 350 mil personas. Desde su apertura ya completamos más de 3 mil cirugías.

¿Cuáles son los resultados más significativos de su gestión?

Recibimos, a finales del año pasado, un reconocimiento muy especial de parte de más de mil líderes de opinión del país. Fui galardonado como el alcalde con mejor gestión a nivel nacional por el trabajo adelantado en educación, salud y políticas públicas. Ese reconocimiento es principalmente para todos los habitantes de mi capital. Esta administración es un reflejo de lo juiciosos que son (¡somos!) los tunjanos. Aunque ese mismo reconocimiento trajo un llamado de atención frente al tema de infraestructura y malla vial. Le estamos invirtiendo cerca de $50 mil millones. No obstante, aún nos falta. Seguimos trabajando fuertemente para mejorar la movilidad. Nuestra ciudad tiene un problema histórico por la falta de un sistema estratégico de transporte público, llevamos décadas de atraso en comparación con las demás ciudades capitales; sin embargo, gracias al esfuerzo de nuestro equipo interdisciplinario, logramos que el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) fuera incluido dentro del Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Esperamos los recursos del orden nacional para esta iniciativa, que ya cuenta con un Plan Maestro de Movilidad.

Háblenos sobre las recientes inversiones en obras en los barrios de la ciudad

En programas y proyectos de vivienda estamos invirtiendo más de $40 mil millones; no obstante, la cifra es lo de menos. Imagínese lo que uno siente cuando una persona que llevaba 13 años esperando tener casa propia te abraza y te dice “gracias”. Eso no tiene precio. Eran personas que habían perdido esa esperanza. Ya completamos más de 10.836 personas beneficiadas con programas y proyectos de vivienda. Para que se hagan una idea del alcance de lo que les cuento, no se realizaban intervenciones ni proyectos de vivienda en el área rural hace más de 10 años.

¿Cómo define a la Tunja que recibió y la Tunja que entregará al finalizar su período?

Me gusta hablar de una Tunja moderna, inteligente (en materia de tecnologías de la información), una ciudad que se proyecta al desarrollo de las grandes ciudades capitales. Llevamos conectividad a estratos 1, 2 y 3 gratis, beneficiando a 3.640 familias del área urbana e impactando a 13.100 personas. La zona rural no se quedará atrás, porque 500 familias tendrán conectividad de forma gratuita, a través de fibra óptica. Hoy podemos decir que, a nivel rural, pasamos del 0 al 34 % en esta materia. Es la primera vez que un municipio de nuestra categoría incentiva a las empresas de telecomunicaciones a realizar este despliegue de infraestructura, brindando las mismas oportunidades de conectividad con las que cuenta la zona urbana.