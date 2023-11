Eventos Compensar: el aliado integral de las convenciones de ventas

Hotel Lagomar, uno de los destinos predilectos. Foto: Cortesía Compensar

Como una de las cajas de compensación con mayor reconocimiento en el país, Compensar ofrece a sus afiliados un portafolio basado en el bienestar integral. Cuentan con una oferta variada, con soluciones para cada necesidad, que parten desde las básicas como los subsidios y la vivienda, llegando a otras vinculadas con el turismo, la recreación y el desarrollo de eventos.

Trascender a los temas de ley por los que deben velar las cajas de compensación en Colombia es uno de los puntos diferenciales de Compensar. Por eso, van más allá de administrar, llevando a las empresas la planeación, organización y ejecución necesarios para promover el desarrollo empresarial.

Wilber Salcedo es el gerente de Eventos Compensar. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre el portafolio de servicios hacia sus clientes, las claves en una convención de ventas exitosa y el diferencial para el desarrollo de este tipo de actividades que ofrece una caja de compensación que lleva la integralidad como pilar.

¿Qué elementos debe tener una convención de ventas para ser exitosa?

Los principales objetivos de una convención de ventas son reconocer, motivar, conectar, reencontrarse como equipo de trabajo y sobre todo uno muy clave en una organización como el comercial que asegura los ingresos de las compañías. Desde Compensar buscamos eso, que sea un espacio para compartir y construir. Ahí tenemos cuatro elementos importantes y son los priorizados.

El primero es el de reconocer y premiar, es vital lograr nuestros objetivos en ambientes económicos, sociales y políticos como los que estamos viviendo. El segundo conectar con nuevos temas. Aquí siempre será importante la capacitación, las nuevas tendencias, qué está pasando en algún sector económico de impacto. Un tercer elemento es la responsabilidad social y nosotros como empresa que está entre el marco de la seguridad social y empresa responsable con el medio ambiente y la sostenibilidad no solo financiera, sino también ambiental y social, promovemos que las empresas involucren un tema social en sus convenciones de ventas. Un ejemplo que nos funciona muy bien en destinos como la costa es liberación de tortugas, no se imaginan la conexión alcanzada con eso, y también la limpieza de playas. El cuarto elemento es la celebración en equipo, lo que convoca la convención y el evento.

¿Por qué hacer una convención de ventas con Compensar?

Desde Eventos Compensar desarrollamos en un año más de 10 mil actividades. Nos convertimos en uno de los operadores de eventos más grandes de Colombia. Desarrollamos reuniones de trabajo, capacitaciones, asambleas, seminarios, foros, congresos, ferias, todo tipo de celebración que la empresa necesite y dentro de este marco de eventos y oferta que tenemos están las convenciones con los equipos comerciales y asesores de venta. Contamos con un sello de responsabilidad y experiencia. Somos reconocidos como una organización seria que cumple con los requerimientos de ley. Ayudamos a las empresas en la planeación, organización, ejecución de cualquier evento, incluida la convención de ventas y tenemos una infraestructura propia y aliados que nos hacen referentes.

¿Cuál es el diferencial de Compensar en la realización de una convención de ventas?

Cuando tenemos esa primera conexión con las empresas, ellos tienen una idea inicial, tienen en mente muchos destinos e ideas, ahí Compensar asiste y les permite desarrollar, ese es nuestro diferencial. No limitamos las ideas del cliente, pues tenemos una infraestructura propia, así como aliados que nos ayudan a cumplir los sueños y las necesidades de esas empresas. Contamos con una oferta integrada y amplia que asegura que todo lo que la empresa tiene como objetivo se cumpla.

¿Qué tipo de instalaciones y escenarios ofrecen y dónde están ubicadas?

Tenemos una infraestructura propia. Por ejemplo, en Bogotá, la más imponente ubicada en la Avenida 68. Se trata de un centro de convenciones con más de 25 escenarios, salones de gran capacidad, como la Plaza del Jubileo que es un espacio único en la ciudad donde se puede desarrollar cualquier evento y que cuenta con fuentes interactivas dentro de 3.000 metros de área que complementan esa oferta de escenarios. Además, contamos con un auditorio con una capacidad para hasta 900 personas y escenarios recreativos y deportivos.

De igual forma, en Bogotá también tenemos nuestra sede de la calle 94 con Autopista Norte, una sede integral en bienestar con auditorio y salones y espacios que complementan la oferta. Quienes quieren salir de la ciudad, pueden ir a sedes como la calle 220 con séptima o Cajicá espacios campestres al aire libre, entornos naturales, entre otros. Si buscan un clima cálido, están disponibles nuestros hoteles Lagomar y Lagosol, con centros de convenciones y temas experienciales. De igual forma, tenemos una red de aliados que complementan esta oferta.

¿Quiénes son sus aliados?

Lo realizamos en gran parte con la Agencia de Viajes Compensar. También, tenemos una alianza con diferentes cajas a nivel nacional, 26 en total, con las cuales tenemos un convenio al que llamamos “Cajas Sin Fronteras”. Sumado a esto, contamos con una red de proveedores de base para todos los eventos, incluidos las convenciones, ellos nos complementan servicios de logística, producción de eventos, alimentos, artistas y todo tipo de servicio que se necesite para que la oferta se asegure al 100 %.

¿Cómo asisten a sus clientes de forma presencial, semi presencial o virtual?

Ese mensaje que nos dejó la pandemia de virtualidad fue como un reinicio para los que hacemos eventos, porque nuestra labor es unir personas y la pandemia nos limitó esa capacidad. Nos llevó a pensar en formatos virtuales. La primera oferta que le damos a nuestros clientes es un formato presencial, realmente esto trae consigo una cantidad de atributos que no lo vas a lograr en eventos a distancia. No obstante, hay empresas que no tienen la posibilidad de hacer un evento grande, aquí viene lo virtual, nos ha pasado que algunas empresas premian a los mejores en sitio con un evento interesante y al resto del equipo comercial los conectan en un formato virtual. Otras organizaciones tienen filiales no solamente en Colombia, sino a nivel América Latina o Europa u otros continentes y les ofrecemos que ese formato virtual se desarrolle en unas etapas del evento.

¿Qué procesos de acompañamiento entregan a sus clientes?

Esto lo podemos resumir en tres pasos. El primero es planificar, las empresas llegan con un sueño e idea y les ayudamos a aterrizarla, junto a sus objetivos. Un segundo momento es la organización, ya cuando se tiene definida una planificación en cuanto a personas, sitios y demás, se da una serie de actividades que hay que organizar. La llegada, la reserva, cambios que se puedan dar durante el evento, cómo va a ser el minuto a minuto, qué actividades vas a poner. Un tercer momento es la ejecución, los acompañamos en el desarrollo. Normalmente acompañamos a las empresas en su evento en sitio para asegurar que el evento salga de la mejor manera. Ya una vez tenemos ese cierre, hacemos unos espacios de retroalimentación. Eso es lo que nosotros le ofrecemos al cliente que confíe en una organización seria, experta y responsable como Compensar para que aseguremos todos los elementos de su evento empresarial.

Para conocer más sobre la oferta integral de Eventos Compensar, visite su página web https://corporativo.compensar.com/eventos/empresas/congresos-convenciones