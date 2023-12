Fundación Universitaria Compensar, un referente en el modelo universidad-empresa

Margarita Añez Sampedro, rectora de la Fundación Universitaria Compensar. Foto: Cortesía Compensar

Desde hace cuatro meses, la psicóloga Margarita Áñez Sampedro es la rectora de la Fundación Universitaria Compensar, una institución con un modelo educativo referente en el país, en el que se apoyan emprendimientos, se forman futuros empleadores y acerca a sus estudiantes al mercado laboral, apalancado en otros procesos de la caja de compensación.

La directiva lidera la transformación de una institución que pronto inaugurará su campus, en Bogotá, y busca transformar las vidas de sus estudiantes a través de la transversalidad de su propuesta académica, abierta para todas las personas de todas las edades.

En diálogo con El Espectador, Áñez Sampedro habló sobre su nuevo reto en la fundación universitaria, así como de los planes de la institución, sus pilares y esa propuesta que hoy la hace referente nacional.

¿Por qué aceptó este reto de liderar la institución y qué representa para usted ocupar esta posición?

Veo la educación como un motor de transformación social y es lo que he hecho en mi vida desde los diferentes frentes en que me he desempeñado. Por eso acepté el reto, porque estoy convencida que desde acá podemos complementar esa propuesta de una educación transformadora que tenga una transversalidad a lo largo de la vida. En Compensar tenemos programas para lactantes, la primera infancia, jardines, etcétera y así distintas propuestas durante todo el ciclo de una persona y es muy interesante porque acá de hecho tenemos alumnos que ingresan desde los 16 años hasta personas mayores de 60.

Háblenos de las ventajas de la Fundación Universitaria Compensar, con respecto a otras instituciones educativas, entre ellas, su propuesta por el modelo universidad- empresa.

Primero, tenemos la caja de compensación número uno detrás, con más de 105.000 empresas afiliadas. Contamos con un mercado representativo donde la academia es un apalancador de esta transformación. Segundo, es una consolidación virtuosa entre Compensar, los empresarios y la academia, rescatando que tenemos la Agencia Transnacional de Empleo, número uno en nuestro sector, los que nos da, a la Fundación Universitaria Compensar, unas posibilidades de cruzar fronteras y ofrecer un mercado global. El modelo universidad-empresa busca construir oportunidades de mejores propuestas de innovación, responder a las necesidades de fortalecimiento de la productividad del empresariado, con soluciones disruptivas en procesos, procedimientos, productos y en el resultado integral de lo que un empresario tiene como responsabilidad en un país como Colombia.

¿Por qué es pertinente un modelo educativo de este tipo en un país como Colombia?

Nosotros lo vemos pertinente porque la academia es un tremendo articulador de fortalecimiento social. Entonces, si nos detenemos a mirar cuál es nuestra fuerza, encontramos que es la de los estudiantes, el ejemplo o la consolidación de lo que es la fuerza laboral de un país como el nuestro. Son estudiantes que quieren salir adelante. Es un perfil de ese colombiano tenaz, de ese colombiano que tiene que esforzarse. Nuestra responsabilidad es formarlo desde el hacer, o sea, que lean muy bien a los empresarios. Nos debemos convencer de que hoy en día nadie puede solo. Entonces, quiero seguir trabajando en que esta sea una universidad abierta a otros públicos, a alianzas nacionales e internacionales, a mirarnos cómo entre todos podemos contribuir a que un país como el nuestro pueda seguir trabajando por los demás.

¿Cuáles son los proyectos que adelanta la Fundación Universitaria Compensar?

Un proyecto enorme es el modelo universitario de empresa. Ya lo mencioné y lo pondría como el número uno. Dos, la cultura interna, porque es un tema de coherencia. Nosotros ofrecemos bienestar, salud, educación, programas diversos de mejora en calidad de vida. Tres, el fortalecimiento de marca. Internamente también innovamos con tecnologías de vanguardia, en ponernos al nivel de otras entidades en ese desarrollo y tenemos proyectado abrir nuevos programas que respondan a las necesidades del empresariado.

Cuéntenos sobre el campus, otro gran proyecto de la institución.

El campus estará ubicado sobre la avenida 68 con calle 68. Debe estar entrando en operación en noviembre del 2024. Son 27.554 metros cuadrados. Tiene un enfoque, digamos, conceptual de ser el gran mercado de la educación y a eso nos referimos, a que en esas instalaciones debe entrar todo el mundo. Todos debemos encontrar ahí un lugar. El niño, el adolescente, el joven, la persona madura, quien no ha logrado certificarse, pero empíricamente es muy bueno. Van a ser 53 laboratorios para hacer procesos de innovación y de investigación y 53 aulas en diferentes áreas de conocimiento. Serán más de 15.000 estudiantes quienes harán parte de este proyecto en los próximos años.