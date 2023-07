Conversatorio "The Changers: el impacto de la Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad en la Gestión y el Liderazgo". Foto: Cortesía Instituto Forum de la Universidad de La Sabana

En conmemoración de sus 25 años de trayectoria académica, el Instituto Forum de la Universidad de La Sabana organizó el conversatorio “The Changers: el impacto de la Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad en la Gestión y el Liderazgo”. El evento reunió a destacados expertos en el tema, quienes abordaron el impacto de la inteligencia artificial y la ciberseguridad en el ámbito de la gerencia y el liderazgo.

El conversatorio contó con la participación de Patricio Espinosa, gerente General de IBM Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y la Región Caribe; Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia y Carlos Camargo, CEO de Cóctel Brand; quienes compartieron su visión y experiencia en temas de transformación tecnológica.

El moderador fue Jorge David Páez, director general del Instituto Forum de la Universidad de La Sabana, quien envió un mensaje sobre el boom tecnológico que estamos viviendo: “Hay que colocarle límites a la tecnología, si no, vamos a depender de ella, nos va a mandar. Yo tengo un mandamiento, no tengo notificaciones en mis apps. Con todo respeto a la tecnología, para mí es un electrodoméstico más, yo no sé manejar la secadora de mi casa, lo confieso, y no me interesa y no la voy a manejar, pero soy yo quien determinaré cuando lo haré”.

Como invitado especial, se contó con la presencia de Rolando Roncancio, rector de la Universidad de La Sabana, quien destacó una de las grandes tendencias de la transformación de las universidades: “Avanzar hacia una mayor personalización de los aprendizajes”.

Durante el conversatorio, Patricio Espinosa, gerente General de IBM Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y la Región Caribe, enfatizó en la importancia de comprender el cambio y acompañar a los colaboradores en su adopción de la tecnología: “Como líderes debemos entender que no se van a eliminar el 100% de los trabajos, pero si van a cambiar el 100% de los trabajos gracias a la inteligencia artificial. Entonces, el rol que nosotros tenemos como líderes es acompañar al equipo para que puedan prepararse en este nuevo mundo”.

Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia, con más de 27 años de liderazgo en compañías de telecomunicaciones alrededor del mundo, compartió su perspectiva sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma de gerenciar: “La tecnología no define necesariamente el objetivo final de lo que una empresa quiere hacer. Hoy es un canalizador para que la corporación logre lo que se propone”, afirmó.

Carlos Camargo, CEO de Cóctel Brand, empresa de publicidad especializada en estrategia y marketing, habló del papel de la inteligencia artificial como facilitador para alcanzar los objetivos corporativos: “Es muy importante generar un vínculo entre toda la información que nos provee la tecnología y el uso que le dan las personas. La inteligencia artificial está para entender al ser humano y anticiparnos al mercado, si yo como empresa no me conecto con las tecnologías voy a estar por fuera.”

Durante el evento, el Instituto Forum de la Universidad de La Sabana lanzó su nueva especialización en Liderazgo y Coaching, una propuesta formativa innovadora que busca integrar las dimensiones interior y exterior de los líderes. Esta iniciativa pretende preparar a los líderes del futuro para afrontar los desafíos del entorno empresarial actual y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología, demostrando así el compromiso de la institución educativa en formar líderes preparados para afrontar los desafíos del mundo empresarial en constante evolución.