“Hemos demostrado nuestra gestión y nos vamos con un 90% de ejecución”

Ramón Guevara, alcalde de San José del Guaviare, Guaviare. Foto: Cortesía

¿Cuáles fueron los principales retos con los que se encontró?

Por dos años, encontrarnos con esa pandemia realmente nos desarmó. Fue complejo, y más para un municipio como el nuestro, que es de sexta categoría, pero gracias a la buena gestión y a la voluntad que hemos tenido pudimos salir adelante. Ayudamos a las familias con dificultades debido al encerramiento. Gracias al esfuerzo y la articulación con el sector comercial, pudimos entregarles auxilios a miles de hogares. En medio de la problemática generada por el Covid, logramos mitigar el contagio y las muertes.

¿Cuáles son las obras y los proyectos que destacaría de su gestión?

Una de las obras más relevantes tiene que ver con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, donde hoy, gracias al esfuerzo, al trabajo en conjunto con el Concejo Municipal y diferentes actores, fue aprobada esta herramienta que da el uso y la planificación de la tierra dentro de nuestro municipio. Es muy relevante, porque esto va a generar un desarrollo económico y social, y le vamos a dar un ordenamiento a nuestro municipio, el cual por más de 20 años no tenía esta reglamentación. Hemos hecho el Parque de la Constitución, una obra que se esperaba por más de 20 años y en la actualidad es referente turístico, como los polideportivos en Cachicamo, La Carpa, el Parque La Vida y el Parque Bicentenario. También le quedará a la ciudad más de siete kilómetros en vías pavimentadas, en concreto rígido y adoquinado. De otra parte, se encuentran en ejecución más de 40 kilómetros de alumbrado público. Otro gran proyecto social, que nos llena de orgullo es La Granja del Abuelo.

¿Qué destaca del trabajo con microempresarios y emprendedores de la ciudad en cuanto al turismo?

Fue un trabajo articulado, sobre todo con emprendedores, tenedores de sitios turísticos y diferentes agencias de turismo. Hemos escuchado y tratado de solucionar la problemática, sobre todo el tema de accesibilidad a esos sitios. Hicimos una gestión muy importante a través de Fondopaz y el Invías por $4 mil millones, donde hoy se están haciendo unas placa huellas en los sectores de Alpes, Nuevo Tolima y Cerro Azul para mejorar la calidad de la vía, permitiendo así que turistas y propios puedan ingresar a estos destinos maravillosos. Hemos venido apoyando a nuestras agencias a nivel nacional, dándolas a conocer y así promocionarnos como referente en turismo ecológico. El 80% de nuestros lugares emblemáticos tiene esa característica. Por ejemplo: las Pinturas Rupestres de Cerro Azul, la laguna Damas de Nare, Los Pozos, Caño Sabana y varios puentes naturales. La articulación con varias ONG ha sido clave para mover la economía a través del uso sostenible de la biodiversidad que nos caracteriza.

¿Qué acciones se tomaron para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?

Venimos avanzando en el tema del alumbrado público, que eso genera calidad, seguridad y confianza. También hemos articulando un trabajo continuo en los diferentes consejos de seguridad, donde con las Fuerzas Militares y Policía Nacional hemos hecho planes de acción para contrarrestar la inseguridad, los robos y las extorsiones. En nuestros proyectos de construcción procuramos que la mano de obra sea del municipio. Gracias a eso, generamos 3.000 empleos directos e indirectos en 30 proyectos distintos a lo largo de estos tres años y medio, garantizándole calidad de vida a numerosas familias. En lo que respecta a la ejecución del Plan de Desarrollo, hemos avanzado aproximadamente en un 85 %, a cierre del 31 agosto de 2023, y esperamos llegar a un 90 % en lo que resta. Entonces, con todas estas ejecuciones y proyectos hemos pensado siempre en la calidad de vida y mitigar las necesidades de nuestros ciudadanos.

¿En qué deben seguir trabajando la ciudad y la región para que sigan progresando?

En generar una cultura ciudadana de responsabilidad y corresponsabilidad. Aquí hay una falta de cultura en el pago y la contribución con los impuestos. Cuando llegué a San José del Guaviare me enfrenté a un tema: a los comerciantes no les gustaba pagar el impuesto de Industria y Comercio y a la gente no le gustaba pagar el Impuesto Predial. Hoy hemos superado en un 200% el ingreso por Industria y Comercio y en un 30% el ingreso por Predial. Ese reto es grande, el de enseñar, de culturizar a nuestros ciudadanos, que debemos ser corresponsables con nuestro territorio.

¿Cómo define la ciudad que recibió y la que entregará?

San José del Guaviare es una ciudad que ha venido creciendo durante los últimos años. Me voy feliz y contento, porque veo una ciudad que se transformó. Realmente se entrega una ciudad en mejores condiciones, y gracias nuevamente a la ciudadanía, a nuestros empresarios. Cuando los ciudadanos somos corresponsables y entendemos la dinámica y cómo las administraciones pueden mejorar y se comprometen, realmente un territorio empieza a salir adelante. Hoy, como alcalde, sé que uno puede hacer mil cosas buenas por la gente y me siento satisfecho, porque lo que prometí en nuestro programa de gobierno, y que se convirtió en un Plan de Desarrollo, “Oportunidad y progreso para todos”, se hizo. Hemos demostrado nuestra gestión y nos vamos con un 90 % de ejecución.