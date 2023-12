Juventud empoderada: ​​avances y logros de la Secretaría de la Juventud en Medellín

Según la cartera, se acompañaron 3.344 jóvenes para prevenir vulneraciones a sus derechos y libertades. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín.

Entre 2020 y 2023, Medellín avanzó en la protección de los derechos y libertades de sus jóvenes con la transformación de la misionalidad de la Secretaría de la Juventud y la ejecución de 13 proyectos que impactaron a esta población en diferentes esferas.

“Somos un Distrito que priorizó el cuidado, la protección y la garantía de los derechos y libertades de las juventudes, porque reconocemos que son una población que ha estado en riesgo históricamente, y que estamos llamados a acompañarlos en sus reivindicaciones y a brindar las condiciones que les permitan vivir dignamente y en sintonía con sus sueños”, expresó el secretario de la Juventud, John Byron Miranda.

De acuerdo con el funcionario, el cuidado de la vida digna fue un eje transversal a la gestión del cuatrienio que se materializó en programas como ‘Juventud que Teje Vida’. Gracias a este, se acompañaron 3.344 jóvenes para prevenir vulneraciones a sus derechos y libertades y 4.123, en condición de vulnerabilidad, fueron formados para fortalecer sus capacidades de agenciamiento y prevención de violencias. A su vez, 1.320 fueron formados como agentes protectores en sus comunidades.

Con el programa Salud Pública Juvenil, el Distrito le apostó a la conversación sobre los determinantes sociales de la salud y un enfoque de mitigación de riesgos y daños en el abordaje del fenómeno de las sustancias psicoactivas.

A través de los proyectos ‘Emancipados y Conscientes’ se acompañó a 2.580 usuarios de sustancias en espacios individuales y grupales y se efectuaron 6.457 atenciones en centros de escucha para el fortalecimiento de su salud mental. De igual forma, se llevó a cabo el primer estudio de riesgo químico de sustancias psicoactivas circulantes en Medellín y se realizaron dos congresos Consumos Conscientes.

“Las juventudes recuperaron espacios importantes de incidencia como el Consejo Distrital de Juventudes -CDJ-, instancia que se reactivó en 2022, luego de diez años sin elecciones en el país. Desde el subsistema de participación juvenil, por primera vez, los jóvenes tuvieron la posibilidad de decidir la destinación del 5 % del presupuesto de la Secretaría de la Juventud para iniciativas priorizadas por ellos”, señalan desde la cartera.

Es así como se desarrollaron los proyectos Paz Joven, para promover liderazgos juveniles en construcción de paz, DDHH y convivencia. Asimismo, se ejecutó el proyecto ‘Encuentros por la Salud Pública Juvenil’, que reunió a jóvenes en todas las comunas para hablar de salud mental y construir un documento técnico como insumo para futuras acciones de ciudad en ese sentido.

“Hemos venido trabajando por las juventudes para hacer escenarios de amplificación de sus voces y construcciones desde sus escenarios de participación. En Medellín, junto con la Plataforma y la Asamblea, que conformamos en total todo el sistema de participación e incidencia de las juventudes, priorizamos el 5 % del presupuesto de la Secretaría de Juventud a partir de dos proyectos muy importantes para nosotros. Este es un hito para todas las juventudes de Medellín y de toda Colombia, somos las juventudes decidiendo en qué se invierte el presupuesto que se destina para nuestra población”, explica la presidenta del Consejo Distrital de Juventudes de Medellín, María del Mar Rivas.

Cabe señalar que con el programa ‘Democracia Joven’ también se benefició a 12.435 jóvenes que hicieron parte de la estrategia ‘Clubes Juveniles’ en el contexto de la promoción de la salud pública, el autocuidado y la solidaridad.

De acuerdo con Miranda, la protección del medio ambiente y la apropiación del territorio fueron otras de las prioridades durante este cuatrienio. Por lo que con el programa ‘Hábitat Joven’ y sus proyectos ‘Medellín en la Cabeza’ y ‘Seres del Agua’, se acompañó a 4.640 jóvenes a callejear la ciudad con sentido social y político, mientras que se formó a 1.714 jóvenes en el cuidado de fuentes hídricas y desarrollo sostenible del territorio.

Adicionalmente, entre 2020 y 2023, se atendió a 3.811 jóvenes rurales desde diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

“Me ha parecido muy importante este proceso porque hemos empezado a trabajar el proceso de paz. He aprendido a conocer distintos lugares, he ido a la ruralidad, que es otra parte de la ciudad que normalmente no se menciona, entonces ese vínculo entre lo rural y lo urbano y el proceso de paz que siempre se ha mostrado dentro de las ciudades como si fuera algo alejado, ha sido muy importante para mí”, comentó el mediador de Medellín en la Cabeza, Santiago Agudelo.

Adicionalmente, el programa ‘Jóvenes en el Valle del Software’, por su parte, acompañó con asistencia técnica a 21 Unidades Básicas de Autoabastecimiento -UBAs- y producción agroecológica rural y urbana, dentro de la cual, en articulación con el programa Salud Pública Juvenil, se ofrecieron talleres de autocultivo y salud mental. Igualmente, formó a 1.500 jóvenes en habilidades duras para fortalecer sus emprendimientos.

“He participado en los programas de la Secretaría de la Juventud, uno de ellos es el fortalecimiento de huertas, el cual nos ha ayudado mucho en la huerta pascualina. Nos han enseñado a tener autoabastecimiento y a generar nuestros propios alimentos. El programa me ha parecido muy bueno, ya que ayuda mucho a los jóvenes para que tengan una propuesta de vida y salgan adelante”, dijo Alexander Calle, beneficiario de una de las UBAs.

Finalmente, con el proyecto Agenda Joven se logró una masiva participación en eventos como la Semana de la Juventud, que tuvo 144.085 asistentes durante el cuatrienio. La estrategia Medellín Joven, a su vez, logró 62.840 accesos efectivos a la oferta de oportunidades de la plataforma www.medellinjoven.com.