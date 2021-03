La otra pandemia que no se ha podido controlar

En Colombia más del 56 % de las personas tienen dificultades con su peso, sin mencionar la obesidad infantil y los problemas que esta genera a futuro. El llamado es a la prevención y utilizar las opciones disponibles para mejorar la salud.

La gran mayoría de personas, alguna vez en su vida, han tenido que luchar con su peso o con su aspecto físico. Seguro les es familiar frases como “se toma la sopita con juicio”, “se ve rellenita” o “se nota que está ganando peso”, comentarios que, si bien en su momento pueden causar algo de gracia o incomodidad, más bien dejan son complejos y muestran una realidad alarmante que está viviendo el mundo y que va perdiendo la batalla contra ese enemigo que es la obesidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la obesidad como “un incremento en el porcentaje de grasa corporal, generalmente acompañado de aumento de peso, cuyo monto y distribución condicionan la salud del indivi­duo”. El exceso de calorías en relación con el gasto calórico de un individuo genera la acumulación de grasa corporal que claramente deja ver esos cambios en el aspecto físico, pero también en el organismo y está asociada con varias enfermedades.

Por mencionar algunas, las personas que tiene problemas con su peso pueden llegar a presentar: Enfermedad coronaria, artritis degenerativa de articulaciones de extremidades inferiores y columna

vertebral, síndrome de apnea, enfermedad por reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria o infertilidad-amenorrea y a esto se le puede sumar la salud mental.

Porque como lo señala Eduardo Silva, presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica (ACOCIB), “las personas con obesidad no quieren ser gordos, no quieren ser juzgados y no quieren verse de esa manera. El sobrepeso les puede generar depresión e inconformidad con ellos mismos”.

En Colombia las cifras no son positivas. En los últimos años la obesidad ha ganado terreno. Según Silva, el 56 % de la población colombiana tiene problemas con su peso. Uno de cada tres adultos es obeso en el país y eso sin contar la obesidad infantil que va creciendo a ritmos acelerados por los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y las circunstancias que los rodean y más ahora en medio de la pandemia ocasionada por el coronavirus, que con esas cuarentenas y restricciones le ha dado paso a un mundo más sedentario.

Ahora la nueva normalidad presenta que es más fácil hacer domicilios para no salir y contagiarse, o que quedarse en casa es sinónimo de estar comiendo, ver películas, teletrabajar y no hacer ejercicio. Esto lo que ha ocasionado en este último año es una mayor aceleración de la obesidad y de los problemas de salud. Claro que no se debe generalizar, pero el porcentaje que se cuida, hace ejercicio y tiene una alimentación balanceada es bajo.

Al hacer una retrospectiva en el mundo se gastaron 40 años para duplicar el número de obesos entre 1980 y 2020. Pero se van a gastar diez años entre el 2020 y 2030 para volver a duplicar el número de obesos en el mundo. “Estamos ante una epidemia total y Colombia no ha sido ajena al tema y los pacientes que ya están en obesidad requieren ser tratados y acompañarlos a recuperar su salud y mejorar su calidad de vida”.

En el mundo ningún país ha logrado detener estas cifras, pero están dándole manejo a través de diferentes opciones que dependiendo la situación son pertinentes y efectivas. Por

ejemplo: el mensaje en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la obesidad, es que los niños, jóvenes y las personas que gozan de buena salud puedan llevar una vida saludable, que hagan actividad física y tengan ese equilibrio en el gasto calórico para prevenir la obesidad. Un mensaje que por años se ha difundido y es hora de ponerlo práctica y así cuidar la salud.

Pero aquellas personas que hacen parte de ese porcentaje de obesos en Colombia, necesitan opciones para mejorar su salud. En este momento una de las que más tiene adeptos es el acceso a cirugías bariátricas que tienen resultados sostenidos en el tiempo. “La cirugía bariátrica es la única opción para pacientes obesos severos que obtienen mejores resultados en el tiempo en comparación con los tratamientos médicos”, señala el presidente de ACOCIB.

Esta cirugía bariátrica en Colombia, se realiza desde hace 15 años y es un procedimiento quirúrgico que consiste en la colocación de una especie de anillo alrededor de la porción más alta del estómago, generando la creación de un reservorio o pequeña bolsa gástrica a donde llegará muy poca comida. “La banda implementada en la Cirugía Bariátrica tiene un dispositivo que permite su ajuste (inflar o desinflar) para de esta manera aumentar o disminuir la restricción al paso del alimento”, se lee en la Guía ACOCIB de 2018.

Existen diferentes procedimientos para los candidatos que quieren mejorar su salud como: balón gástrico, manga gástrica, bypass gástrico, mini bypass gástrico o cirugía para diabetes. Estos procedimientos no son los mismos para cada persona. Por eso, antes de tomar tomarse una decisión los pacientes tienen que ser valorados por un equipo multidisciplinario conformado por nutricionistas, psiquiatras y cirujano para acompañarlos en todo el proceso.

“Con esto lo que queremos dejar claro es que no son operaciones para alguien que está pasado 10 kilos, sino para personas con 30 o 50 kilos de más y necesitan recuperar la salud y cuando ya se ha agota el manejo médico”, enfatiza el doctor Silva, quien además reitera que no hay magia para la obesidad, y que no se debe creer en esas pastillas que venden y promocionan por las redes sociales, ni tratamientos estéticos invasivos que muchas veces ponen en riesgo la vida, sino acudir a profesionales de a salud y buscar una buena asesoría para llevar un estilo de vida saludable y tomar decisiones informadas y más con las cirugías bariátricas que traen beneficios inmediatos, como por ejemplo manejar enfermedades de base y poder tener más años en su expectativa de vida.

Un panorama que es preocupante en este momento, es que los pacientes que el año pasado se iban a operar y por la pandemia se corrieron los procedimientos se han subido más de 10 kilos, esto en los que ya sufría con su peso y los nuevos casos que por el encierro y los malos hábitos de vida aparecieron. Con esto el llamado es para que las personas creen esa conciencia de la salud, hagan ejercicio, coman de una forma saludable y eviten el sobre peso, que les apuesten a buenos hábitos y mejoren la calidad de vida. y así desde casa con ejemplo luchar contra la obesidad.