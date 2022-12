La tecnología como herramienta para paliar el hambre

Cristian Casas, creador de Corapp. Foto: Jose Vargas - El Espectador

Son muchas las historias de éxito y superación que nacen a partir de experiencias propias. Y la historia de Cristian Casas no difiere mucho de eso. Él y su familia, por algún tiempo, hicieron parte de aquellos desafortunados que, como último recurso para combatir el hambre, tenían que buscar en la basura su comida.

Lo triste es que esta realidad es palpable en millones de personas que como Cristian pasaron o pasan hambre. Cada año en Colombia se bota a la basura el 34 % de los alimentos que se producen, el 40 % de estos se pierde desde la producción agropecuaria, el 23 % en la poscosecha, el 21 % en la distribución y el 16 % en los hogares colombianos, según una publicación de la Universidad de Antioquia.

Precisamente, estos datos de pérdida de comida y el hecho de que durante parte de su infancia Cristian y su familia no tuvieron más alternativa que acudir a donde desechaban la comida para tener alimento, esa información es la que hoy lo convirtió en ganador de la categoría de Tecnología e innovación de Titanes Caracol, gracias a Corapp.

“Tuvimos que ir a recoger comida con mi familia. Yo crecí viviendo esa situación. Con el tiempo estudié Desarrollo de Software y vi cómo el software y la ciencia pueden resolver problemas grandes de la sociedad”, habla entusiasmado Cristian al saber que es el ganador.

Corapp, la aplicación que desarrolló junto a Carlos Andrés Roncancio, su amigo y socio a quien conoció en el SENA, hoy está disponible para celulares con sistema Android.

Gracias a la aplicación, quienes van a buscar comida en Corabastos —principal central de alimentos del país— pueden saber en tiempo real en qué determinado puesto, local o bodega están regalando papa, yuca, tomates, cebolla, en vez de tener que buscar los alimentos entre la basura

“Con Corapp, las personas saben quiénes están regalando alimentos, no importa cuál sea. Este sistema permite que la gente no pierda esa dignidad de tener que recoger de la basura lo que después se llevan a la boca. Yo sé lo que es eso, lo que significa; por eso creé un sistema para que la comida no llegara a las canecas”, explica Cristian.

Según la Encuesta Nacional de Salud Nutricional, el 54,2 % de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria. En Colombia, el 10,8 % de los niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica. Estos datos y la necesidad de hacer algo que lo motivara de corazón motivaron a Cristian a abandonar la Universidad del Rosario y ponerse a estudiar Análisis y Desarrollo de Sistemas de la Información en el SENA.

“En parte, me siento afortunado de mi paso por la universidad, porque gracias a eso descubrí que el software iba a cambiar el mundo”.

Y es cierto, pues el software sí cambió su mundo y el de su familia. Hoy Cristian, además de Carlos, quien es “toda la ingeniería detrás de la app”, ha sumado a su hermana y a su madre, la primera en un rol más gerencial y la otra en una labor casi que titánica.

“Mi madre tiene la información en una puerta específica dentro de Corabastos y les dice a las personas: “En este puesto están regalando esto y lo otro”... y así se van informando, cuenta Cristian, quien, como buen emprendedor, no deja soñar y pensar cómo mejorar su creación. “Nuestra idea es que Corabastos nos proporcione unos quioscos digitales, para que todos puedan ver en tiempo real dónde hay comida. Es así como la ciencia de verdad nos ayuda a ser mejores”.