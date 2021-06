Las carreras más buscadas por los colombianos

En 2020, año en el que inició esta pandemia, más de 518.000 estudiantes presentaron las pruebas de estado Saber 11. Casi todos estos miles de graduados se enfrentaron a una nueva etapa de sus vidas, cuya pregunta se resume así: “¿Qué voy a estudiar?”.

En Colombia, hay un poco más de 360 instituciones de educación superior (IES), contando sedes principales y seccionales, que van desde instituciones técnicas y tecnológicas hasta universitarias y universidades.

Para sorpresa de muchos padres de familia, profesores de colegio y hasta rectores y empresarios, estas IES ofrecen un poco menos de 2.000 programas de pregrado diferentes, desde carreras técnicas hasta universitarias. Sin embargo, por generaciones, muchos de nosotros pensábamos que solo existían, a lo mucho, unas veinte o máximo cincuenta posibilidades.

Hoy día, estas IES ofrecen carreras cuyos nombres son tan inusuales como: Buen Vivir Comunitario, Desarrollo Familiar, Geopolítica, Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas o Revitalización de la Madre Tierra, entre muchas otras.

Cada semestre, estas carreras van cobrando mayor interés entre quienes logran saber de estas, por eso las IES se esfuerzan cada vez más en que sean conocidas. No obstante, lo cierto es que los programas más ofertados por las IES son los de siempre: Administración de Empresas, Derecho, Contaduría, Psicología y Medicina; programas que son ofrecidos por cientos de IES.

Según las más actuales estadísticas de SNIES-MEN, en 2019 hubo más de 682.000 matriculados en pregrado en primer curso; es decir, iniciando carrera.

Las IES que más reciben matriculados, en ciertas carreras muy demandadas, son tres: Uniminuto, Politécnico Grancolombiano y SENA. Las carreras más demandadas de estas IES son, a saber: Administración en Salud Ocupacional, Administración de Empresas, Psicología, Contaduría Pública, Licenciatura en Psicología Infantil; y de carreras tecnológicas, como Tecnología en Contabilidad y Finanzas, en Gestión Administrativa, en Gestión del Talento Humano y en Gestión Empresarial.

Opciones para iniciar un programa. Oferta académica en Emagister.

De todas formas, que se matriculen tantos estudiantes no necesariamente significa que se gradúen ni que se conviertan en empresarios, independientes o empleados que estén practicando lo que estudiaron, o que sean justamente remunerados.

El desempleo en Colombia es muy alto, más alto de lo que afirman las cifras oficiales. Por otra parte, un buen porcentaje de bachilleres va directamente a buscar trabajo, en vez de estudiar. Y en muchos casos no estudian porque no tienen con qué pagar o porque los resultados de su examen Saber 11 fue muy regular como para postularse a IES del sector oficial.

Agregado a ello, en el país todavía no se ofrecen programas universitarios que se puedan culminar en solo tres años, como sucede en muchos países desarrollados. Por lo que en su mayoría siguen siendo programas largos y costosos. Y esa combinación provoca que la inmensa mayoría de jóvenes no pueda estudiar.

Entonces, para responder a la pregunta “¿Qué voy a estudiar?”, un joven promedio debería guiarse por una alerta. No siempre las carreras donde más se matriculan son las pertinentes. No siempre las que más ofrecen las IES son las que debería escoger. No siempre las más largas son las que más asegurarán un futuro relativamente estable.

Emagister cuenta con una amplia oferta de programas académicos.

Algunas recomendaciones antes de cualquier elección: estudiar juiciosamente por un semestre y repetir el examen Saber 11, apuntar a una carreta técnica o tecnológica y, a la vez, estudiar inglés.

Finalmente, en lo que lleva este año, se han registrado más de 340 nuevos pregrados, donde más del 72 % lo componen carreras técnicas y tecnológicas. Estos nuevos pregrados están enmarcados principalmente en estos campos del conocimiento: agropecuario, silvicultura, pesca y veterinaria; ciencias naturales, matemáticas y estadística; ciencias sociales, periodismo e información; salud y bienestar, y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Si las IES están abriendo más programas técnicos y tecnológicos es porque el país está necesitando con urgencia que se preparen en ese tipo de disciplinas, que podrán reactivar la economía y, por lo tanto, elevar el bienestar de las nuevas generaciones.

*CEO Sapiens Research.