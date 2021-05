Las carreras más demandadas del futuro

Según un estudio internacional, serán expertos en “blockchain”, en “machine learning”, en soluciones de movilidad, coordinador de bienestar y salud, y gestor de residuos.

La escuela de negocios internacional EAE Business School, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (Aedrh) y Foro Inserta, de la Fundación Once, publicaron el séptimo informe “EPyCE 2020: posiciones y competencias más demandadas”, que funciona como un observatorio de los cambios y las tendencias anuales en las competencias y posiciones más demandadas en el mercado laboral.

Esta séptima edición de “EPyCE” refleja la realidad del mercado de trabajo impactado por el COVID-19.

El estudio destaca que las posiciones del futuro serán las de experto en blockchain (6,79 %), machine learning (6,17 %), soluciones de movilidad (4,32 %), coordinador de bienestar y salud (5,25 %) y gestor de residuos (5,25 %).

“Como posiciones del futuro, que ya es presente, destacamos las relacionadas con el ámbito de la tecnología y el cambio climático, ligado a la agenda 2030”, señala Pilar Llácer, autora del estudio y Head of Research del Work of the Future Centre, de EAE Business School.

Actualmente, las 10 posiciones más demandadas son operarios cualificados, data science, ingeniero informático, big data, programador informático, delegados de venta, desarrollador de negocio, ingeniero industrial, médico y account manager.

“Destaca la subida de casi 7 puntos de los operarios cualificados, que pasa de la octava posición a la primera, relacionados con el ámbito de la construcción y servicios, en plena demanda por las consecuencias de la pandemia”, enfatiza Pilar Llácer.

“La tendencia de posiciones relacionadas con el ámbito de la ingeniería y la tecnología se mantiene respecto al año pasado, muy en especial los relacionados con la ciberseguridad, marketing digital y, en especial, e-commerce. Por otro lado, el ámbito de logística, las posiciones que controlan el flujo de bienes y servicios desde el punto de origen al punto de consumo se confirman como una de las más demandadas”, añade la autora del estudio.

Las posiciones más demandadas se agrupan en el sector de la tecnología, que se sitúa en el primer lugar, con un 32,14 %, subiendo casi 10 puntos respecto al año 2019; en segundo lugar se encuentra comercial, con un 20 %, con un descenso de 6 posiciones y, por último, destaca el incremento de 7 puntos de los operarios cualificados.

Las competencias más demandadas

El informe “EPyCE” también recoge las competencias más demandadas para las posiciones júnior: el compromiso, la iniciativa, la proactividad y la capacidad de aprendizaje. En las posiciones sénior, las competencias más demandadas son flexibilidad, adaptación al cambio, innovación, gestión de diversidad, visión estratégica y capacidad de aprendizaje.

El grado de automatización de las posiciones actuales en la empresa y sobre las del futuro es otro de los puntos que tienen en cuenta el estudio.

Respecto al grado de automatización de las posiciones, destacan como más automatizables la de desarrollador web, especialista en sistemas de información, data science, desarrollador aplicaciones multimedia, programador informático y big data.

Las menos automatizables son: especialista en asuntos reguladores, visitadores médicos, gerente de acceso al mercado, asesores médicos y médicos.

“Estos resultados difieren de los del año anterior, que se daba más enfoque al área administrativa y ahora las posiciones relacionadas con tecnología son más susceptibles de ser automatizadas”, señala Llácer al respecto.

