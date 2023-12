Los derechos de la niñez se garantizan con igualdad y en la diversidad

El concepto de discapacidad pasa también por un visibilizar y apropiar la diversidad. /Cortesía ICBF Foto: Cortesía ICBF

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2022, en Colombia el 5,29 % de la población (2,5 millones de personas) tienen algún tipo de discapacidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, fue ratificada por Colombia y sus mandatos son vinculantes en ordenamiento interno. La CDPD ordena al Estado colombiano a materializar los derechos de las personas con discapacidad bajo el principio de igualdad. Además, recalca que la discapacidad se encuentra en la sociedad y no en las personas, es decir, la discapacidad está en las barreras físicas, de comunicación o en las actitudes que impiden que las personas con discapacidad gocen de sus derechos como todas las demás personas.

Respondiendo a este escenario, el Plan Nacional de Desarrollo PND 2022- 2026 «Colombia potencia mundial de la vida» busca dar a las poblaciones históricamente excluidas, incluyendo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, condiciones que reconozcan su derecho a vivir con dignidad y a hacerlo en un contexto de igualdad y no discriminación. Entendiendo además que su desarrollo, pleno e integral a lo largo del cuso de vida, contribuyen en la construcción de un país con mayor justicia social.

En este sentido, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentará, mañana en el Planetario de Bogotá, la «Estrategia de participación e inclusión ICBF avanza hacia un país sin barreras», documento que describe la hoja de ruta para la aplicación del enfoque de discapacidad de manera transversal en todas las acciones y programas de la entidad, con el propósito de promover la inclusión y garantía de derechos en igualdad de condiciones para niñas, niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad.

Esta estrategia, en línea con los propósitos de la Convención, pondrá en marcha un “doble enfoque” de discapacidad que, por un lado, incorporará la discapacidad en todos los procesos, aspectos y entornos del ICBF; y al mismo tiempo promoverá acciones específicas que posibiliten la participación conjunta de personas con y sin discapacidad en la generación de culturas de paz, en donde cada uno se reconoce como sujeto de derechos.

Y es que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad requiere de un trabajo articulado y del mandato de corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y el Estado. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad tienen derecho a crecer en un entorno familiar, a participar y vivir en comunidad, en entornos educativos, deportivos y sociales y su participación debe ser real, incidente y trasformadora.

Ahora bien, el concepto de discapacidad pasa también por un visibilizar y apropiar la diversidad. Justamente en la diferencia está la riqueza y desarrollo del país. En reconocer que la niñez y adolescencia tiene derecho a participar activamente en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas y programas que les involucren.

“La diferencia es lo natural, y lo normal es sólo una ideología porque es construida, armada y tejida por algunos seres humanos que decidieron qué es ser normal. Los seres humanos con Síndrome de Down, por ejemplo, son normales, los que llaman locos son normales, los que llaman discapacitados (no me gusta la palabra) son normales, todos somos normales y maravillosamente diferentes”, recalca la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

Continuar visibilizando a las personas con discapacidad desde sus derechos, especialmente el de participar en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, y causar impactos reales que permitan hacer de Colombia un país sin barreras es la apuesta del ICBF y del Gobierno Nacional.

La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una oportunidad para poner sobre la mesa una discusión que es competencia de todos y todas, y que nos llama al compromiso colectivo de promoción, garantía y protección de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad en Colombia.