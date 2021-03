Los profesionales que necesita el mundo

El país se ha convertido en un líder de la región en el desarrollo de soluciones y software, lo que ha llevado a las organizaciones a la búsqueda de talento humano para trabajar en el área, el problema reside en que la demanda está superando la oferta y se ha generado una brecha.

No es un problema sencillo de resolver y -mucho menos- que aplique solo a Colombia. Lo que genera inquietud es que, si el país quiere seguir siendo un líder en la región en el desarrollo de software y soluciones, tiene que empezar a cerrar esa brecha que genera la necesidad del talento humano por la demanda que realizan las empresas y la falta de personal preparado.

También vale la pena destacar que el mundo se está transformando y las profesiones también lo están haciendo, por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, el 50% de todos los empleados a nivel global requerirán volver a formarse para 2025, pues la adopción de la tecnología acelerará esta necesidad, donde el diseño, programación, uso, monitoreo y control de la tecnología, están entre las habilidades laborales del futuro.

Sobre este asunto, Adriana Botelho, CEO de KeepCoding, destacó: “Hay un claro tema de oferta y demanda, pero también de calidad; según cifras de Fedesoft, el déficit está por alrededor de las 60 mil personas. El número de profesionales requeridos en el ámbito TI es superior al de personas formadas, no solo pasa en Colombia”. Esto ocurre, porque, por un lado, aún se siguen eligiendo carreras tradicionales diferentes a las ingenieras, y por otro lado, está el hecho de que muchas veces, incluso, los alumnos de las ingenierías, no salen con el conocimiento actual que requiere la industria. Eso amplía la brecha entre la demanda de la industria versus lo que genera la formación en universidades o instituciones tecnológicas. Y ha traído como respuesta una explosión de cursos en áreas de TI en los últimos años.

En ese orden de ideas, Botelho, señaló que se debe tener mucho cuidado a la hora de elegir el lugar para hacer cualquier proceso de formación, sobretodo si el objetivo es formarse de cara a poder trabajar profesionalmente en el sector. Hay una gran carencia de profesionales en programación y tecnología, es cierto, pero todavía es más crítica el vacío de buenos profesionales. En general, el problema de calidad del profesional está asociado a la falta de bases sólidas de conocimiento o desactualización.

Es importante que las personas tomen capacitaciones en instituciones que trabajen muy bien las bases de conocimiento y, para eso, es necesario saber identificarlas y filtrarlas ante una amplia oferta de opciones, novedades, modas, etc. para centrarse en lo que de verdad aporta. Además, es clave que contraten personal experto, que sean profesores vinculados, activos en la industria y solventes en las tecnologías que van a enseñar, que no sean puramente teóricos o académicos. Es un sector muy rápido y no hay como mantenerse -realmente- actualizado sin trabajar diariamente con dichas tecnologías.

Los desarrolladores de software, programadores, científicos de datos y especialistas en ciberseguridad tienen que superar una curva inicial de aprendizaje a veces algo íngreme, y necesitan de un proceso para asimilar y consolidar mediante práctica ciertas habilidades y ser -verdaderamente- expertos para destacarse en el sector, para ello obtener la mejor educación y formación posible es la mejor herramienta para catalizar este proceso.

“Para una reactivación económica exitosa se necesita talento y por eso desde KeepCoding queremos aportar formando profesionales con capacidades excepcionales en TI también en Colombia. El país venía teniendo una importante dinámica de crecimiento en su economía, desde el Gobierno se vienen promoviendo brillantes iniciativos para aumentar el crecimiento del sector, el acceso a tecnologías en ciudades en regiones que fomenten el emprendimiento y la formación tecnológica es clave en lo público como en lo privado”, destacó Botelho.

Colombia es líder regional en la creación startup exitosas, de las cuales varias ya han sido denominadas unicornios, pero para seguir así necesita talento y educación, por eso se abre la posibilidad que las personas dirijan su mirada en este aspecto y se formen para solucionar los retos que presentan las sociedades en todo el mundo.

