“Manizales: la ciudad con las mejores cifras de Colombia”

Carlos Mario Marín Correa, alcalde de Manizales (Caldas). Foto: Cortesía

¿Cuáles fueron los principales retos que encontró?

El principal reto de un gobernante en Colombia es convencer a la gente de los planes a largo plazo. Los mandatarios no hacen apuestas a futuro, porque no alcanzan a cortar las cintas. Entonces, convencer al ciudadano de que vaya a ese ritmo, de que las ciudades tienen que evolucionar a pasos agigantados, no es fácil. Tomé una decisión muy compleja: hacer una minirreforma tributaria local. Implementé el Catastro Multipropósito, ningún alcalde en la historia de Manizales se había atrevido. Cuando fui concejal, el último presupuesto aprobado de la ciudad fue de $519.000 millones; hoy lo llevo en $1 billón, lo duplicamos. El próximo alcalde tendrá el presupuesto más grande en la historia de Manizales, con la calificación financiera más alta: AAA y F1+ Fitch Rating, y las finanzas más sólidas, como en Barranquilla. Estamos a la altura de las grandes ciudades de Colombia. El reto es que uno pueda poner a la gente en la misma conversación.

¿Qué proyectos se destacan de su gestión en Manizales?

Planteamos un gobierno para solucionar los problemas de la ciudad de manera estructural y convertirla en una capital de corte europeo. Una transformación de 20 años. Hoy, Manizales es una de las dos ciudades más seguras del país, según cifras oficiales, y también la más transparente, según Colombia Compra Eficiente. En 2019 recibí a Manizales en la posición 18 en desempleo y cerramos el 2022 siendo una de las dos ciudades con más trabajo del país. El éxito en la seguridad lo logramos trabajando con la Policía, pero además transformando los entornos urbanos. Mejoramos 101 parques, bulevares y cuatro kilómetros de ciclorrutas. Iniciamos la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y el Sistema Integrado de Transporte (SITP), con el que le dejo a Manizales una nueva línea de Cable Aéreo para conectar la ciudad y otros municipios de Caldas con las universidades. Colombia Líder acaba de preseleccionarnos como uno de los finalistas a mejor alcalde del país en el periodo 2 0 2 0 -2 0 2 3.

Manizales es líder en empleo y lucha contra la informalidad en el país. ¿Cómo lo consiguió?

Nunca en la ciudad se había generado tanto empleo. Hoy tenemos el máximo histórico de gente trabajando: 228.000 personas, según el Dane, y somos la ciudad con más puestos de trabajo formales del país. Lo logramos con cuatro estrategias. La primera de la mano con los empresarios. Son ellos quienes movilizan la economía. Invertimos $120.000 millones con Bancóldex para reactivar rápido las empresas tras la pandemia. Lo segundo fue fortalecer el tejido productivo, al pequeño y mediano comerciante le dimos las herramientas para que se formalizara. Trabajamos con la Cámara de Comercio con el fin de que ellos sean parte del Estado y tengan marcas registradas. El tercer paso fue crear una agencia de empleo joven de la Alcaldía, en compañía de Confa. Así pusimos en el radar las ofertas de la ciudad, lo que nos permitió promover el empleo juvenil. Por eso, pasamos de estar entre los últimos puestos a ser la primera ciudad de Colombia con más empleos para los jóvenes. Finalmente, implementamos el pacto por la reactivación, la apuesta más grande en infraestructura de los últimos 20 años en Manizales con el que generamos a través de la obra pública, miles de empleos.

¿De qué se trata la iniciativa del Laboratorio de Innovación Pública y cuál es su importancia?

Es una plataforma de datos abiertos que se ha convertido en un modelo de transparencia internacional, en la que los ciudadanos de Manizales, el país y el mundo pueden hacer seguimiento de nuestra gestión. Tiene datos de inversión, ejecución, localización geográfica de obras, estado de las mismas, contratistas, interventores y más indicadores que contribuyen al acceso de información pública. Gracias a esta plataforma, Manizales fue finalista de los Smart City Awards, los premios a ciudades inteligentes del mundo al lado de Londres y Wuhan, dos grandes capitales. Recibí una ciudad gobernada por el clan de las marionetas de Mario Castaño y la entrego como una de las más transparentes y plurales en sus contrataciones del país, según Colombia Compra Eficiente.

Usted afirma que le deja a Manizales un legado para los próximos 20 años. ¿En qué consiste?

Hemos inaugurado 300 obras. Además, dejo una ciudad pensada para las próximas dos décadas mediante el Campus Manizales. Parques, bulevares, ciclorrutas y otros espacios diseñados para aportar bienestar y calidad de vida. Estamos ejecutando obras estratégicas como la Línea 3 del Cable, que conectará la ciudad de sur a norte en 12 minutos; la PTAR, que descontaminará las aguas del séptimo río más contaminado del país; los intercambiadores viales de Los Cedros y Los Cámbulos, que fortalecerán la movilidad convencional en puntos críticos. También la transformación del parque Faneón y El Arenillo, el segundo más grande de la ciudad; la reconstrucción de la escuela Juan XXIII, el edificio patrimonial en bahareque más grande de Colombia que estaba abandonado; el bulevar de la 48 y el de la calle 19, que conectará el Centro con una de las universidades más importantes mediante bulevares y una cicloruta elevada como en Copenhague, Dinamarca; los escenarios deportivos, los coliseos mayor y menor, que no se intervenían desde hace 34 años y el patinódromo del Bosque Popular; la modernización del alumbrado público para reemplazar 17.500 luminarias amarillas contaminantes por luz blanca LED más eficiente y ecológica. Hicimos también obras que eran deudas históricas con las zonas vulnerables, como la vía Guri Guri, la cual era un dolor de cabeza para los conductores y personas que accedían con dificultad a dicho sector. Construimos puentes en zonas marginadas (Puente del Barrio Galán), que por la falta de conectividad no podían llegar la Policía, ambulancias y bomberos.

¿Qué mensaje le gustaría dejar en su paso por la Alcaldía?

Que el liderazgo hay que gastárselo. Los líderes deben tomar decisiones sin miedo a la crítica, porque con el tiempo la gente le dará la razón al legado. Estoy completamente seguro de que los años nos darán la razón por los números que hoy tiene la ciudad y por la manera en la que se está transformando, como una oruga en mariposa.