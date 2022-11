Martha Amor lanza libro de cuentos sobre el amor en tiempos de redes sociales. Foto: Cortesía

Un compendio de 12 cuentos que atraviesan el alma, así lo define la autora. “Las mujeres que lo han leído me han dicho que les produce dolor, o que les recuerda un amor ‘tóxico’. Los hombres en cambio sienten algo de culpa, dicen que han sido todos o la gran mayoría de los ‘Saud’ que aparecen en el libro y cuya repetición tiene que ver con el título ‘Todos tienen el mismo nombre’”, cuenta Martha Amor, su autora.

El título se convierte en una clara alusión a la manida, generalizada y falsa afirmación ‘todos los hombres son iguales’- convirtiéndose en una interpelación al machismo y una crítica directa a él, como también a la idea del amor romántico.

“No es correcto generalizar, un lector me dijo que sus impresiones tienen más que ver con su responsabilidad frente a la educación que le da a su hija, lo inspira para formar a una mujer “libre”, y me encanta ese punto que pone en perspectiva cómo percibe un hombre, en una sociedad machista, a una mujer completamente emancipada, a lo que algunos me responderían que con algo de miedo e intimidación, son las reflexiones de las que quiero se hable aquí en Cartagena, ciudad cosmopolita y mojigata” comenta la autora.

El título ha sido muy curioso para muchos. “El lector acucioso se da cuenta cuándo Saud es el mismo, y cuándo es otro personaje. Es como una trampa y una complicidad con los lectores que quieren ir más allá de lo que se lee a primera impresión”, afirma Amor.

Esta obra fue lanzada oficialmente el viernes 28 de octubre, a las 5:30 p.m., en el Palacio de la Proclamación. Habrá un conversatorio con el escritor y periodista cultural Orlando Oliveros Acosta.

Su inspiración

La autora explica que la ficción es la posibilidad de recrear la vida sin censuras, “el arte nos permite ser contestatarios, rebeldes, despojarnos de la corrección política y llamar las cosas por su nombre, amortiguando las consecuencias de esa osadía”.

‘Todos tienen el mismo nombre’ nació en pandemia, justo cuando la humanidad se vio obligada a vivir el encierro, allí Martha encontró el tiempo para escribir, en medio de emociones como la incertidumbre y el miedo.

Es un libro con una mirada y tono femenino que no escapa a situaciones que han podido vivir muchas mujeres y hombres en su cotidianidad, ese es el gancho, pero a partir de allí, viene lo más interesante, aparece esa voz, que es como una consciencia que no sabe nada, que no es moralista, ni superior, que es tan humana como los personajes y que puede confundirse y fallar otra vez.

“La literatura exige creatividad, recursividad e inventiva, es un reto enorme entender las complejidades de la existencia humana desde donde se expresa la vida, y llevar al lector a ese universo complejo, de manera sencilla y diáfana y con esa extraña sensación de que está descubriendo algo nuevo, aunque realmente no sea así”, asegura Amor.

Los personajes terminan siendo muy de carne y hueso con sus dolores y emociones al desnudo. Las historias generan la curiosidad de llegar al final, descubrir matices y alejarse de las generalizaciones gracias a los giros de cada una.

“Ha sido difícil intentar reproducir los códigos del lenguaje usado en las redes sociales por las nuevas generaciones, no estoy segura de que lo haya logrado, pero parte del ejercicio ha sido encontrar un tono que conecte con estas audiencias”, explica Martha.

¿A quién va dirigido?

Estos cuentos fueron pensados para un público joven, aunque tiene contenido sexual, considera su autora que ya eso no debería ser un tabú para nadie. “Desde muy joven se experimenta la sexualidad, debería entonces estar un poco más normalizada, precisamente para ejercerla con mayor responsabilidad”.

El lenguaje en el libro es bastante vertiginoso, la trama se desenvuelve de forma muy rápida, la autora siente que el mundo de hoy invita cada vez menos a una lectura sosegada, y que los jóvenes se alejan de narrativas rimbombantes, cargadas de léxico en desuso y descripciones extenuantes. “Hay literatura para todos los gustos, hay quienes quieren explorar un lenguaje profuso y otros sedientos de uno sencillo y directo.”

“Pienso que el tiempo que gastan los jóvenes en redes sociales indica un poco el tipo de contenidos con el que podrían conectarse, nunca he creído en la “dictadura” de las audiencias, no lo hice en UdeC radio, no lo hago ahora, pero sí creo que analizar tendencias nos da pistas de cómo conquistar públicos y cómo invitarlos a un mundo que nos permite resignificar el universo, ser reflexivos y nutrir nuestro pensamiento, hay que crear estrategias para que la gente lea más”, puntualizó la escritora, Martha Amor.

Acerca de Martha Amor

Martha Amor es comunicadora social y periodista, magister en Cultura y Desarrollo, y especialista en Gestión Pública. A lo largo de su vida se ha dedicado a comunicar en los medios y en el entorno organizacional. Sin embargo, en las últimas semanas dio a conocer su nueva faceta de escritora de ficción donde invita a la deconstrucción del amor romántico.

Cabe anotar que Amor Olaya fue la directora y fundadora de la emisora de la Universidad de Cartagena por cerca de ocho años. Ahí tuvo la posibilidad de ganar varios premios de periodismo a nivel nacional e internacional. También fue columnista de El Universal y Blogger de El Tiempo, siendo reconocida por la encuesta de Cifras y Conceptos como una de las columnistas más leídas en el Caribe colombiano.