Más del 86 % de los reportes registrados en ReportesMED ya han sido gestionados

La aplicación ReportesMED registró un total de 86.353 reportes en sus diferentes categorías. Es una herramienta gratuita, de fácil manejo y muy intuitiva. Foto: Cortesía

La tecnología cada día se asienta de forma más permanente en los hogares y en los distintos sectores económicos, y, en muchas ocasiones, facilita acciones y contribuye con la calidad de vida de millones de personas.

Pensando en esto, y como parte de una apuesta tecnológica que les permita a los ciudadanos de Medellín ser actores en la identificación y solución de diferentes problemáticas, la Administración Distrital creó la aplicación ReportesMED, la cual en este cuatrienio registró un total de 86.353 reportes en sus diferentes categorías.

Más del 86 % de estos reportes ya han sido gestionados, es decir 74.842 de los registrados. A su vez, se están gestionando 6.869 de ellos, para darle una respuesta oportuna al ciudadano que realizó el reporte y solución a la problemática que identificó, además de que 4.542 reportes más se encuentran pendientes por resolver.

Huecos y baches, lo que más quieren arreglar

De acuerdo con datos de la Secretaría de Innovación Digital, la categoría más común es la de huecos y baches, en la que se registraron 73.499 reportes este cuatrienio, información que ha contribuido a la meta de entregar una ciudad con Cero Huecos a diciembre de 2023 y a focalizar y priorizar los recursos en las zonas que más lo necesitan.

“ReportesMED es una herramienta tecnológica muy poderosa, a la cual esta administración le apostó durante estos cuatro años, para que se convirtiera en uno de los principales canales de participación de la ciudadanía, en ese proceso de construir la ciudad no que nos tocó, sino la que nos merecemos”, manifestó el secretario de Innovación Digital, Rivier Gómez.

Y agregó: “Para la Medellín Futuro, la tecnología ha sido un aliado fundamental que nos ha permitido poder transformar y mejorar la calidad de vida de las personas. Esta herramienta les permite a todos los ciudadanos reportar diferentes problemáticas en territorios”.

Durante este cuatrienio, la Secretaría de Infraestructura Física ha tapado más de 38.000 huecos, de los cuales 17.000 han sido reportados en la aplicación. En total, durante estos cuatro años se han registrado 41.287 huecos, de los cuales 12.219 eran duplicados y 10.405 fueron descartados por no competencia, porque no existen o la dirección es imprecisa, ya que la tecnología de la aplicación y las revisiones del personal de la secretaría permite hacer una depuración y focalizar las acciones en los sectores que sí tienen reportes reales.

Otras de las problemáticas solucionadas

Del total de reportes en la aplicación en todas sus categorías, 4.932 son de puntos críticos de basuras, 4.748 de alumbrado público, 1.394 de asentamientos irregulares, 1.278 de semáforos con fallas, 336 de contenedores de basura, 52 por mal parqueo, 250 de árboles y vegetación y 35 de la categoría ciclorrutas.

“La herramienta me parece super útil para nosotros, como ciudadanos, poder aportar y brindar soluciones de lo que se puede mejorar en la ciudad, y que la Alcaldía de Medellín tome esto como sugerencias por parte de nosotros. También me parece muy interesante y, pues, la verdad, muy chévere que se haga un seguimiento y que nos den una respuesta a nuestros correos, porque de cierta manera nos da a entender que no es un comentario al aire, sino que hay seguimiento y uno obtiene una respuesta ante lo sugerido”, dijo Marcos Cossio, usuario de ReportesMED.

A la fecha, la Secretaría de Innovación Digital ha sensibilizado a más de 2.000 personas de diferentes comunas sobre el uso de la aplicación, mostrando que es una herramienta gratuita, de fácil manejo y muy intuitiva; además de que está disponible tanto en Apple Store como en Play Store y, constantemente, está en actualización de nuevos reportes de servicio a la ciudadanía.

Las comunas con más reportes en la app son La Candelaria, Belén, Robledo, El Poblado y Laureles/Estadio, seguidas de Guayabal, Castilla, Buenos Aires, Villa Hermosa, La América, Aranjuez, Manrique y Doce de Octubre.

Tenga en cuenta que actualmente, esta aplicación acumula más de 50.000 descargas en las diferentes tiendas de aplicaciones tecnológicas. ¿Qué espera para descargarla?