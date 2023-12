Medellín, una Ecociudad comprometida con la protección y el bienestar animal

La Administración Distrital instaló 500 ecohuertas y ofertó capacitaciones para que las personas aprendan a manejarlas. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín sigue comprometida con mejorar el medio ambiente de todos sus habitantes, recuperar espacios para la flora y proteger la fauna de la ciudad. La alcaldía de la capital de la montaña también tiene una serie de proyectos para estrechar su relación con los animales de compañía. Los rescates, la asistencia médica y el respeto por su vida son los pilares en los que se fundamentan las políticas públicas de la Administración Distrital actual.

En 2020, al inicio de la actual administración de Medellín, la ciudad contaba con 13 reservas naturales. Hoy, cuatro años más tarde, son 16. Adicionalmente, les ha brindado fortalecimiento técnico a 4.000 recicladores (1.000 con certificados de competencias laborales) para mejorar sus condiciones de trabajo.

La alcaldía cuenta con un grupo de 37 guardacuencas. Además, en los cerros tutelares de El Volador, La Asomadera, Nutibara, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces y Santo Domingo se adelantan acciones para la restauración, mantenimiento, monitoreo y apropiación social de la biodiversidad, así como con las reservas forestales protectoras de Río Nare y Regional Alto de San Miguel.

“Podemos invitar a más gente a que venga a visitarlos, porque van a encontrar un lugar limpio y si van a traer residuos que se los lleven con ellos. Es súper lindo y se tiene una vista muy bonita de la ciudad. Es un lugar verde, muy bien cuidado y, aunque no he tenido la fortuna de ver mucha fauna, sí lo he visto bastante bonito. El compromiso es que mantengamos todo limpio y lo cuidemos para que más visitantes lo encuentren como lo encontramos nosotros”, declaró Karina Fernández, visitante del Cerro Nutibara.

Todas estas acciones de gestión ambiental en los cerros tutelares fueron posibles gracias a una inversión de $19.350 millones. Además, la plantación de 18.000 árboles en zonas urbanas y rurales de la capital antioqueña ha mejorado la calidad del aire de todos los medellinenses. $50.000 millones fueron destinados a la poda, limpieza del cauce, prevención de inundaciones y deslizamientos de 358 quebradas.

“En la consolidación de Medellín como una Ecociudad, le estamos entregando a la comunidad importantes resultados, como el aumento de nuestras áreas protegidas, lo cual nos permitirá la conservación de nuestros ecosistemas estratégicos y el hábitat de diferentes especies de fauna y flora. Formulamos el Plan de Acción Climática Medellín 2020-2050. Además, Medellín fue certificada por primera vez como una de las ciudades más arboladas del mundo y primera en el país en obtener bonos de carbono para la mitigación del cambio climático. Alcanzamos una reducción histórica de las emisiones de gases de efecto invernadero superiores a las 400.000 toneladas de CO₂, una reducción del 6 % frente a 2019″, expuso la secretaria de Medio Ambiente, Vanesa Álvarez Restrepo.

El Plan de Acción Climática de Medellín 2020-2050 desarrolla estrategias junto a 235 empresas comprometidas con crear un territorio bajo en emisiones de carbono.

Por otro lado, la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) es uno de los puntos más importantes en la agenda ecológica de la administración. Por esto, se firmó el Acuerdo de Acción por el Clima, con el Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM).

Escombro Cero es otro programa de la Alcaldía de Medellín que garantiza la recolección gratuita de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES). Todo lo anterior con la colaboración de 32 pequeños transportadores y 41 motocargueros.

En 2023, el Comité de Aseo y Ornato realizó 170 intervenciones, para un total de 550 en los últimos cuatro años. Esto embellece y mejora los corredores viales como el tramo del tranvía Ayacucho, los deprimidos, parques y espacios públicos. Adicional, líderes, comerciantes y la comunidad en general asisten a jornadas de educación y sensibilización. Completan 25.255 personas aproximadamente.

“Me parece que esta administración se ha puesto la mano en el bolsillo y ha traído cosas buenas al bulevar de la 68. Esta intervención es muy buena y ningún alcalde lo había hecho. Los comerciantes nos vamos a comprometer a seguir lavando nuestras aceras y a embellecer nuestro corredor turístico para que las familias puedan disfrutar”, aseguró la comerciante del bulevar de la 68, Olivia Tobón.

La enseñanza de buenas prácticas ambientales llegó a 4.569 hogares y se entregaron 93 estufas eficientes. 214 empresas pudieron gozar de la instalación de 155 paneles solares y 144 sistemas de aguas lluvias. Y, finalmente, 500 ecohuertas fueron entregadas y se puso a disposición de la comunidad capacitaciones para el manejo de este tipo de cultivos.

Protección y bienestar animal

Adicionalmente, la Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, ha ayudado con rescates, atención clínica y campañas de sensibilización a 4.367 animales, 10.736 registros e identificaciones de microchip y 18.056 intervenciones gratuitas para controlar la natalidad de perros y gatos.

Con la creación de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, se puso en marcha la política integral de atención prioritaria a animales de compañía. Esta cartera tiene a su cargo el Centro de Bienestar Animal – La Perla, el cual es el albergue de animales más grande de Antioquia, a donde llegan los animales heridos y atropellados que son rescatados. También las hembras gestantes y lactantes de cachorros.

El Centro de Bienestar Animal – La Perla tiene servicios de clínica, hospitalización, cirugía, esterilización y alojamiento de felinos y caninos. Hay actividades de promoción de adopción, educación y sensibilización sobre el cuidado responsable y respetuoso de los animales. Algo que aporta a la protección y cuidado de la fauna.

Se han hecho más de 54.000 intervenciones quirúrgicas gratuitas en pro del control de natalidad de perros y gatos en los estratos 1, 2 y 3. En todo este trabajo de la Alcaldía de Medellín, fueron adoptados 4.036 animales de compañía, 55.927 personas han recibido información sobre el cuidado de los animales.

Se adecuó el Refugio de Vida Silvestre Aguas Frías. Este cuenta con cerca de 111 hectáreas para el disfrute de la biodiversidad y 78 de estas dedicadas al refugio.

Por último, la capital de la montaña firmó memorandos de entendimiento con Bogotá, Barranquilla, Cali, Buga, Villavicencio, Riohacha, Popayán, Chinchiná y Cundinamarca para compartir conocimientos de todas las iniciativas para la protección animal.

“Me parece muy interesante que la Alcaldía de Medellín realice actividades de bienestar animal. He visto jornadas de esterilizaciones en mi barrio y de adopciones en los centros comerciales. Quiero agradecer por este tipo de actividades por el bienestar animal y qué rico sería que la ciudadanía continúe participando”, dijo María Camila Rentería, habitante de la ciudad.