Para los amantes del whisky, llega a Colombia The Macallan M Collection 2022

Esta colección estará disponible en Colombia y todo el mundo, incluyendo The Macallan Estate. Foto: Pixabay

Colombia avanza en el camino de cultivar un público conocedor y amante de las buenas bebidas. Esta vez fue el turno de The Macallan, la tradicional casa de whisky escocesa, la cual presentó su última serie de whiskies de edición limitada, nombrada The Macallan M Collection 2022. Compuesta por Macallan M, Macallan M Black y Macallan M Copper, cada expresión celebra lo que la marca denominó los “Seis Pilares de la destilería de Speyside”, es decir, las piedras angulares de los distintivos y excepcionales whiskies single malt, los cuales comprenden el color natural, la maestría, los alambiques de cobre que se han utilizado desde su fundación en 1824., la finca, las barricas de roble y el añejamiento en barricas sazonadas con jerez.

En una reciente presentación en un exclusivo evento en Bogotá, la compañía le dio a Colombia la posibilidad de ser uno de los primeros países de la región en probar la bebida. Una bebida que combina los elementos del arte, el diseño y la tecnología, The Macallan M Collection explora la precisión y la artesanía que implica el proceso de fabricación de esta colección.

Los decantadores, que representan visualmente los Six Pillars de la marca, fueron creadas en colaboración con el director creativo Fabien Baron y el fabricante de cristal francés Lalique. Concebidos por Baron, presentan seis facetas, mientras que Lalique plasmó más de 130 años de excelencia en diseños “llenos de refinamiento y una claridad impecable”. Los decantadores se presentan en un exclusivo empaque que hace referencia a estos pilares y se obtienen de forma sostenible en Escocia.

Para crear una serie gráfica y audiovisual, The Macallan ha colaborado con el renombrado fotógrafo de moda Nick Knight, quien ha destacado durante cuatro décadas por su estilo abstracto y expresionista. Sus imágenes capturan la colección en bloques de hielo como homenaje a la conexión intrínseca de The Macallan con la naturaleza y el río Spey que atraviesa The Macallan Estate.

“Nuestros seis pilares encarnan todo lo que es único de nuestro legado, y juntos apuntalan la reconocida calidad y el rico carácter de nuestro whisky, y The Macallan M Copper cuenta la historia de estos atributos únicos. Estamos dedicados a la excelencia sin compromisos, y orgullosos de colaborar con Fabien Baron y Lalique para dar vida a estas extraordinarias expresiones, y con Nick Knight para crear un dramático mundo visual para la colección”, comparte Jaume Ferras, Director Creativo Global de The Macallan.

The Macallan M 2022 Release

M tiene un color natural, resultado de los mejores ingredientes 100% naturales y de las excepcionales barricas de roble sazonadas con jerez. Se trata de una bebida espirituosa poco común que personifica la transparencia, el tono inusual del whisky claro se enfatiza honestamente a través de su decantador de cristal Lalique hecho a mano. El carácter pleno de M presenta notas de chocolate, regaliz de hierbas, crema inglesa, ricos frutos secos y especias de madera, una nariz de cereza negra dulce, azúcar demerara, roble pulido, cuero y vainilla y un ABV de 45%.

The Macallan M Black 2022

Reflejando la dedicación de The Macallan a la maestría y la confianza inquebrantable en su oficio, se eligieron barricas raras, de color negro, que contienen espíritus pelados para crear esta expresión única. El color se complementa con un decantador de cristal negro de Lalique que refleja el humo de la turba en el whisky. Una expresión suavemente ahumada, muestra un rico color natural de amanecer dorado y es un equilibrio armonioso del carácter clásico de The Macallan con una inesperada nota de turba, dando como resultado un complejo whisky de malta para saborear. También se pueden detectar en esta mezcla del 46% frutas secas y frescas, higos melosos y jengibre especiado.

The Macallan M Copper 2022 Release

Una oda a los alambiques curiosamente pequeños que siguen siendo la clave para la elaboración del precioso espíritu de The Macallan hasta el día de hoy, esta mezcla es un punto de partida totalmente nuevo para la destilería. Marcando el trascendental paso de la industria a los alambiques de cobre, el color dorado natural hilado de este whisky actúa como un homenaje a la historia del licor. Vibrante y elegante, los sabores creados en los alambiques pasan a primer plano, con un revestimiento en paladar robusto, que rebosa frutosidad con un toque de sabor dulce a malta y malvavisco. Se embotella en un decantador de cristal artesanal de color cobre de Lalique, con una graduación de 42%.

Kirsteen Campbell, whisky maker de The Macallan, expresa: “La Colección Macallan M nos da la oportunidad de contar de forma clara y emotiva la historia de los seis pilares de The Macallan, que reflejan la herencia, la artesanía y la excelencia sin concesiones que han distinguido a nuestro single malt durante casi 200 años”.

Campbell agrega: “Estamos orgullosos de haber creado los tres primeros lanzamientos de la colección” y agregó que “M muestra el color natural de The Macallan, M Black se centra en nuestra maestría y M Copper destaca los curiosamente pequeños alambiques de la destilería que siguen siendo clave para la elaboración de nuestro preciado espíritu hasta el día de hoy”.

Precios

The Macallan M Collection 2022 se venderá en el país entre 34.000.000 y 39.000.000 pesos. Esta colección estará disponible en Colombia y todo el mundo, incluyendo The Macallan Estate, las boutiques de los aeropuertos de The Macallan, hoteles y bares de lujo y minoristas.