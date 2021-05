“Rómpela”, una obra que inspira y reta a los emprendedores

Carlos Mora, en su nuevo libro acompaña a las personas a descubrir el ADN del emprendedor y más en tiempos de la era digital.

“Un emprendedor es una persona persistente, terca y honesta con su propio trabajo”. Estas son las palabras que menciona con frecuencia Carlos Mora el autor del libro “Rómpela”, publicado por Peguin Randon House, en el que acompaña, como en una conversación cercana, a sus lectores para identificar si tienen ese ADN del emprendedor y dar luces de cómo desarrollar nuevas habilidades, centrarse en el objetivo e identificar qué se tiene en las manos.

A través de 235 páginas, el autor habla de sus emprendimientos en la época del colegio, sus fracasos, aciertos e ideas innovadoras que lo han traído hasta el camino que actualmente transita. Mora fue una de las primeras personas en Colombia que vio en el mundo digital una oportunidad para desarrollar nuevos negocios. En sus palabras “era ver hacía dónde se estaba encaminando el mundo, y sin duda alguna lo digital es el camino, como yo lo llamo, ahí está la fiesta, en el influencer marketing”.

Un negocio que hasta hace unos años parecía una locura y poco rentable, pero que con el tiempo ha dejado en evidencia que además de producir buenos resultados, impacta la vida de las personas, conecta, entretiene y educa. Por decirlo de alguna manera el boom de esta época, porque seguro si usted le pregunta a algún cercano si le gustaría ser influenciador seguro que su respuesta es afirmativa. Y como no, si con el acceso a internet, los avances en la tecnología y esa democratización que se ha dado, les permiten a las personas desde un dispositivo en cualquier parte del mundo generar contenidos y comunicar.

Pero ojo, parece que es un trabajo sencillo, que no requiere preparación y que es para todo el mundo, pero no es así del todo. Porque si bien todos podrían hacerlo, como afirma Mora, “es un trabajo que requiere de disciplina, paciencia, una buena idea, profesionalismo y trabajar en pro de la gente”. Para lograrlo el camino no es fácil, altos y bajos se presentarán y en ese mismo se requiere de un trabajo de introspección y honestidad. Ser honesto con uno mismo para reconocer en qué se es bueno, es clave para tomar y trabajar por la mejor decisión y ese emprendimiento que se quiere sacar adelante.

Javier De la Fuente Flores, Director Regional de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, señala que “los seres humanos nacimos emprendedores, no hay uno solo que no lo sea, lo que pasa es que no lo sabe. Además, malamente hemos definido al emprendedor como el que puede crear empresa o negocios y eso no es así”.

En palabras sencillas como lo explica De la Fuente: ser emprendedor es hacer que las cosas pasen, es llegar y tener la capacidad de observar el entorno, ver los problemas y volverlos en oportunidades. Es crear soluciones y llevarlas a cabo. Y eso se puede hacer en el área de trabajo, en la universidad, desde el gobierno y en la vida personal, desde los medios de comunicación o las plataformas digitales. Lo que se debe saber son cuáles son esas competencias y cómo desarrollarlas además de tener esa mirada crítica y visionaria.

En “Rómpela”, Carlos Mora habla de esa curiosidad, de formarse permanentemente y de aprender de quienes han tenido éxito en sus emprendimientos y en cómo han impactado la vida de millones de personas en el mundo. El autor en sus páginas deja en evidencia ese amor por la lectura, de saber escuchar, observar y analizar, determinante no solo para emprender sino para la vida.

Curiosamente llama la atención que cuando habla de emprendimiento también menciona la espiritualidad, las emociones y la profesión. Son esas tres áreas que no se pueden descuidar y que en cada momento de la vida se les dedica mayor o menor tiempo. “En la espiritualidad puedes obtener esa sabiduría para las decisiones que se deben tomar en el día y la excelencia en nuestra profesión es lo que marcará la diferencia y para ellos indiscutiblemente siempre tenemos que capacitarnos. En el libro recomiendo charlas TED, podcast, documentales o libros para nutrirnos y aprender”.

Son algunos tips para esos emprendedores o futuros emprendedores que están buscando un norte. Y es que, en Colombia, según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), publicado este mes, Colombia se ubica en la cuarta posición en la tasa de actividad emprendedora en etapa temprana (TEA).

De acuerdo con el informe global, entre las 35 economías mundiales que respondieron la encuesta a población adulta tanto en el año 2019 como en el 2020, 21 de los países experimentó una caída en este indicador. Sin embargo, los 14 restantes presentaron un importante incremento, entre ellos Colombia que escaló dos lugares, pasando del sexto al cuarto.

El TEA da cuenta de la actividad emprendedora por concepto del porcentaje de individuos, entre los 18 y 64 años, que se identifican como empresarios nacientes o empresarios nuevos con menos de 42 meses de operación, pagando salarios o cualquier otro tipo de remuneración a empleados y/o propietarios.

Aunque el estudio no da cifras del emprendimiento digital, es claro que también va en aumento y es uno de los que está liderando actualmente. En la obra “Rómpela”, los lectores podrán entender cómo funcionan los emprendimientos digitales, las oportunidades que se presentan con sus respectivos retos y unos tips para llevar a la realidad lo que se proponen.

Carlos Mora habla de las finanzas, liderazgo, crear historias, aprender a manejar el tiempo y sobre todo de encontrar esa autenticidad determinante para triunfar como influenciador. En sus palabras, “la pregunta que nos hacemos todos es como no ser uno más del montón. Ya hablamos de la honestidad para dedicar tiempo a saber en qué se es bueno y volverse experto. Pero también se debe armar un nicho, trasmitir ese conocimiento que se pose y generar valor y conectarnos con la gente. Ese realmente es el reto encontrar esa audiencia para educarla, motivarla y entretenerla”.

El autor habla desde la experiencia. Es manager de grandes influenciadores, entre los que están: Ami Rodríguez, Amara, Sofía Castro, Sebastián Silva, Javier Ramírez y Daniel Samper Ospina, por mencionar algunos. El mensaje de Mora es claro: “yo les quiero trasmitir a todas las personas que cualquier sueño que tengan en la cabeza, si tienen paciencia, dedicación, una buena idea, se saben comunicar, entienden a la audiencia y utilizan esto en pro de la gente, pueden conectarse con ellos y cambiar el mundo”

Sí cambiar el mundo, eso en parte hacen los influenciadores y le están aportando así muchos crean lo contrario. “Por ejemplo cuando se habla de ellos, muchos dicen que su contenido es banal, pero lo que no entienden es que ellos les hacen sentir a sus seguidores que todos somos capaces. Muchos youtubers son personas por quienes pocos hubieran hecho una apuesta; parecen ser personas con muy pocas probabilidades de ser exitosas, y cuando logran serlo, le enseñan al mundo que sí es posible”, se lee en el libro.

Pero como bien dicen, no se debe generalizar, pues en la vida se encuentran contenidos que aportan y otros que no. Acá el reto es promover emprendimientos que generen valor y puedan seguir cambiando el mundo. Y que los consumidores elijan esos contenidos de valor. “Rómpela” es toda una aventura y una inspiración para darle vida a los sueños.