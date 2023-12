Salud mental, sexual y hábitos saludables: prioridades de la Alcaldía de Medellín

Medellín ha mejorado su oferta de servicios con la que ha realizado 56.027 acompañamientos en salud emocional/ Cortesía Alcaldía de Medellín Foto: Cortesía

En la construcción de una ciudad inclusiva y que garantice la calidad de vida para todos sus habitantes, la Alcaldía de Medellín ha fortalecido la oferta de servicios de salud, en donde destaca su avance por promover la salud sexual, mental y los buenos hábitos que propendan por mejorar la calidad de vida de todos los antioqueños.

Es por esto por lo que desde 2020 y gracias a la oportuna gestión de la Secretaría de Salud, se han atendido cerca de dos millones de personas con acciones de salud emocional, hábitos de vida saludable, vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Covid-19, promoción y prevención de la salud reproductiva y la salud en general.

Acciones que han podido mejorar las cifras de embarazos en adolescentes, la tasa de fecundidad en adolescentes y protección de la salud emocional. De hecho, a octubre de este año, se han registrado 1.741 embarazos adolescentes, los que representa una disminución del 17,8 % al compararlo con el año pasado cuando fueron 2.120; y si se coteja con el 2019 la merma fue del 51,72 %, pues para ese año la cifra llegaba a 3.606 embarazos adolescentes.

También es de resaltar que en 2019 la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años era de 43,95 embarazos por cada 1.000 jóvenes, para 2022 fue de 26,71, y se espera que este año cierre cerca del 21. Este avance en las cifras se debe a las acciones intersectoriales que permitieron un abordaje integral del fenómeno y, en especial, al fortalecimiento de las estrategias educativas en salud sexual y reproductiva, y a la oferta de salud que, en estos casi cuatro años, suman más de 36.231 asesorías de anticoncepción y 35.792 implantes subdérmicos.

“La Alcaldía de Medellín, a través de estrategias de la Secretaría de Salud encaminadas a la salud mental, sexual y reproductiva y estilos de vida saludable ha impactado a más de dos millones de habitantes. En salud mental, entendiendo la importancia y la priorización para esto como una necesidad de ciudad, ha realizado estrategias como los Escuchaderos, Línea Amiga, Código Dorado, Tomarnos el Mundo, que han permitido mitigar esta problemática con una atención de más de 1.789.772 ciudadanos en actividades o estrategias colectivas e individuales”, explicó Mayelis De la Rosa Madrid, secretaria (e) de Salud.

En cuanto a salud mental, Medellín ha mejorado su oferta de servicios con la que ha realizado 56.027 acompañamientos en salud emocional. Con sus puntos móviles y fijos, en los Escuchaderos se han realizado 49.224 valoraciones e intervenciones breves. Asimismo, se tienen 6.803 acciones educativas que han impactado a más de 120.000 habitantes. Si usted desea conocer algunos de los 54 puntos de orientación psicológica disponibles en Medellín, puede hacer clic acá.

“He tenido una experiencia muy interesante con los Escuchaderos. He venido con un proceso durante algunos meses y hoy fue mi última sesión. Me voy muy contenta, porque recogí cosas interesantes que le sirven a mi vida. Estos espacios son recomendables para que vengan. De verdad que nos ayudan muchísimo. Quienes atienden allí son muy profesionales y nos ayudan a salir adelante con ciertas dificultades que, a veces, se nos presentan en la vida y que creemos que no tienen solución”, afirmó Janet Gómez, beneficiaria.

Y siendo conscientes de que la infraestructura hospitalaria juega un papel muy importante en la promoción de la salud, la Alcaldía de Medellín ha fortalecido este aspecto con una inversión cercana a los $171.000 millones, con el mejoramiento de la clínica Saludcoop de la 80, la unidad hospitalaria de Buenos Aires y Santa Cruz, y el fortalecimiento de toda la red de la ESE Metrosalud.

En este punto es importante recordar que, luego de ocho años de iniciar la demolición de la infraestructura existente y gracias a la priorización para mejorar y ampliar la red hospitalaria, la Alcaldía de Medellín este año abrió las puertas de la unidad hospitalaria de Buenos Aires, que cuenta con consulta externa, vacunación, farmacia y laboratorio.

En cuanto a la pandemia, la vacunación y la cobertura de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fue un reto pero hoy ya es la excepción, pues en el punto más crítico la Alcaldía de Medellín logró la articulación entre los actores más importantes del gremio, tales como EPS (Entidades Promotoras de Salud), IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), Gobierno Nacional, universidades y organizaciones sociales, con el fin de superar el Plan Mil y activar hasta 1.068 camas UCI para salvar miles de vidas.

Como parte de las estrategias institucionales para llegar a todos los puntos y aplicar 5.709.074 de biológicos (2.467.671 primeras dosis, 2.188.754 segundas, 1.052.649 entre el primero y segundo refuerzo y las dosis adicionales), la Administración Distrital implementó acciones extramurales como vacunación casa a casa, así como en parques recreativos, eventos, ciclorrutas, teatros, cines, universidades, empresas, conciertos, entre otros.

“Estaba caminando por el parque de mi barrio cuando me encontré a los chicos de Medellín Me Cuida Salud. Me acerqué a preguntarles qué era lo que estaban haciendo y me informaron que estaban en jornada de vacunación. Llevé el carné y me dijeron que me hacía falta una dosis adicional de covid-19. Además, me explicaron que es muy importante vacunarse, porque así prevenimos esta enfermedad, la mortalidad de la misma y, también, porque todas las vacunas salvan vidas”, dijo Laura Rodríguez, una de las favorecidas.

De esta manera la Alcaldía de Medellín cierra un cuatrienio en donde la salud mental, sexual y los buenos hábitos se volvieron la hoja de ruta para garantizar mejores condiciones de vida a los habitantes de Medellín y su área metropolitana.