Samsung deja ver su apuesta sostenible para conectar al mundo en el CES 2023

El CES, (Consumer Electronics Show) se realiazará del 5 al 8 de enero de 2023 en Las Vegas, Estados Unidos. Foto: Cortesía Samsung

Ser cada día más sostenible es de alguna manera algo que persiguen las marcas, ya sea con diferentes productos, dispositivos y hasta en sus líneas de suministro y logística. Ese derrotero de sostenibilidad y de poner al consumidor en el centro de todo es algo que resumen muy bien cada uno de los lanzamientos de Samsung, sus nuevas pantallas y dispositivos presentados en el inicio Consumer Electronics Show (CES) del 2023 (CES).

Unas horas antes del comienzo del evento de mayor influencia de la tecnología, desarrollado en Las Vegas, Samsung en una conferencia de prensa la firma de tecnología surcoreana presentó nuevos televisores y productos que armonizados a través de SmartThings buscan darle a los usuarios del mundo una manera más sencilla e intuitiva para conectarse en el hogar.

Por supuesto, uno de los focos son los nuevos modelos de smart TVs denominados Neo QLED, MICRO LED y Samsung OLED. Estas tres líneas están acompañadas de productos y accesorios de estilo de vida que destacan por brindar una alta cuota de personalización.

En cuanto a calidad de imagen, Neo QLED cuentan con el avanzado procesador Neural Quantum de Samsung, que es compatible con el televisor Quantum Mini LED-lit, el cual cuanto con un procesamiento de 14 bits y escalamiento de IA, lo que habilita funciones como control de luz adaptable a la forma y mejorador de profundidad real, estas dos funciones entregan una imagen tridimensional y realista. Los Neo QLEDs 2023 vienen con remasterización HDR automática, que a través de Inteligencia Artificial y en tiempo real, puede aplicarle efectos de alto rango dinámico, escena por escena, a contenidos de rango dinámico estándar.

Dentro de las nuevas herramientas en estos televisores vale la pena destacar que desde ahora los usuarios podrán ingresar a grupos de chat, reaccionar en tiempo real mientras disfrutan de cualquier contenido. Otra función nueva es ConnecTime, la cual sirve para realizar videollamadas entre los dispositivos conectados, entregando así una plataforma más grande para videollamadas en el televisor.

Pantallas con LifeStyle

En 2022, en Colombia la llegada de The Freestyle y The Premiere dejaron bien parada a la compañía surcoreana en llevar la experencia de una pantalla a diferentes superficies y tamaños. En este CES 2023, Samsung anunció la llegada de The Premiere 8K. Este proyector láser ahora entregará contenido en 8K a un máximo de pantalla de 150 pulgadas.

En esa misma línea, la firma anunció que ahora The Freestyle, el dispositivo flexible que proyecta en paredes y techos y que es posible llevar a cualquier parte por su reducido tamaño, ahora funcionará con Smart EDGE Blending, una función que permite usar dos The Freestyle al tiempo y ver contenido en una configuración 21:9 sin alineaciones ni ajustes manuales.

A esto se le suma Art Store, una nueva interfaz que entrega una experiencia de galería o museo al proyectar de forma más real diferentes obras de arte y dándole así una mayor personalización a quienes por ejemplo usan The Frame.

La búsqueda por una conciencia ecológica

Cada paso que la tecnología está tomando está puesto en ser más consciente del impacto que tiene en el medio ambiente, ya sea desde hacer que el proceso de fabricación sea más eficiente hasta reducir el empaque y cambiar la forma en que los consumidores usan sus productos.

“Las tecnologías que estamos presentando en CES 2023 colocan la sostenibilidad en el centro de la experiencia del usuario”, afirmó Moohyung Lee, vicepresidente ejecutivo y jefe del equipo de investigación y desarrollo del negocio de electrodomésticos digitales de Samsung Electronics. “Nuestra ambición es convertirnos en la marca de electrodomésticos más eficiente energéticamente a nivel mundial, y nuestros últimos productos y asociaciones ayudarán a hacer realidad la vida sostenible para más personas y más comunidades”.

Por eso, la compañía se puso como meta que para 2050 todos los negocios de Samsung y sus líneas de negocio estén pensadas y funcionen con energía renovable para así alcanzar cero emisiones netas de carbono. A corto plazo, la División DX hará la transición al 100 por ciento de energía renovable para 2027, para así lograr cero emisiones netas de carbono para 2030.

En cuanto a productos en este aspecto, en este CES 2023, Samsung anunció que reemplazará en un 20% de las piezas de soporte utilizadas para el control remoto Eco, al usar plástico reciclado que se destinaría al océano. Además, también se le está diciendo adiós a las baterías. Ya que ahora los controles remotos de los televisores tendrán en su tablero de energía latas de aluminio y cobre reciclados, reemplazando aproximadamente 12% de los materiales originales utilizados.

También se habló de una reducción en el impacto de la fabricación. Para esto desde ahora se diseñó un molde de inyección liviano que requiere menos materiales, con una estructura que puede reutilizarse, lo que reduce el consumo total de energía y las materias primas necesarias para la producción. También se consumirá menos tinta en los empaques, y utilizarán cinta de papel para reducir el uso de plástico en el embalaje de los productos. Y para complementar este punto, a través de SmartThings, los televisores 2023 de Samsung admiten el Modo AI Energy Saving, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar más energía con la posibilidad de poner en modo ahorro los equipos cuando no están en uso.

Ahora volvamos a los nuevos productos.

Nuevos actores inteligentes en el hogar

Este nuevo dispositivo de control inteligente para el hogar, denominado Samsung Launches Smart-Home Hub, con el que se puede operar desde cualquier lado y así llevar el control de luces, termostatos, cerraduras, incluso se podrá programar rutinas, por ejemplo, si se va a descansar o hacer ejercicio, el control genera secuencias que apagan o encienden dispositivos, cierran cortinas y adecuan luces con la preferencia del usuario.

El espacio de estar en casa tiene nuevos significados. Y disfrutar una película en familia o en pareja es algo que hoy tiene un nuevo significado. De la voz de Jasper Vervoort de Philips, se supo que gracias a la aplicación Philips Hue Sync, producto de su alianza con Samsung, ahora será posible que la pantalla del televisor se sincronice con sus luces inteligentes Hue. Por ejemplo, si en la pantalla del TV se ve una explosión, las luces inteligentes mostrarán como ese efect se expande a la pared, entregando una experiencia envolvente.

El mercado de mascotas es cada vez un nicho que deja de ser nicho. Nada más en Colombia, el 67% de los hogares del país conviven con al menos una mascota, según el DANE, por eso, aunque por ahora no está disponible, Samsung presentó Pet Care, una nueva característica con la cual a través de sensores en aspiradoras inteligentes y televisores se podrá monitorear e incluso entretener a perros y gatos, al igual que saber si están en peligro, o llamar su atención, todo con la idea de entregarles bienestar.

En cuanto a movilidad, Samsung ha anunciado su propia plataforma de automóvil inteligente, denominada Harman Ready Care, la cual servirá para diagnosticar distracciones cognitivas, medir niveles de estrés al conducir, realizar lecturas de hábitos y así poder dar de forma personalizada una lectura para tener una conducción más acertiva y segura buscando evitar accidentes.