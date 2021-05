Tips de belleza, nutrición y planes para celebrar con mamá

La rutina y los diferentes roles que cumplen las madres les pueden quitar ese tiempo de cuidado y belleza clave en sus vidas. Acá unos consejos para mantener el equilibrio y seguir disfrutando de la vida.

Estar más tiempo en casa ha permitido, de alguna manera, que las mujeres y las mamás tengan un espacio para consentirse, explorar nuevas actividades, disfrutar cada momento, hacerse mascarillas, cuidar la piel, hacer ejercicio o nuevas rutinas de belleza.

Todas importantes para que las mamás puedan seguir cuidando de sí, estar bellas y a la vez ejercer su rol. Un cuidado que debe ser integral desde lo físico, lo espiritual y lo mental.

Vamos a empezar con el cuidado de la piel y la rutina de maquillaje para que las mamás se sientan siempre lindas y listas para cualquier situación. En Essence, una marca cosmética, dan algunos tips:

1. Lavar e hidratar la piel

Es fundamental mantener la piel hidratada y limpia para evitar las imperfecciones; lava el rostro con agua fría y un jabón suave antes de aplicar el maquillaje.

2. La preparación es la clave

Una vez la piel esté hidratada y limpia, es el momento de utilizar una base que ayude a que el maquillaje dure más tiempo.

3. ¡Que los ojos brillen!

Seguimos con los ojos. En este momento que se debe usar tapabocas, es mejor resaltarlos y darles todo el protagonismo. Con the NUDE Edition y the ROSE Edition Eyeshadow Palette los ojos brillarán como nunca y su alta pigmentación ayudará a que el efecto dure horas.

4. Mirada perfecta

Para conseguir una mirada de ensueño y hacer que los ojos cobren vida, está la bye bye panda eyes! smudge-proof volumizing and definition una mascara que envuelve con su textura cada pelo como una suave película. Además, es fácil de retirar, ya que no requiere desmaquillante; sólo tiene que usar agua tibia y ¡listo.

5. Con color todo el día

El toque final para un look perfecto es darles color a los labios aumentando su volumen, y mejor aún si dura todo el día. Con STAY 8h MATTE liquid lipstick a prueba de tapabocas y los PERFECT matte lipstick, tendrán una pigmentación increíble mientras mantiene los labios hidratados.

No olvidar que después del maquillaje y cuando llega el tiempo de descansar se debe utilizar un limpiador suave sin tantos perfumes o detergentes, ya que estos pueden irritar la piel. Evitar los productos con ingredientes como sulfatos y parabenos y elegir aquellos que suavicen e hidraten la piel, como la sábila o las vitaminas antioxidantes.

Y como la belleza es integral, la nutrición es ese reflejo de bienestar de adentro hacia afuera que sin duda alguna cuida la salud y genera bienestar. Por eso, cuidar lo que se consume es clave en la rutina diaria.

“En cuanto a la cena y, en general, a la nutrición, el desayuno es una de las comidas más importantes del día, porque es el momento en el que se consumen alimentos nutritivos que aporten la energía necesaria para iniciar las actividades del día. Puede incluir un batido de proteína y una porción de fruta, o huevos, porción de arepa y fruta”, señala Clara Valderrama, Integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition y Nutricionista.

La hidratación también es clave para funciones en el cuerpo como la digestión, la eliminación de residuos y la salud de la piel. Dormir bien, dedicar tiempo a actividades como la lectura, escuchar música o alguna actividad que disfrute, puede permitir bajar “los niveles de estrés, llevar una vida más tranquila y poder rendir de una forma óptima en los roles que cumple una mamá”, concluye el médico Andrés Jagua.

Un momento de relajación y de activación en medio de la rutina

Uno de los roles que más han cambiado durante la pandemia es el de las madres, quienes, al trabajar en casa, ejercen varias labores a la vez; profesionales, chefs, profesoras y mantener en orden la casa. Por eso, es de gran importancia que ellas encuentren espacios diseñados para su descanso y esparcimiento.

Con el propósito de ser el mejor cómplice de las madres, Bodytech ha creado “Mamás Bodytech”, un esquema de actividades enfocado en ellas, en el que encontrarán actividades. Este maratón fitness se llevará a cabo hoy desde las 7:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., a través del streaming de las redes sociales de Bodytech. En la jornada, las madres podrán acceder a clases de rumba, yoga, pilates, focus y ciclismo. “Estamos convencidos de que este tipo de actividades permiten que este miembro tan importante de la casa tenga un momento de relajación y que las activará y llenará de energía para seguir con la rutina diaria”, explicó Gigliola Aycardi, vicepresidenta ejecutiva y cofundadora.

Un regalo para disfrutar

El crítico Sukhinder Singh, fundador de la tienda online The Whiskey Exchange, afirmó que Talisker “es equivalente a Satisfaction de The Rolling Stones: emocionante y gratificante, no importa cuántas veces se pruebe”. Y desde hace 180 años este whisky de malta ha deslumbrado a propios y extraños por su sabor característico y único, en que influyen el entorno marino de su origen en las Islas Hébridas, específicamente la isla de Skye, la salinidad y el humo de la turba en su cebada malteada, y su añejamiento en barricas de roble que lo dejen con unos 45.8% ABV son la suma de circunstancias particulares que hacen de Talisker, una bebida con carácter y diferente, no solo a los otros whiskys de Escocia, sino a los otros single malt de Escocia.

Pablo Carrizo, Brand ambassador de Talisker, afirma que la mejor manera de beber un Talisker el experto recomienda: “el primer sorbo solo para olerlo, saborearlo, experimentar su aroma y gusto, después un vaso con agua fría para limpiar el paladar, y en este momento agregar un cubo de hielo al vaso”. Un regalo perfecto para mamá.

Un espacio para celebrar con mamá

Celebrar el Día de la Madre siempre será uno de los momentos más felices para la familia y más cuando la pandemia ocasionada por el coronavirus nos ha enseñado que la vida es un instante. Por eso, disfrutar de momentos inolvidables, sonreír y compartir toman mayor relevancia. Para disfrutar un tiempo inolvidable en ZULA, centro de experiencias está en un solo lugar ambientes únicos para vivir experiencias gastronómicas para deleitar el paladar, disfrutar de una buena taza de café, conectarse con el arte y vivir espectáculos en vivo.

La propuesta gastronómica cuenta como una oferta innovadora como por ejemplo hamburguesas artesanales rellenas de queso, con diferentes tipos de queso y panes. Comida colombiana con comida tradicional como carimañolas, arepas de huevo y suero costeño. O si prefieren la comida internacional, cuentan con un restaurante de comida italiana quienes, japones, peruana, mexicana y especialidades con comida de mar.

Visitar ZULA es una experiencia no solo para los sentidos, sino para conectarse con emprendedores colombianos que a pesar de los retos que ha traído la pandemia siguen firme con sus proyectos y con la convicción de que juntos pueden seguir adelante y aportar a la reactivación económica del país.

“Para este fin de semana de celebración de madres, tendremos varias sorpresas con shows en vivo, experiencias gastronómicas y un equipo dispuesto para recibir con todos los protocolos de bioseguridad a quienes nos visiten”, señala Luis Alfredo González, director de mercadeo de ZULA.