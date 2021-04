Tips para fortalecer la salud mental en esta tercera ola de la pandemia

Ansiedad, miedo, temor y frustración se pueden experimentar durante este momento. Experta nos dice cómo manejarlo.

Ante el tercer pico de la pandemia que el país está viviendo, los medios de comunicación notifican constantemente sobre las nuevas medidas que toma el gobierno buscando salvaguardar la salud y el bienestar de todos los colombianos.

Sin embargo, esta situación, sumado al inicio de las jornadas de vacunación pueden generar una alta incertidumbre en todas las personas surgiendo cuestionamiento sobre el futuro, las implicaciones económicas que se suman a estas medidas y el impacto que esto generará a largo plazo.

El miedo ante situaciones adversas es una emoción esperada y normal, teniendo en cuenta que cumple con una función adaptativa que es preparar a las personas para las situaciones, reconociendo los posibles riesgos inmersos en estas y preparar al individuo para poder actuar de manera adaptativa.

Andrea Larrea, psicóloga clínica y docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz entrega los siguientes consejos para saber sobre cómo afrontar y manejar las emociones que deja esta tercera ola de la pandemia:

1. Frente a las emociones que sentimos ante este tercer pico, un punto fundamental es reconocer las emociones que tenemos ante lo ocurrido, es decir, si nos sentimos con miedo, preocupación, intranquilidad, o cuáles otras emociones están acompañándonos en este instante. Recordemos que todas las emociones son importantes porque permiten que podamos enfrentar las situaciones adversas, tal como se mencionaba previamente, por tanto, lo primero es desprendernos del creer que son malas y por el contrario, ver que señales nos pueden dar.

2. Siempre al reconocer nuestras emociones debemos expresarlas, no se puede perder de vista que desde el inicio de los tiempos las personas hemos buscado con quien “desahogarnos” sobre lo que vivimos; hablar y expresar nuestras emociones cumple un rol fundamental en aprender a manejarlas y nos ayudará a contar con la ayuda de nuestras redes de apoyo.

3. Nunca olvidemos que si en algún momento sentimos que este tercer pico de la pandemia es una situación nos desborda, debemos buscar a un profesional que nos apoye teniendo en cuenta nuestras necesidades específicas.

4. Tampoco olvidemos que esta situación que estamos viviendo es temporal y reconocerla como una etapa nos puede ayudar a ver qué provecho podemos sacar de esta, cómo podemos aprovechar estos periodos de tiempo en casa, qué actividades pendientes podemos desarrollar e incluso qué nuevas rutinas queremos instaurar en nuestra vida.

5. A pesar de que en ocasiones sea difícil, debemos recordar que aislarnos socialmente nunca es una solución efectiva ya que esto limita nuestras fuentes de reforzamiento, es decir, nos priva de elementos que son motivantes para nosotros y puede afectar drásticamente nuestro estado de ánimo. Hoy en día contamos con diferentes recursos tecnológicos que nos permiten estar conectados con el mundo, busquemos aprovechar estos espacios para hablar con otros por medios virtuales, realizar actividades de agrado y dedicar tiempo a las cosas que consideramos valiosas para nosotros, eso ayudará a que este periodo sea mucho más llevadero y fácil de manejar.

6. Diferentes prácticas pueden ayudarnos a reducir el estrés que genera esta situación, la respiración es una de las más importantes, busquemos con frecuencia tomarnos un momento para ser conscientes de lo que vivimos y sentimos, de nuestra respiración, nuestro cuerpo y cómo estamos afrontando todo esto; toda práctica que implique el auto cuidado nos ayudará a sentir mejor.

7. Recordemos que, si bien la pandemia ha cambiado nuestras rutinas y estilos de vida, también nos ha dejado muchas enseñanzas y nos ha llevado a verle el valor a diferentes espacios que antes ignorábamos, nuestros momentos de privacidad, espacios con quienes vivimos e incluso a valorar aquellas cosas que más extrañamos, por eso al pensar en esta pandemia prensemos en cómo nos ha logrado transformar también positivamente.

8. Por último, no olvidemos que no podemos bajar la guardia frente a las conductas de protección del virus y buscar ajustarnos a las medidas que pide el gobierno; si bien poco a poco se ha logrado una reactivación económica, no se debe perder de vista que para que esta se mantenga debe estar acompañada de conductas individuales de bio seguridad como las venimos trabajando en los últimos trece meses (lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social requerido, entre otras), así nos protegeremos a nosotros pero también a nuestros seres queridos.