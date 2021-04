Todas las personas son emprendedoras, el reto es desarrollar las habilidades correctas

Hacer que las cosas sucedan, crear soluciones y llevarlas a cabo aplica en los negocios, empresas, gobiernos y en la vida personal, eso es emprender.

Emprender es una de las palabras que, en especial el último año debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, ha sido la protagonista tanto en universidades, empresas y la vida personal ya que permite entender y actuar desde distintas perspectivas para crear nuevas soluciones y sumarse a ese desarrollo sostenible que se necesita.

Hoy en el marco del Día Mundial del Emprendimiento es importante hablar un poco de su concepto y el impacto que genera en las sociedades. En palabras de Javier De la Fuente Flores, Director Regional de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, “primero quiero dejar claro que los seres humanos nacimos emprendedores, no hay uno solo que no lo sea, lo que pasa es que no lo sabe. Además, malamente hemos definido al emprendedor como el que puede crear empresa o negocios y eso no es así”.

En palabras sencillas como lo explica De la Fuente: ser emprendedor es hacer que las cosas pasen, es llegar y tener la capacidad de observar el entorno, ver los problemas y volverlos en oportunidades. Es crear soluciones y llevarlas a cabo. Y eso se puede hacer en el área de trabajo, en la universidad, desde el gobierno y en la vida personal. Lo que se debe saber son cuáles son esas competencias y cómo desarrollarlas.

Esta definición holística del emprendimiento rompe con esas barreras y creencias que por años se han clavado en la mente de las personas y tal vez sea eso lo que les ha impedido desarrollar esas habilidades como emprendedores. Entender el emprendimiento como algo natural del ser humano abre una puerta para entender los contextos de cada sociedad y proponer soluciones innovadores que sobre todo prime y piense en el ser humano como el centro.

Esto pareciera obvio pero entender que el eje es el ser humano, da un punto de partida para apostarle a la construcción de nuevas realidades. En este contexto, la academia tiene un papel fundamental en la creación de ecosistemas que promuevan el emprendimiento y el intraemprendimiento para dar solución a los problemas reales que se presentan. En medio de la pandemia, quedó en evidencia ese aporte que hace la academia y la generación de espacios de creación e innovación al servicio del ser humano.

En este contexto, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), entendió esa necesidad y firmó una alianza con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM, para la creación de un énfasis de emprendimiento para los estudiantes de pregrado del Programa de Administración de Empresas en sus últimos semestres.

El acuerdo empezará a operar el segundo semestre del año. Esto hace parte del proceso de fortalecimiento y evolución del CESA, que tiene como propósito formar a los profesionales con las habilidades que se requieren para el futuro y aprovechar la amplia experiencia en el tema.

“No queremos cambiar lo que hemos hecho sino evolucionar y mejorar y eso lo vamos a fortalecer con la alianza que hoy estamos anunciando con el TEC, un jugador tremendo en la industria”, dice Gabriel Andrade Casas, Decano de Desarrollo Empresarial del CESA.

De esta manera, la universidad tendrá cuatro líneas de énfasis de carrera enfocadas en sostenibilidad, análisis de datos, estrategia y emprendimiento. Es en este último énfasis es en donde se concretó la alianza con el ITESM, una de las más importantes universidades de América Latina y con destacado reconocimiento en materia de formación para el emprendimiento.

A finales del año pasado el Tec de Monterrey fue reconocido como una de las cinco mejores instituciones universitarias de la región (México/Estados Unidos) en formación para el emprendimiento, según Princeton Review, la cual evalúa el emprendimiento en más de 300 universidades estadounidenses.

Gabriel Andrade Casas, destaca que “tanto el ITESM como el CESA se enfocan primordialmente en la academia, por lo que se prioriza el proceso de aprendizaje, más allá del éxito del proyecto de emprendimiento. Fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes les permite adquirir habilidades como la capacidad de adaptación, la resiliencia, la gestión del riesgo y una cultura de exploración, iteración y error, fundamentales para desempeñarse en cualquier campo profesional”.

La alianza pretende crear ese ecosistema de emprendimiento entre Colombia y México con un impacto que puede ser mundial. Además de centrarse en los temas que serán protagonistas en el futuro de los negocios y responder a esa necesidad de los jóvenes que quieren emprender.

Según cifras del Global Entrepreneurship Monitor, el 40% de los jóvenes de América Latina quieren emprender y Colombia es el tercer país más dinámico en emprendimiento en la región. Este escenario platea una oportunidad para el país en la formación de emprendedores.

Así lo asegura Henry Bradford Sicard, rector del CESA “el emprendimiento es un pilar fundamental en el CESA y esta alianza se convierte en un hito muy importante en nuestro propósito de seguir aportando al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento del país y motor de la reactivación económica”, asegura Henry Bradford Sicard, rector del CESA.

La hoja de ruta está trazada y los retos y oportunidades son innumerables, entonces es el mejor tiempo para que cada persona pueda apostarle a su emprendimiento, ya sea profesional, personal o de negocios y ser parte de la construcción de nuevas sociedades que hoy reclaman más que nunca un desarrollo sostenible que piense en todos los actores que conforman la sociedad.

Datos de emprendimiento en Colombia:

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), aproximadamente, dos de cada diez emprendedores siguen vigentes en el mercado luego de cinco años. En el caso de Bogotá, tres de cada 10 se mantienen y, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, 5 de cada 10 que han hecho parte de sus programas de acompañamiento logran seguir vigentes y continuar operando luego de cinco años.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, la CCB comparte cifras de interés de los servicios e invita a los creadores de empresa de Bogotá y la Región a hacer parte de la nueva Ruta de emprendimiento, un espacio en el que a través de talleres, asesorías, acompañamiento y mentorías en temas estratégicos ayudan a validar, madurar, modelar la idea, generar ingresos y crear la empresas sostenibles y rentables.

Todos los emprendedores que se inscriban en las rutas de emprendimiento de la CCB tienen acceso a un proceso de activación para la creación de empresa, estructurado en cuatro ejes: estrategia, mercadeo, financiero y legal y trámites, compuesta de talleres y cápsulas.

Estas rutas se pueden realizar con el acompañamiento de un consultor que dura dos meses, para que a través de las asesorías logre el cumplimiento de sus metas, o solo tomando los servicios de acuerdo a la disponibilidad del emprendedor.

Todos los inscritos son invitados a participar en la Jornada de Activación para la Creación de Empresa, donde se presentan la ruta y los servicios de Emprendimiento, así como una charla en temas inspiradores y de interés para los emprendedores.

La convocatoria que está abierta va hasta el 31 de mayo para la ruta que se llevará a cabo del 24 de junio al 6 de agosto. Para iniciar el proceso los interesados pueden llamar a la línea Juntos 7467027 o ingresando a www.ccb.org.co/juntos dando clic en la opción “Ruta del Emprendimiento”

Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá asegura que “Conocemos de primera mano los retos que genera la situación actual y por eso como parte del programa Juntos, desarrollamos iniciativas para continuar apoyando la creación de nuevos negocios que se mantengan y crezcan a pesar de las dificultades. Así mismo, para acompañar a emprendedores que estén dispuestos a aportar su talento en la solución de necesidades y al aprovechamiento de oportunidades que ofrece el mercado, por eso estamos desarrollando las Rutas de Emprendimiento CCB”.