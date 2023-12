Transparencia y comunicación: pilares del proceso de empalme en Medellín

Es importante destacar que, para ofrecer garantías de transparencia, en cada una de las sesiones realizadas está presente un representante de Evaluación y Control de campaña. Foto: Cortesía

Pensando en el bienestar de los habitantes de Medellín, la actual Administración viene trabajando de manera abierta y con integridad para garantizar un proceso de empalme exitoso.

De hecho, desde el 9 de noviembre, la Administración Distrital, en cabeza del alcalde (e) Óscar Hurtado, comenzó el empalme con los representantes del gobierno electo que asumirá las riendas de la ciudad a partir del 1 de enero de 2024. Durante este proceso se han entregado más de 2.000 archivos, con más de 500.000 páginas, que contienen la información financiera, administrativa, contractual, la relación de los bienes muebles e inmuebles, los avances en el cumplimiento del plan de desarrollo y las recomendaciones generales para el inicio del siguiente año.

Asimismo, se han realizado 43 sesiones de empalme: 35 se han desarrollado con entidades del nivel central y ocho con entes descentralizados. Y se han adelantado sesiones adicionales en dependencias como la Unidad Administrativa de Buen Comienzo, Desarrollo Económico, Movilidad, Juventud, Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y el Departamento Administrativo de Planeación.

Es importante destacar que, para ofrecer garantías de transparencia, en cada una de las sesiones realizadas está presente un representante de Evaluación y Control de campaña, quienes fungen como veedores del empalme.

“Este proceso se ha desarrollado de manera armónica, respetuosa y con todos los lineamientos de la normatividad vigente. No hemos tenido ningún inconveniente importante. El equipo del alcalde entrante no ha evidenciado falta de información, así nos lo han hecho saber, de manera tal que hoy podemos darle un parte de tranquilidad a la comunidad de que este empalme va por muy buen camino y se ha entregado toda la información. Las puertas de la administración están abiertas, no solo para la administración entrante, sino para las entidades de control y para la ciudadanía”, dijo Óscar Hurtado Pérez, alcalde (e) de Medellín.

Por su parte, Alejandro Muñoz Botero, director de Planeación, y Nicolás Ríos Correa, coordinador del equipo de empalme, han efectuado sesiones individuales con cada entidad, bajo el liderazgo del directivo encargado y su equipo. En estas sesiones está presente un relator que evidencia el desarrollo de la jornada y consigna los compromisos y las solicitudes de información, asimismo se acordó el acompañamiento de delegados de la Secretaría de Evaluación y Control, acción que también garantiza la transparencia en las sesiones.

En las últimas semanas de noviembre se realizaron las sesiones de las secretarías privadas, de Gobierno, de Evaluación y Control, las gerencias del Centro, de Corregimientos, el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín (Fonvalmed), el Administrador del Patrimonio Escondido de Empresas Varias de Medellín (APEV) y el Metro de Medellín.

Este proceso se realiza en cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y del artículo 112 de la Ley 1151 de 2007, las disposiciones y recomendaciones emitidas por el Departamento Nacional de Planeación y la directiva Nº15 de la Procuraduría General de la Nación.

Las presentaciones del empalme, así como los logros, las acciones que deben tener continuidad, el detalle sobre la situación de los recursos, y en general, el informe de la gestión, se puede leer en la página web de la Alcaldía de Medellín o en el siguiente enlace:

https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/informe-de-gestion-ley-951-de-2005/.